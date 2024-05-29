在日益互联和外包的世界中，第三方风险管理 (TPRM) 是一项重要的业务策略。TPRM 可识别并缓解组织因与外部供应商或服务提供商合作而面临的风险。这些第三方可能涉及各种业务职能，包括从 IT 服务和软件开发到供应链管理和客户支持。

对 TPRM 的需求源于与第三方关系相关的固有漏洞。外包任务可以带来成本节约、可扩展性和专业知识获取等益处，但同时也会令组织面临潜在的问题。TPRM 旨在帮助组织全面了解其第三方业务关系，以及这些供应商采用的保障措施。这有助于防止出现运营中断、安全漏洞以及合规失败等问题。

TPRM 与供应商风险管理 (VRM) 或供应链风险管理等术语同义，构成一种应对各种第三方参与所引起风险的综合方法。它涉及尽职调查、第三方风险评估、补救和持续监控等普遍原则，以确保第三方遵守法规、保护敏感数据、保持运营弹性并满足环境、社会和治理 (ESG) 标准。

数字风险是 TPRM 的子集，包括财务、声誉、环境和安全问题。供应商对知识产权、机密数据和个人身份信息 (PII) 的访问凸显了 TPRM 在网络安全框架和网络风险管理策略中的重要性。

没有一个部门能完全掌控第三方风险管理 (TPRM)，这因情况而异。公司可能已设有专门的 TPRM 团队，或将这些职责分配给不同的岗位。TPRM 涉及的常见部门和职位包括首席信息安全官 (CISO)、首席采购官 (CPO)、首席信息官 (CIO)、首席隐私官 (CPO)、信息技术 (IT)、供应链经理等。

有效的 TPRM 可保护组织免于外包风险，并建立更稳固、更具弹性的合作伙伴关系。将 TPRM 嵌入到其核心运营中，使公司能够利用外部专业知识，同时保持安全性、合规性和运营完整性。这将漏洞转化为可管理的风险，从而实现安全合规的增长。