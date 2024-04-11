包括支持深入统计分析和报告的 IBM SPSS Statistics，以及支持预测性建模、优化规则和模型如何驱动运营决策的 IBM SPSS Modeler。还包括 IBM SPSS Analytic Server，可访问 Apache Hadoop 等来源的大数据，以扩大分析可能性。还配备了 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services，具有实时评分功能，可以集中、保护和自动运行分析性资产，并提供最新的预测评分。