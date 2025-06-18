IBM SPSS 软件

弥合数据科学与数据理解之间的差距
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处于工作岗位的四个人的等距插图

IBM SPSS Statistics 的下一步发展 – 版本 31

了解版本 31 为何如此强大。

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为什么选择 IBM SPSS 软件？

IBM SPSS 软件平台提供高级统计分析、庞大的机器学习算法库、文本分析、开源可扩展性、与大数据的集成以及在应用程序内的无缝部署。

SPSS 的易用性、灵活性和可扩展性使得不同技能水平的用户均可使用 SPSS。此外，它适用于各种规模和复杂程度的项目，并可帮助您发现新机会、提高效率并最大限度地降低风险。

在 SPSS 软件系列产品中，IBM SPSS Statistics 支持对数据采用自上而下的假设检验方法，而 IBM SPSS Modeler 则通过自下而上的假设生成方法揭示隐藏在数据中的模式和模型。
SPSS 的好处
直观的用户界面

通过简单易用的界面准备和分析数据，而无须编写代码。
灵活的许可选项

从各种购买选项中进行选择，包括订阅和传统许可证。
提高数据科学的生产力

为编码人员、非编码人员和分析人员提供可视化数据科学工具。
产品
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IBM SPSS Statistics
发现有助于解决业务和研究问题的数据洞察成果。
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IBM SPSS Modeler
IBM SPSS Modeler 可帮助您利用数据资产和现代应用程序，以及可立即使用的算法和模型。
woman on laptop looking at charts and graphs
IBM SPSS Amos
使用结构方程建模 (SEM) 来检验假设，并从数据中获得新见解。
其他产品 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services IBM SPSS Analytic Server IBM SPSS Predictive Analytics Enterprise IBM Cloud Pak for Data 中的 IBM SPSS Modeler
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  • 开始为期30天的免费试用，尽情体验SPSS Statistics的强大功能。
  • 访问完整版本，该版本适用于从学生到商务人士的所有用户。
  • 利用数据可视化、机器学习、文本分析、社交网络分析等功能。
用于商业目的 评估后购买

深入测试所有功能，确保它适合您的业务需求。通过完整访问所有内容，做出明智的决策。

立即试用 用于学术和支持目的 适用于个人的免费试用

通过开始30天的免费试用，轻松提升您的统计技能或完成项目，充分发挥我们解决方案的潜力，帮助您实现学术和个人目标。

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合规购买方式

使用正版，以使得您的企业获得高收益。IBM 高度重视 SPSS 用户群体的合法利益，如您所安装使用的系列软件没有相应的授权许可，会对使用效能有所影响并面临法律风险。请根据以下官方购买途径购买。

官方 SPSS 正版授权只提供最新版本： SPSS Stat 29 和 SPSS modeler 18.4。无市面上 SPSS Stat 28 以前版本的库存、备货，OEM的情况。
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  自查SPSS是否为正版方式：

许可证查询方式：https://www.ibm.com/software/passportadvantage/pao_entitlements.html 

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资源 深入了解 SPSS 软件如何能帮助您的企业。 线性回归

了解如何使用线性回归分析，根据另一变量的值来预测某一变量的值。

 了解线性回归 逻辑回归

了解逻辑回归如何根据自变量数据集估算某一事件的发生概率。

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