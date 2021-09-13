标签
Business automation

业务规则管理系统 101

货物存储场景的 3D 插图。

业务规则管理系统 (BRMS) 是全面的决策管理平台，支持组织在整个企业内创建、管理和实施可扩展的业务规则。

想象一下能够自动化决定一个如此重要的决策，比如器官捐赠分配，并且能够对结果的可靠无误性充满信心。

大多数商业决策并非生死攸关，但也可能同样复杂。一个看似简单的业务流程，例如响应帮助台工单，实际上涉及在过程中做出许多正确的决策：这个聊天机器人能处理这个工单，还是需要人工干预？如果员工需要介入，他们应该遵循什么流程？他们如何以既能满足业务需求又能惠及客户的方式适当地解决请求？

要使任何业务流程能够智能自动化，这些微小的决策必须首先可靠地实现自动化。影响这些决策的各种因素（从行业法规到市场条件，再到个人客户偏好）都必须被考虑在内。

业务规则管理系统 (BRMS) 可以实现这种层次的决策自动化。这些软件系统使企业能够定义、部署和管理业务规则和决策逻辑，从而使应用程序能够始终如一、快速地做出智能决策，并尽量减少人工干预。BRMS 将管理业务决策的规则转化为企业范围内的资产，可以在整个组织的工作流程中加以利用。

 

什么是业务规则？

每个业务流程，从履行客户订单到开发新软件，都包含一系列决策。业务规则是确保业务决策能够带来正确结果的逻辑指导原则。业务规则规定了在什么情况下应进行哪些业务活动。

正式业务规则由两个基本元素组成：

  1. 条件，概述了应采取行动的情况。
  2. 行动，定义了在给定条件下应发生的事情。

以顾客要求退货为例。决定退货如何处理的业务规则可能如下所示：

场景 1：

  • 条件：客户下单至今不超过 30 天。
  • 行动：为客户提供全额退款。

场景 2：

  • 条件：客户下单至今已超过 30 天。
  • 行动：向客户提供店铺积分。

定义正式的业务规则使公司能够通过创建一套一致的决策逻辑系统来自动化业务决策，从而可以在各个业务流程中应用这些规则。正式定义的业务规则告诉自动化工作流程在任何给定情况下该做什么（例如，何时启动一个过程，何时停止一个过程，以及何时在过程中采取某些行动）。

制定业务规则并非易事。即使是简单的情况，比如客户退货，也需要多个业务规则来考虑可能影响最终结果的各种因素。在像医疗保健和金融这样高度监管的行业中，决策逻辑的复杂性只会更高。例如，处理客户贷款申请的决策不仅要遵循企业的标准，还必须符合一系列监管要求，以防止歧视、欺诈和其他非法结果。

业务规则管理系统 (BRMS) 为业务用户提供必要的技术工具，以便以可重复、可靠且可自动化的方式编写业务规则。

什么是业务规则管理系统 (BRMS)？

业务规则管理（不要与业务流程管理(BPM) 混淆）指的是正式定义业务规则、实施它们、管理它们以及自动化部署它们的过程和实践。业务规则管理系统 (BRMS) 是执行此流程的技术平台。BRMS 提供了工具来促进整个业务规则生命周期的管理，从将规则定义和存储为正式的业务逻辑，到审计现有规则以及管理指导整个企业技术生态系统自动化的决策逻辑。

BRMS 在自动化工作中的主要优势是，规则不需要单独编码到每个业务应用程序中。相反，BRMS 允许企业维护一个单一的业务规则源，可以是本地的，也可以是云端的。技术生态系统中的其他应用程序可以直接从 BRMS 中获取规则。这使得业务规则真正具有可扩展性，它们只需创建一次，任何部门或工作流程都可以使用它们。

