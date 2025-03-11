浏览行为过时：审视 AI 搜索新时代

每周都涌现新的 AI 创新浪潮，搜索领域亦不例外。因此当谷歌近期宣布推出“AI 模式”——一种通过 AI 生成回答并整合精选链接的搜索模式时，这并不令人意外。

“我们持续收到深度用户反馈，希望更多搜索能获得 AI 生成的回答，”谷歌搜索产品副总裁 Robby Stein 在领英上写道。AI 模式基于定制版 Gemini 2.0 运行。据谷歌介绍，这将使用户能够提出更精细的问题、获取更多链接，并使其搜索情境得到系统考量。

“我现在甚至不再使用谷歌——完全转向 ChatGPT，”IBM 技术内容经理 Ash Minhas 表示。他认为其价值在于 ChatGPT 能在短时间内扫描并整合海量信息源。