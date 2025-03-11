浏览行为过时：审视 AI 搜索新时代

这无疑标志着持续演进的搜索格局再次转向。谷歌仍保持主导地位—— Similarweb 数据显示，2024 年 12 月至 2025 年 2 月期间其月访问量超 810 亿次，而 OpenAI 的 ChatGPT 不足 40 亿次。同期 AI 搜索引擎 Perplexity 记录到 1.01 亿次访问。尽管如此，专家仍认为这些 LLM 在未来数年蕴藏巨大潜力。
“这些工具的普及速度迅猛且持续攀升。了解它们的人群正在不断扩大，”ScalePost CEO 兼联合创始人 Ahmed Malik 在接受 IBM Think 采访时表示。“世界上鲜有事物能如此同时捕获企业与消费者的想象力，”他补充道。成立于 2024 年的 ScalePost 是连接 AI 公司与内容源的平台。这家初创企业 已开始 与头部出版商合作，协助他们拓展与 Perplexity 等 AI 公司的合作规模。
与此同时，Perplexity 对打造自主搜索体验保持乐观。其近期宣布即将推出的浏览器 Comet 便印证了这一点。据该公司 CEO 描述，其目标是“构建互联网浏览的未来——由 AI 替我们进行深度研究与任务处理”。
“谁掌控浏览器市场？Chrome、Bing、Safari。Perplexity 希望开辟新渠道以谋求发展。这正是变革的起点，”帮助大型机构适应 AI 驱动搜索的 Scrunch 公司创始人 Chris Andrew 在采访中解释道。“浏览行为本身具有低效属性。将其外包给智能体是必然趋势。”
随着 AI 驱动的搜索工具激增，它们给出版商和内容创作者带来了一个新的挑战：盈利模式。传统搜索引擎将流量导向网站，内容创作者可通过广告、订阅或潜在客户开发获利。但 AI 智能体直接汇总信息导致用户点击来源页面的比例下降。
“AI 搜索打破了互联网原有生态。更具体地说，它破坏了搜索引擎与内容创作者之间'免费抓取内容并导流'的契约关系，”Everstream Analytics 首席数据科学家、Skillenai 创始人 Jared Rand 指出。
当 AI 搜索引擎开始直接提供附引用的答案而非链接列表时，引流流量如预期般急剧下降。
“智能体浏览与搜索模式加剧了这一问题。这两种情况都导致用户不再访问发布商的网站，”Rand 表示。“越来越多人无需访问信息来源即可获得更多问题答案的趋势正在持续。”
AI 驱动搜索与智能体搜索产生的引流流量微乎其微。TollBit 发布的首份行业报告测算显示，AI 聊天机器人产生的引流流量平均比传统谷歌搜索低 96%。
“使用谷歌搜索时，用户可能阅读一两个网站，”内容所有者与 AI 公司之间的中介平台 TollBit 合作副总裁 Josh Stone 解释道。“但使用 AI 驱动的搜索工具时，它可能从 10 到 12 个不同来源提取信息并返回合成答案。”
对内容创作者而言，这引发了营收担忧。AI 智能体既不接触广告也不注册订阅服务。但这对智能体开发者同样构成挑战——大规模网络爬取并非零成本。
“网络爬取并非免费， 其成本实际与内容 付费相当，”TollBit 联合创始人 Olivia Joslin 指出。“许多开发 AI 智能体的公司试图实现工作流自动化。他们不愿承担法律风险，宁可付费获取内容，”她补充道。“这不是在玩诉讼轮盘赌。”
另一关键在于 AI 工具的内容可及性。Minhas 提到，即使他使用 ChatGPT 进行快速或深度搜索，仍感受到无法调用特定来源（如付费新闻媒体）的局限性。“如何判断信息真伪？若不能扫描可靠信源，难道是在扫描垃圾信息吗？” Minhas 问道。“未来必然会出现更多前沿 AI 模型与数据源之间的商业合作。”
IBM 杰出工程师 Chris Hay 认为，未来人类在网站上的直接交互可能成为增值服务，“但与此同时，企业必将开始思考如何确保其内容被 AI 系统有效抓取”。
展望未来，Panigrahi 希相信为智能体提供可靠深度数据的需求将空前强烈。“特斯拉、亚马逊、Meta 等巨头都在研发人形机器人。它们都将配备连接互联网的类 GPT 智能意识。同样需要数据接入权限。这正是我们试图迎接的未来图景。”
