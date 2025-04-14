认识你的新 AI 同事

2025 年会成为 AI 助力人类办公的元年吗？若采信英伟达首席执行官黄仁勋的观点，答案是肯定的。他近期在英伟达 GTC 大会上发表了长达两小时的主题演讲，描绘出一幅人工智能智能体无处不在的未来图景。

他表示：“这将是未来企业的运作模式，AI 智能体将成为数字劳动力的重要组成部分。”黄仁勋还补充道，到本十年末，全球或许会面临人力短缺的局面。“届时我们每年或许得为机器人支付 5 万美元的‘薪酬’来使其投入工作，而这也将催生出一个规模极其庞大的产业。”

圣何塞的 Figure、亚马逊以及特斯拉等企业正全力推动家用机器人落地普及，与此同时，一批研发企业级 AI 智能体的初创公司也纷纷涌现。Roam 公司正为人类员工与人工智能智能体打造共享的虚拟总部，该平台致力于“联动人员、办公场景与 AI 智能体协同作业，构建出一个高效运转的虚拟办公空间”。

另一家初创企业 Artisan 正研发面向外呼业务流程的 AI 虚拟员工。近期，该公司在旧金山的公交站点与楼宇间投放的广告接连亮相，近几个月来既收获了大量关注，也引发了不小的争议。这些广告的标语赫然写着“停止雇佣人类”。目前，Artisan 已顺利完成 2500 万美元的 A 轮融资。