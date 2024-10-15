2022 年是生成式人工智能 (AI) 迅速进入公众意识的一年，而 2023 年则是它开始在商业世界扎根生长的一年。因此，2024 年将是 AI 未来发展的关键一年，因为研究人员和各大企业均在寻求如何将此技术的飞跃性功能提升切实融入到我们的日常生活中。

生成式 AI 的发展与计算机的发展相映成趣，尽管时间急剧加快。少数参与者的大型集中操作的大型计算机让位于企业和研究机构可以使用的更小、更高效的机器。在随后的几十年里，渐进式的进步产生了业余爱好者可以修补的家用电脑。随着时间的推移，具有直观无代码界面的强大个人计算机变得无处不在。

生成式 AI 已经进入了“业余爱好者”阶段，与计算机一样，进一步的进展旨在以更小的工具包实现更强的性能。2023 年，具有开放许可证的日益高效的基础模型呈爆炸式增加，首先是 Meta 的 LlaMa 系列大型语言模型 (LLM) 的推出，随后是 StableLM、Falcon、Mistral 和 Llama 2 等。DeepFloyd 和 Stable Diffusion 已经实现了与领先的专有模型的相对等效。通过开源社区开发的微调技术和数据集的增强，许多开放模型现在可以在大多数基准测试中胜过除最强大的闭源模型之外的所有模型，即使参数数量要少得多。

随着发展步伐的加快，最先进模型的不断扩展的功能将获得最多的媒体关注。但最具影响力的发展成果则可能是那些专注于治理、中间件、训练技术和数据管道的发展，而这些成果会使生成式 AI 对企业和最终用户都更加值得信赖、可持续且可触及。

以下是当前 AI 在未来一年中值得关注的一些重要趋势。