BRMS 的组件

BRMS 通常由三个不同但相互关联的组件组成：

1. 用于定义和创建业务规则的开发环境

为了让自动化应用程序能够读取业务规则，这些规则必须以条件编程语言的形式表达。可以把编码项目中使用的正式逻辑限定符想象成：“IF-THEN”、“IF-ELSE”、“ONLY IF”、“WHEN”等。

BRMS 包含一个低代码或无代码开发环境，使得非技术的业务人员也能够用这种条件语言编写业务规则。还是以上述客户退款要求为例。该流程所管理的规则的条件表达式可能如下所示：

如果客户订购产品的时间不足 30 天，则退款。否则，提供店铺积分。

业务规则也可以通过决策表来表达，当规则中有多个条件影响正确的行动时，决策表非常有用。例如，如果商品定价也会影响退货程序，业务用户可能会准备一个如下所示的决策表：

许多 BRMS 还具有模拟规则的功能，以便团队成员可以测试规则，了解它们如何影响决策结果。例如，如果在贷款审批流程中添加一条新规则，要求信用评分为 700 或以上，团队成员可以在实际实施之前查看该规则如何改变审批通过率。

2. 规则存储库

规则定义完成后，会被放入 BRMS 的中央存储库中。在这里，规则可以被审核、编辑，在整个企业内共享，并可供不同的应用程序访问。

3. 业务规则引擎

规则引擎是一个软件组件，它允许企业生态系统中的其他应用程序访问规则库，并在运行时环境中执行这些规则。该应用程序将一个请求发送到 BRMS，包含规则引擎做出决策所需的所有相关数据。然后，规则引擎会根据相关规则检查请求，并返回决定。最后，这一决定会触发应用程序采取某些具体行动。

业务规则管理系统 (BRMS) 如何在实践中发挥作用

考虑一下一个 SaaS 公司提供的例子，该公司为其平台提供三种不同的订阅层级：一个面向小型企业，一个面向中型企业，另一个面向大型企业。当新的潜在客户通过公司网站提交信息后，公司希望根据潜在客户所在企业的规模，将其自动分配至相应的销售团队。公司可以创建一个决策服务，在 BRMS 中按以下方式管理此流程：

  1. 这家 SaaS 公司将首先在 BRMS 开发环境中编写规则，以明确潜在客户的分配逻辑：
    • 如果潜在客户的员工人数少于 100 人，则将该潜在客户转交给小型企业销售团队。
    • 如果潜在客户拥有 100 到 1000 名员工，则将该潜在客户转交给中型企业销售团队。
    • 如果潜在客户员工数量超过 1000 人，则将该潜在客户转交给大型企业销售团队。
  2. 一旦规则起草完毕，它们将包含在存储库中。所有参与潜在客户分配流程的应用程序（例如文档处理系统、客户关系管理 (CRM) 系统以及机器人流程自动化 (RPA) 机器人）均可访问此知识库中的规则。
  3. 当有潜在客户进入系统时，负责将潜在客户信息复制到 CRM 的 RPA 机器人可以与规则引擎进行核对，以确定如何分配该潜在客户。RPA 机器人会将潜在客户信息收集表单中的公司规模信息发送给规则引擎，规则引擎会利用这些信息实时返回决策。根据规则引擎提供的决策，RPA 机器人将潜在客户分配给 CRM 中的小型、中型或大型企业销售团队。

业务规则管理系统 (BRMS) 的优点

使用 BRMS，规则存储在与应用程序代码分离的中央存储库中。该存储库为业务规则创建了一个单一可信信息源，企业内的所有应用程序都可以访问这些规则。因此，业务规则具有可扩展性，业务决策始终保持最新、一致和可靠。

