想象一下能够自动化决定一个如此重要的决策，比如器官捐赠分配，并且能够对结果的可靠无误性充满信心。

大多数商业决策并非生死攸关，但也可能同样复杂。一个看似简单的业务流程，例如响应帮助台工单，实际上涉及在过程中做出许多正确的决策：这个聊天机器人能处理这个工单，还是需要人工干预？如果员工需要介入，他们应该遵循什么流程？他们如何以既能满足业务需求又能惠及客户的方式适当地解决请求？

要使任何业务流程能够智能自动化，这些微小的决策必须首先可靠地实现自动化。影响这些决策的各种因素（从行业法规到市场条件，再到个人客户偏好）都必须被考虑在内。

业务规则管理系统 (BRMS) 可以实现这种层次的决策自动化。这些软件系统使企业能够定义、部署和管理业务规则和决策逻辑，从而使应用程序能够始终如一、快速地做出智能决策，并尽量减少人工干预。BRMS 将管理业务决策的规则转化为企业范围内的资产，可以在整个组织的工作流程中加以利用。