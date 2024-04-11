主页 分析 SPSS SPSS Predictive Analytics Enterprise IBM SPSS Predictive Analytics Enterprise
提供描述性与预测性分析、数据准备和实时评分功能
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微笑着使用笔记本电脑的女士
使用预测性分析优化业务决策

IBM® SPSS Predictive Analytics Enterprise 具有描述性和预测性分析、数据准备和自动化功能，并为任何来源的结构化和非结构化数据提供分析。将统计分析、数据挖掘、实时评分和决策管理应用于人力资本管理、循证医学、犯罪预测和预防、供应链分析等领域。它包括一个部署框架，可将预测性智能与业务规则集成，并优化运营决策。
功能聚焦
结合 IBM 预测分析软件

包括支持深入统计分析和报告的 IBM SPSS Statistics，以及支持预测性建模、优化规则和模型如何驱动运营决策的 IBM SPSS Modeler。还包括 IBM SPSS Analytic Server，可访问 Apache Hadoop 等来源的大数据，以扩大分析可能性。还配备了 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services，具有实时评分功能，可以集中、保护和自动运行分析性资产，并提供最新的预测评分。
满足广泛的业务需求，包括各种技能组合

在影响点集成优化决策所需的全套预测性分析和部署功能。它包括一种可视化方法，企业用户和管理人员可以使用预测性智能来提供决策信息。业务经理将能够识别影响客户及其关系的因素，而无需编程或深厚的统计知识。与操作系统的非侵入式集成简化了部署。
支持多个数据源和环境

访问几乎任何数据源（包括面向大数据的 Hadoop）以及结构化和非结构化格式。在多个操作环境中将预测性分析与业务规则结合起来。
提供灵活的部署选项

可进行扩展，以满足您对卓越分析中心或运营职能的需求。可容纳单个或多个业务线职能，并提供多种部署和配置选项，以支持多个业务用例。

讨论 SPSS Predictive Analytics Enterprise 如何帮助满足您的业务需求
资源 SPSS Predictive Analytics Enterprise

了解这款多功能的分析产品如何帮助您将预测性智能集成到业务的所有领域。

 改善业务的七种方法

了解采用预测性分析解决方案可以实现的七个战略目标。

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