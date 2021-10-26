要成功完成此步骤，需要深思熟虑的规划以及适当的文档处理解决方案。
文件处理可将手工表格和模拟数据转换为数字格式，以便将这些文档整合到日常业务流程中。通过使用文档处理系统来提取数据，公司可通过数字手段复制该文档的原始结构、布局、文本和图像。
文件处理是转换具有相同格式的文档的理想工具。如果格式无法识别或不一致，则可能需将该流程重定向给人工操作员才能完成转换。
在以下视频中，Jamil Spain 将详细介绍文档处理的过程：
人工智能 (AI) 领域的进步有助于公司进一步自动完成文档处理。智能文档处理 (IDP) 使用人工智能驱动式自动化和机器学习功能来对文档进行分类、提取信息以及验证数据。通过对非结构化数据进行自动化处理和结构化处理，它可进一步实现文档处理的自动化和提速。
此外，IDP 还可纳入机器人流程自动化 (RPA) 和自然语言处理 (NLP) 工具，以使从模拟向数字的过渡更为快速且不易出错。尤其是 RPA，它可自动执行手动、点击操作，从而减少与此流程相关的必要人工交互。
文档处理可使用计算机视觉算法、神经网络甚或是人工来完成。通常，将模拟数据数字化为数字数据的流程会遵循以下步骤：
如果您使用的是智能文档处理，它则会通过执行以下操作来增强传统文档处理：
无论您的组织是需将医疗保健记录数字化还是想简化发票处理，它都会帮助您完成某些准备工作并遵循最佳实践，以免在开始后出现成本高昂且十分耗时的问题。其中包括以下具体内容：
传统文档处理确实存在某些挑战，而在数字化转型项目开始之前理应考虑这些挑战，以免出现延迟：
可使用文档处理的部分最常见情况如下：
IBM Cloud Pak for Business Automation 是 IBM 领先的文档处理产品，它可通过融入人工智能 (AI) 使您的自动化水平更上层楼。其功能旨在同步改善您的内部流程和客户体验。