要成功完成此步骤，需要深思熟虑的规划以及适当的文档处理解决方案。

文件处理可将手工表格和模拟数据转换为数字格式，以便将这些文档整合到日常业务流程中。通过使用文档处理系统来提取数据，公司可通过数字手段复制该文档的原始结构、布局、文本和图像。

文件处理是转换具有相同格式的文档的理想工具。如果格式无法识别或不一致，则可能需将该流程重定向给人工操作员才能完成转换。

在以下视频中，Jamil Spain 将详细介绍文档处理的过程：