  • 高效自动化：BRMS 对于企业工作流的高效自动化至关重要。使用全公司决策逻辑的单一存储库，可以自动执行多个工作流。这样，IT 团队就不必为每个应用程序编写不同的决策逻辑编程。
  • 更一致的结果：当业务决策根据企业范围内的业务规则自动执行时，所有决策都是根据相同的逻辑做出的。这将带来更一致的结果，因为业务决策将不再受人为判断的影响，除非在必要情况下。
  • 降低复杂性：面对业务决策时，员工无需权衡多重因素，也无需确保自己遵循了每一条规则。相反，应用程序可直接与 BRMS 交互，由该系统查询业务规则数据库以确定恰当的执行结果。决策速度得以提升，员工也能腾出精力从事更高价值的工作。
  • 减少对 IT 的依赖：BRMS 中的无代码工具使业务分析师及其他非技术人员能够使用自身的业务术语创建业务规则。这意味着团队可以根据需要创建和调整规则，无需让 IT 参与每次更新。
  • 决策响应速度更快：可以在 BRMS 存储库中轻松更新规则，因为管理规则不需要更改现有应用程序的代码。因此，可以根据新的法规、市场发展、客户需求和其他因素很方便地更改规则。
  • 自动合规：相关政策和法规可被嵌入业务规则之中，从而确保自动化决策遵循所有相关法律与指导方针。这也创建了可追溯的审计线索，因为任何业务决策所依据的规则均可被随时追溯审查。
  • 整体更好的业务规则：由于可以在实施之前运行规则的预测模拟，团队能够确保制定的业务规则在落地前即可达成预期成效。

业务规则管理系统的用例

BRMS 可以用于自动化各个行业和部门的大部分（如果不是全部的话）业务决策。BRMS 用例的一些常见示例包括：

  • 分配关键资源英国国家卫生服务血液和移植部门使用 BRMS 来实现器官移植分配决策的自动化。当器官可用时，BRMS 会触发某些工作流，以在移植列表中查找下一个受赠者，并在器官和患者之间进行匹配。
  • 审核申请：PNC 金融服务集团使用 BRMS 来自动化贷款申请流程，创建了一套规则来决定申请是被接受还是被拒绝。过去员工需要审核所有贷款，但现在他们只需要审核 10-20% 的贷款，从而可以更快、更可靠、更合规地做出贷款决策。
  • 保持合规性：作为受到高度监管行业中的电子商务组织，Brownells Inc. 使用 BRMS 来实现合规性自动化。公司通过使用基于客户所在位置的规则系统，确保客户只能购买他们所在地区可用的产品。
  • 与客户沟通：Panalpina World Transport 公司使用 BRMS 系统帮助自动向客户发送最新运输信息。客户信息会自动上传到 Panalpina 的数据库，业务规则帮助确定何时向客户发送消息。

业务规则管理系统和 IBM

实现任何类型的智能自动化业务流程，都需要首先定义一组明确的业务规则来管理决策。像 IBM Operational Decision Manager (ODM) 这样的强大的 BRMS，为企业提供了在整个生态系统中开发、存储、管理和实施业务规则所需的工具。

IBM ODM 是一款全面的决策管理解决方案，使企业能够在当今复杂的计算环境中精确地发现、捕获、分析、自动化和管理业务规则。此解决方案可授权贷款、确定促销方案、检测交叉销售机会，效果精准且可满足定制需求。使用 IBM ODM，团队可以随时使用无代码工具添加或更新新规则，并且可以在部署之前模拟规则，以确保最大效率。

采取后续步骤

作为 IBM® Cloud Pak for Business Automation 的一部分，获取 IBM Operational Decision Manager。IBM Cloud Pak for Business Automation 适用于任何混合云，包含市场上最广泛的 AI 和机器学习驱动的自动化功能，包括内容服务、文档处理、决策管理、工作流自动化、机器人流程自动化 (RPA) 和流程挖掘。通过可操作的 AI 生成推荐、内置的分析工具来衡量影响，以及面向业务的工具加速创新，我们的软件帮助客户将流程完成时间减少了 90%，将客户等待时间减少了一半，降低了风险，并节省了数千小时的工作时间，这些时间随后被重新分配到更高价值的工作中。
