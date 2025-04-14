标签
人工智能

认识你的新 AI 同事

两名开发人员在开放式概念办公室一起工作

2025 年会成为 AI 助力人类办公的元年吗？若采信英伟达首席执行官黄仁勋的观点，答案是肯定的。他近期在英伟达 GTC 大会上发表了长达两小时的主题演讲，描绘出一幅人工智能智能体无处不在的未来图景。

他表示：“这将是未来企业的运作模式，AI 智能体将成为数字劳动力的重要组成部分。”黄仁勋还补充道，到本十年末，全球或许会面临人力短缺的局面。“届时我们每年或许得为机器人支付 5 万美元的‘薪酬’来使其投入工作，而这也将催生出一个规模极其庞大的产业。”

圣何塞的 Figure、亚马逊以及特斯拉等企业正全力推动家用机器人落地普及，与此同时，一批研发企业级 AI 智能体的初创公司也纷纷涌现。Roam 公司正为人类员工与人工智能智能体打造共享的虚拟总部，该平台致力于“联动人员、办公场景与 AI 智能体协同作业，构建出一个高效运转的虚拟办公空间”。

另一家初创企业 Artisan 正研发面向外呼业务流程的 AI 虚拟员工。近期，该公司在旧金山的公交站点与楼宇间投放的广告接连亮相，近几个月来既收获了大量关注，也引发了不小的争议。这些广告的标语赫然写着“停止雇佣人类”。目前，Artisan 已顺利完成 2500 万美元的 A 轮融资。

小球在轨道上滚动的三维设计

出租 AI

Humatron AI 是另一家专注于 AI 员工的新公司。“我们的想法非常简单，”Humatron 创始人 Nikita Ivanov 在接受 IBM Think 采访时说道，“在我们的平台上，你可以自主创建数字员工。你既可以为自己、为所在企业定制，也能开发可供大众选用的通用型数字员工。简单来说，你打造出一位数字员工后，其他任何人都能‘雇佣’它来开展工作。”

我们的设想是让专业智能体的聘用流程贴合企业现有的用人模式，从面试、入职培训到薪酬结算，全程遵循企业熟悉的流程规范。而且这类数字员工绝非普通的机器人可比。Ivanov 表示：“在日常工作中，大家几乎看不出这类 AI 智能体和人类同事的工作有什么差别。它们活跃在企业通讯协作平台、电子邮箱与视频会议系统等各类办公场景里，可谓无处不在。”

IBM 商业价值研究院全球研究负责人 Karen Butner 说，对于企业来说，AI 智能体已经带来新的机遇，包括通过加速业务运营自动化。IBM 商业价值研究院为一份新报告开展的调研显示，60% 的受访企业高管表示，年内其公司员工都将开始与 AI 助手协同办公。受访高管还指出，人工智能自主决策模式的应用也将日益广泛；另有 70% 的高管认为，到 2026 年底，AI 智能体将助力商务人士开展更深度的数据分析工作，为各类业务的实时分析与优化提供支撑。

“试想一下，企业能够实现全年无休的不间断运营。无论业务遍及全球哪个角落，跨越多少个时区，都能自动完成多语言的转化适配，顺畅推进各项业务。这样一来，工作人员就无需再费心做各类调整，不用再遇到‘这款产品要销往巴西，得赶紧调整对应语言和产品标签’这类麻烦事了。”Butner 在接受 IBM Think 采访时说道，而这些 AI 智能体不仅能自主搞定这类调整工作，还能胜任更多繁杂的业务事宜。”

OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼在其近期发布的一篇博客中预言，人工智能协作伙伴的兴起，将是通用 AI 的重要落地形态之一。他在文中写道：“我们目前已着手推出 AI 智能体，这类智能体最终会成为能让人倍感默契的虚拟协作伙伴。”

专家荟萃 | 2024 年 12 月 27 日

AI 模型、智能体、硬件和产品方面的突破

请收听本集，我们将与一些顶级行业专家一起回顾 AI 模型、智能体、硬件和产品发布情况。
观看整集

未来工作的下一步发展

IBM 杰出工程师 Michael (Max) Maximilien 也设想，未来智能体将成为开发团队的一部分。他在接受采访时表示：“以一个典型团队为例，原本可能需要专人对接需求、专人负责用户界面设计、专人承担部分工程开发工作、专人负责测试，最后还需要专人负责开发运维部署——但在我看来，未来开发运维部署与测试环节的大部分工作都将由 AI 来完成。”

AI 智能体会取代人类员工吗？Humatron AI 的 Ivanov 预测，尽管企业可能会将 AI 智能体应用于入门级岗位，但人类仍将占据劳动力的主导地位。谈及 AI 取代人类工作的担忧时，他表示：“这是一个有趣且并非简单就能解决的困境。该如何应对？其实唯一的解决之道，是彻底改革教育课程体系——也就是我们为胜任这些工作而进行准备与学习的方式。”

在最近的一博客中，IBM 首席信息官兼业务平台转型副总裁 Ann Funai 断言，AI 智能体旨在增强人类，而不是取代人类。“问题的关键并非人类与机器的对立，”她写道，“而是人类与机器协同合作，以实现更优的成果。”Funai 补充道，不过要真正发掘这项技术的潜力，仍需确保其得到正确应用。

谈到工作的未来形态，Maximilien 表示，由于 AI 的能力迭代速度极快，接下来会发生什么仍难以预测。“对比如今的 GPT-4、DeepSeek 等模型与去年同期的技术水平，其进步可谓是突飞猛进。那么明年又会出现怎样的突破呢？”

Maximilien 表示：“我认为 AI 是为数不多有望影响工作全领域的革命性技术。长期以来，我们人类总在某种程度上以‘比机器更优秀’为荣。但如今，许多 AI 模型的精妙之处在于——若训练得当，它们能凭借对语言的深度理解，给出一些你从未预料到的答案。”

