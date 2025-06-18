IBM SPSS 软件

IBM SPSS 软件平台提供高级统计分析、庞大的机器学习算法库、文本分析、开源可扩展性、与大数据的集成以及在应用程序内的无缝部署。
SPSS 的易用性、灵活性和可扩展性使得不同技能水平的用户均可使用 SPSS。此外，它适用于各种规模和复杂程度的项目，并可帮助您发现新机会、提高效率并最大限度地降低风险。
在 SPSS 软件系列产品中，IBM SPSS Statistics 支持对数据采用自上而下的假设检验方法，而 IBM SPSS Modeler 则通过自下而上的假设生成方法揭示隐藏在数据中的模式和模型。
通过简单易用的界面准备和分析数据，而无须编写代码。
从各种购买选项中进行选择，包括订阅和传统许可证。
为编码人员、非编码人员和分析人员提供可视化数据科学工具。
深入测试所有功能，确保它适合您的业务需求。通过完整访问所有内容，做出明智的决策。
通过开始30天的免费试用，轻松提升您的统计技能或完成项目，充分发挥我们解决方案的潜力，帮助您实现学术和个人目标。
使用正版，以使得您的企业获得高收益。IBM 高度重视 SPSS 用户群体的合法利益，如您所安装使用的系列软件没有相应的授权许可，会对使用效能有所影响并面临法律风险。请根据以下官方购买途径购买。
官方 SPSS 正版授权只提供最新版本： SPSS Stat 29 和 SPSS modeler 18.4。无市面上 SPSS Stat 28 以前版本的库存、备货，OEM的情况。
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