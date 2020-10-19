AI 驱动的自动化是企业自动化 2.0

我们的新常态正在推动客户需求转向流程自动化，以消除重复、单调的任务，并通过人机协同以更快的速度创造出超越人类的卓越成果。为了满足这一需求，我们正在利用人工智能 (AI) 加速自动化，使企业能够自动开展一系列更广泛的任务，如下例所示：

任务消除 的目标是业务和 IT 领域中简单、重复性的任务。自动执行这些任务就能让员工腾出时间完成更需要深思熟虑的工作。例如，受办公室封闭影响，许多员工无法到岗，PayPal 已转向聊天机器人，在最近几周内，这类机器人处理了高达 65% 基于消息的客户咨询，创下历史纪录。PayPal 在一份声明中表示：“通过AI部署的资源，我们能够更灵活地安排员工工作，并优先考虑他们的安全和福祉。”

任务增强功能可以支持、加快并提高员工效率。例如，随着新冠疫情期间在线服务使用的增加，AI 助力下的客服可以让单个客服人员帮助更多用户，减少服务排队，并增强客户满意度。AI 用于衡量用户意图和捕获信息，同时梳理及客户要求公司解决的问题性质。然后，自动化工作流程无需人工参与即可检查可能的解决方案。话虽如此，但最强大的任务增强形式是人类与 AI 系统协同工作，共同实现预期成果。

为了实现这些成果，我们正在积极推动自动化技术向 AI 驱动的自动化迈进，我们称之为自动化 2.0。AI 驱动的自动化被定义为一个连续的闭环自动化流程，其中可以发现和分析数据模式，以便从数据中获得洞察，基于洞察制定决策，并将决策转化为自动化行动，而 AI 会在流程的每个阶段提供主动优化。AI 驱动的自动化使用切实可行的智能，以更快的速度、更低的成本和更好的用户体验来交付 IT 和业务运营。下一节将研究这四个阶段，并说明 AI 在每个阶段会如何促进转型。

发现

更好地理解和分类非结构化数据和流程，从而减轻手动分析和编排操作的负担。

没有 AI，与自动化相关的数据发现主要局限于结构化流程和结构化数据。非结构化数据本质上存在噪声，并且通常会拖慢自动化过程。使用机器学习 (ML)，便可以生成模型来切分、梳理和检测噪声数据中的模式。例如，利用经过适当训练的分类器模型，可将文档分类为发票或保险索赔。同样，来自 IT 系统的警报可以进行分组并与特定的故障单匹配。借助 AI，发现过程不再因缺乏结构而受阻；它将以智能方式，利用 AI 从发现转向决策。

决定

将 IT 自动化的精确性与完善的业务自动化方法相结合，即可在 IT 和业务方面实现更快、更准确的自动化。

AI 驱动的自动化旨在全面提供融合的业务和 IT 自动化系统，该系统可在一系列广泛的员工类型中运行，包括业务人员、解决方案架构师、软件工程师、IT 运营、SRE、安全与合规工程师。通过发现业务和 IT 领域的数据模式，与局限于企业特定部门的系统相比，现在的决策可能更具影响力。其中一个例子是将软件开发和 IT 运营之间的活动相关联。在这种情况下，开发过程中对源代码和配置的更改可以与运行中 IT 系统内发生的事件进行匹配，以预测未来代码或配置变更相关的风险。通过将 AI 应用于自动化，我们大大提高了企业对新发现模式做出响应的速度。

行动

以更自然、更协同的方式与软件机器人互动，使互动过程更趋向自助化，从而提升生产力。

自动化过程的进一步区别在于自动化操作的执行方式。自动化操作的黄金标准是机器人流程自动化 (RPA) 技术。借助 AI 的力量，我们正在将 RPA 从简单的机器人脚本发展成为更像工作场所数字员工的技术。利用虚拟世界和物理世界的这种组合，可以对操作进行模拟，以便在问题发生之前提前将其阻止，防止停机时间并产生新的机遇。此外，自动化 2.0 采用先进的自然语言处理，在 AI 和员工之间建立更具协作性的关系，从而打造一支混合型员工队伍。

优化

尽早预测潜在事件，以便系统能够在问题影响正常运营之前主动解决问题。

在发现、决策和行动阶段持续进行优化，从而利用新的洞察分析，通过闭环反馈自主增强业务和 IT 运营。在自动化 2.0 中，优化从被动反应式转变为预测式和主动式。通过业务和 IT 数据的端到端视图，AI 驱动的自动化能够预见波动，帮助避免过度反应。例如，通过结合企业 IT 中历史变更和事件记录的结构化和非结构化特性，可以提取变更-事件之间的关联，从而生成经验性证据，作为变更风险模型的新输入数据。当 IT 部门推出新的变更时，可以根据预测发出实时主动警报，该警报将根据过去的证据说明为什么这些变更存在高风险。Gartner AIOps 平台市场指南将这种主动式风险管理称为最复杂的自动化阶段。