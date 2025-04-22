需要明确的是，尽管 AI 模型能够说出富有同情心的话，但其并没有情感或同理心，即使是最前沿的 LLM。严格来说，称聊天机器人“响应”用户提示已属牵强——更准确（尽管乏味）的说法是：聊天机器人仅以概率方式追加文本。自回归 LLM 的训练目标仅是迭代预测以输入文本开头的序列中的下一个词，应用其从处理数百万文本样本中学到的语言模式，直至判定序列完成为止。

我们有理由相信，只要提高员工的 AI 素养，就能消除其对 AI 产生情感依恋的风险，但这一认知也是错误的。

正如哈佛大学研究表明，即使您知道这是安慰剂，但它也能发挥作用。例如，《纽约时报》去年年底的报道探讨了硅谷内部人员（包括许多从事 AI 前沿研究的人）是越来越多地求助于 Anthropic Claude，“从法律咨询到健康指导，乃至临时治疗”等各类事务。Google 的工程师 Blake Lemoine 在 2022 年曾声称 Google 的 LaMDA 模型具有感知能力，他的研究方向认知和计算机科学，且从事了多年的机器学习工作。

这怎么可能呢？一种宽泛的解释是，情绪反应是通过直觉而非逻辑来处理的，当某件事在直觉层面发生时，它可以完全绕过理性评价。技术专业知识几乎无法避免代码中的这个固有错误，因为当我们凭直觉处理某些事情时（已故诺贝尔奖获得者 Daniel Kahneman 称之为“系统 1”或“快速”思考），我们往往根本无法运用我们的技术知识。例如，正如 Kahneman 在他的开创性著作《Thinking, Fast and Slow》中所描述的那样，他的研究一再证明“即使是统计学家，凭直觉处理事情时，他们也不是优秀的统计学家”。

就聊天机器人而言，我们对 AI 的态度往往更多取决于其“心智模型”，而非实际表现。麻省理工学院 (MIT) 2023 年的一项研究发现，“迷信思维等非理性因素会显著影响个人与 AI 系统的互动方式。”例如，笔者发现超自然信仰（如占星术）与将虚假 AI 输出视为“有效、可靠、有用和个性化”的可能性之间存在极强相关性。3

论文作者还提到，硅谷的技术乐观主义既是造成这一现象的原因，也是其结果。同样，Vox 在报道 Blake Lemoine 时指出，硅谷是晦涩宗教信仰的沃土。现代科技发展的步伐越来越快，这可能也起到了一定的作用：引用 Arthur Clark 的名言，“任何足够先进的技术都与魔法无异。

更复杂的是，AI 素养可能会对 AI 普及产生不利影响：本年初的研究表明，对 AI 的了解越少，人们就越愿意在生活中加以应用 。论文作者认为，AI 素养较低的人更有可能将其视为拥有魔力或令人敬畏的事物，并且“揭开 AI 神秘面纱的行为可能会无意中降低其吸引力”。因此，组织可能会面临一种矛盾：一方面要最大限度地提高生成式 AI 工具的投资回报，另一方面又要最大限度地减少因持续使用这类工具而产生的情感影响。

值得注意的是，研究发现在“将 AI 工具应用于人们认为具有人类特质的领域（如提供情感支持或心理咨询）时”，AI 素养低与 AI 热情高之间的关联最为显著。在处理没有情感内涵的任务（如分析测试结果）时，这一模式就会发生逆转。