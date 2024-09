手动管理和保护移动设备和企业应用程序既昂贵又耗时,并且延迟了新移动功能的部署。借助 IBM MaaS360 云产品,Arrow 减少了移动管理的时间和成本,并增强了移动安全性。

业务挑战 随着 Arrow 开始部署移动应用程序以减少文书工作和成本,IT 专员需要一种有效管理、部署和保护员工移动设备和应用程序的方法。

变革 Arrow 使用 IBM 的基于云的企业移动管理平台,极大地简化了移动设备和应用程序的管理、部署和安全性。

结果 检测恶意软件并采取补救措施, 保护知识产权 加速 移动应用部署,从数月、数周缩短至数天 增加 敏捷性,降低 IT 成本,预期 ROI 高达数万

业务挑战案例 赋予员工权力 “我们希望增强员工的能力,让项目/现场经理走出办公室,更多地进入现场,”新西兰领先建筑公司 Arrow 的 IT 经理 Wayne Broekhals 解释道。 建筑行业长期以来一直面临着非常低的利润和很高的期望,Arrow 认为移动解决方案对于帮助公司降本提质至关重要。“当项目/现场经理必须将项目现场的笔记和照片带回办公室,并将这些数据重新输入 IT 系统时,会浪费大量时间和价值,”Broekhals 说。

通过公司的企业移动计划,Arrow 的 IT 团队正在部署各种新的基于移动施工的应用程序,使项目/现场经理能够捕获施工现场的信息,并与同事和分包商共享。这是帮助简化流程和减少施工延误的重要一步。但是,企业移动管理和移动安全对于计划的成功至关重要。

“以前,设备必须返回我们的办公室才能重新编程,”Broekhals 说。“来回运送这些设备需要花费大量的时间、精力和成本,而且当这些设备在现场使用时,我们无法得知是否有人的手机越狱了,或者设备是否感染了病毒。在保护我们的知识产权方面存在非常高的风险。随着时间的推移,对移动性的需求只会增加,而我们以前的做法无法满足这一需求。”

MaaS360 让我们不仅可以了解设备是否受到攻击,还可以了解设备是否受到保护。 Wayne Broekhals IT Manager Arrow International (NZ) Ltd

变革案例 简化移动管理,同时增强安全性 Arrow 实施了 IBM MaaS360 企业移动管理,以简化公司智能手机和平板电脑的部署和管理,并增强移动安全性。与 Microsoft Exchange 和 Microsoft Office365 等企业系统集成,使公司能够在移动设备上使用其现有应用程序。 “IBM MaaS360 提供了一种经济高效的解决方案,使我们能够快速部署基于构建的应用程序,并提供有效管理设备和使用情况所需的可见性,”Broekhals 说道。

Broekhals 表示,该解决方案的恶意软件检测和修复功能,在该公司的评估中脱颖而出。

“我们选择 MaaS360 的关键原因之一是它的反恶意软件功能,”Broekhals 说。“我们测试的其他产品不具备在同一解决方案中防御病毒和恶意软件的全面能力。”

IBM MaaS360 平台也非常容易实施。“我们只花了大约一周的时间就让系统启动并运行,然后我们就将移动设备应用到它上面,”Broekhals 说。"我们选择了云部署,这使我们能够根据需要支持的设备数量,轻松地进行管理和扩大或缩小规模"。

在获得公司指导委员会的支持时,Broekhals 强调了在不保护移动设备的情况下采取移动战略的风险。

“我们讨论了不仅需要知道我们的设备在哪里,而且还需要保护它们——这是获得高管认同的关键信息。”

借助 MaaS360,我们为 IT 专员变得更加敏捷奠定了基础,为他们提供触手可及的技术,并最终为 Arrow 带来更好的成果。 Wayne Broekhals IT Manager Arrow International (NZ) Ltd

RESULT 案例 在几天内交付新的企业移动应用程序,而不是数周或数月 全面的企业移动管理和安全性,正在帮助 Arrow 显著降低管理移动设备和应用程序的时间和成本。 “MaaS360 为 Arrow 节省了时间和金钱,”Broekhals 说道。“这在节省时间和降低管理开销方面是相当可观的,特别是对于被盗或带有恶意软件的设备,因为我们可以远程处理所有事情。之前,我们必须让一名工程师专注于移动设备,现在我们有了 MaaS360,他可以专注于为业务增加价值的其他领域。我们的项目/现场经理也减少了停机时间,因为他们不再需要将移动设备送回我们的办公室进行更新。投资回报率使其变得理所当然。”

这还将有助于加速新移动应用程序的部署。“我们将能够在几天内发布应用程序,而不是像正常推出那样需要几周或几个月的时间,”Broekhals 说。

此外,更强的安全性也有助于公司更好地保护知识产权。事实上,部署后,IBM MaaS360 自动检测并修复了公司一台移动设备上的恶意软件感染。MaaS360 让我们不仅可以了解设备是否受到攻击,还可以了解设备是否受到保护。"

有了坚实的基础,IT 团队现在可以专注于为其员工部署各种基于建筑的应用程序。

“通过 MaaS360,我们为 IT 变得更加敏捷奠定了基础,将技术交付到他们的指尖,并最终为 Arrow 带来更好的结果,”Broekhals 说。