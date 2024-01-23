Arrow International (NZ) Ltd

“我们希望增强员工的能力，让项目/现场经理走出办公室，更多地进入现场，”新西兰领先建筑公司 Arrow 的 IT 经理 Wayne Broekhals 解释道。

建筑行业长期以来一直面临着非常低的利润和很高的期望，Arrow 认为移动解决方案对于帮助公司降本提质至关重要。“当项目/现场经理必须将项目现场的笔记和照片带回办公室，并将这些数据重新输入 IT 系统时，会浪费大量时间和价值，”Broekhals 说。



通过公司的企业移动计划，Arrow 的 IT 团队正在部署各种新的基于移动施工的应用程序，使项目/现场经理能够捕获施工现场的信息，并与同事和分包商共享。这是帮助简化流程和减少施工延误的重要一步。但是，企业移动管理和移动安全对于计划的成功至关重要。



“以前，设备必须返回我们的办公室才能重新编程，”Broekhals 说。“来回运送这些设备需要花费大量的时间、精力和成本，而且当这些设备在现场使用时，我们无法得知是否有人的手机越狱了，或者设备是否感染了病毒。在保护我们的知识产权方面存在非常高的风险。随着时间的推移，对移动性的需求只会增加，而我们以前的做法无法满足这一需求。”