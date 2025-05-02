IBM Granite 4.0 Tiny 预览版：新一代 Granite 模型抢先体验

正如其名称所示，Granite 4.0 Tiny 将成为 Granite 4.0 模型家族中最小规格的成员之一。它将于今年夏天作为 Granite 4.0 Small 和 Granite 4.0 Medium 等型号系列的一部分正式发布。Granite 4.0 延续了 IBM 的坚定承诺，即将效率和实用性作为其企业 LLM 开发的基石。

Granite 4.0 Tiny 的预览版现已登陆 Hugging Face 平台（采用标准 Apache 2.0 许可证），不过我们暂不建议企业级场景使用此预览版。我们的初衷是让即便 GPU 资源有限的开发者，也能在消费级显卡上体验并探索该模型。该模型的新型架构即将获得 Hugging Face 转换器与 vLLM 框架的支持，我们预计这两个项目的适配工作都将在短期内完成。预计在今年夏季完整版模型发布时，将通过 Ollama 和 LMStudio 等平台合作伙伴提供本地运行该模型的官方支持。