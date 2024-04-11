IBM® SPSS Predictive Analytics Enterprise 具有描述性和预测性分析、数据准备和自动化功能，并为任何来源的结构化和非结构化数据提供分析。将统计分析、数据挖掘、实时评分和决策管理应用于人力资本管理、循证医学、犯罪预测和预防、供应链分析等领域。它包括一个部署框架，可将预测性智能与业务规则集成，并优化运营决策。
包括支持深入统计分析和报告的 IBM SPSS Statistics，以及支持预测性建模、优化规则和模型如何驱动运营决策的 IBM SPSS Modeler。还包括 IBM SPSS Analytic Server，可访问 Apache Hadoop 等来源的大数据，以扩大分析可能性。还配备了 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services，具有实时评分功能，可以集中、保护和自动运行分析性资产，并提供最新的预测评分。
在影响点集成优化决策所需的全套预测性分析和部署功能。它包括一种可视化方法，企业用户和管理人员可以使用预测性智能来提供决策信息。业务经理将能够识别影响客户及其关系的因素，而无需编程或深厚的统计知识。与操作系统的非侵入式集成简化了部署。
访问几乎任何数据源（包括面向大数据的 Hadoop）以及结构化和非结构化格式。在多个操作环境中将预测性分析与业务规则结合起来。
可进行扩展，以满足您对卓越分析中心或运营职能的需求。可容纳单个或多个业务线职能，并提供多种部署和配置选项，以支持多个业务用例。
讨论 SPSS Predictive Analytics Enterprise 如何帮助满足您的业务需求