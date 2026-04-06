有关规管使用特定软件程序的确切条款和条件，请参阅软件的许可协议，包括国际程序许可协议 (IPLA)、许可信息文件和获得软件所依据的任何附加协议，如 IBM® International Passport Advantage 协议。
符合条件的“公有云自带软件许可 (BYOSL)”策略允许您在符合条件的公有云 (EPC) 上，部署并运行任何已通过 IBM 或 IBM 授权经销商直接向您授权的 IBM 软件，但须遵守此类软件的适用管理许可协议和交易文档（包括 IBM® International Passport Advantage (IPAA) 和“IBM 国际程序许可协议 (IPLA)”以及适用于该软件的许可信息文档）中规定的使用授权和限制。
本政策不适用于 IBM® z/OS 软件或第三方再许可给您的任何 IBM 软件。如果您是已获授权在托管环境中部署您解决方案的 IBM 业务合作伙伴，则此政策也不适用 – 此类情形根据单独的安排进行处理。
以下按提供商列出了经批准的合格公共云 (EPC) 列表，您可以在这些公共云上部署许可的 IBM 软件。仅在部署基于容量的产品（即使用处理器价值单位 (PVU) 或虚拟处理器核心 (VPC) 指标的许可产品）时，“必备 IBM 许可工具”才是强制性的。对于其他产品，您需根据 IPAA 使用 EPC 提供的任何其他工具来提供合规报告。
如果您有通过云供应商部署的 IBM 软件，但未在下方列出，请发送电子邮件至“talk2sam@us.ibm.com”。请务必在邮件主题中注明 BYOSL。
|提供商
|服务产品
|许可附注
|有关更多详情
请前往：
|必需的 IBM 许可工具
|IBM
|IBM® Cloud Virtual Servers (Inc., IBM z/LinuxONE)
|参见下文注释 1
|https://www.ibm.com/cn-zh/solutions/cloud
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
|IBM® Cloud 容器
|参见下文注释 1
|https://www.ibm.com/cn-zh/solutions/cloud
|IBM Power Virtual Server
|请参阅以下注释部分中的“IBM® Power Systems Virtual Server 注意事项”。
|https://www.ibm.com/cn-zh/products/power-virtual-server
|IBM Cloud Bare Metal Servers
|参见下文注释 2
|https://www.ibm.com/cn-zh/solutions/cloud
|IBM® Kubernetes Service (IKS)
|参见下文注释 1
|https://www.ibm.com/cn-zh/products/kubernetes-service
|IBM® License Service
|Red Hat OpenShift on IBM Cloud4
|参见下文注释 1
|https://www.ibm.com/cn-zh/products/openshift
|提供商
|服务产品
|许可附注
|有关更多详情
请前往：
|必需的 IBM 许可工具
|阿里巴巴
|阿里云（弹性计算服务）
|参见下文注释 1
|https://www.alibabacloud.com/
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
|提供商
|服务产品
|许可附注
|有关更多详情
请前往：
|必需的 IBM 许可工具
|Amazon
|AWS ECS Fargate
|请参阅下方注释部分中的“AWS ECS Fargate 注意事项”。
|aws.amazon.com/fargate/
|IBM 许可服务修订了容器许可的 PA 条款（通过附录）
|Amazon RDS for Db2
|参见下文注释 9
|aws.amazon.com/rds/db2/
|AWS License Manager
|EC2 实例和专用实例（包括 AWS Outpost 实例）
|参见下文注释 1
|aws.amazon.com/ec2/instance-types
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
|Elastic Kubernetes Service (EKS)
|参见下文注释 1
|aws.amazon.com/eks/
|IBM® License Service
|Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)4
|参见下文注释 1
|https://aws.amazon.com/rosa/
|VMware Cloud on AWS
|参见下文注释 2
|https://aws.amazon.com/vmware/
|传统部署：IBM® License Metric Tool
|提供商
|服务产品
|许可附注
|有关更多详情
请前往：
|必需的 IBM 许可工具
|Fujitsu
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)
|参见下文注释 1
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)
|参见下文注释 1
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
|NIFCLOUD
|参见下文注释 1
|https://pfs.nifcloud.com
|提供商
|服务产品
|许可附注
|有关更多详情
请前往：
|必需的 IBM 许可工具
|Google Compute Engine
|参见下文注释 1
|cloud.google.com/compute/docs/machine-types
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
|Google Kubernetes Engine (GKE)
|参见下文注释 1
|cloud.google.com/kubernetes-engine/
|IBM® License Service
|Red Hat OpenShift Container Platform4
|参见下文注释 1
|https://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search
|提供商
|服务产品
|许可附注
|有关更多详情
请前往：
|必需的 IBM 许可工具
|IONOS
|Compute Engine
|参见下文注释 1
|https://cloud.ionos.com/compute
|Kubernetes/Red Hat OpenShift 部署：IBM License Service
|提供商
|服务产品
|许可附注
|有关更多详情
请前往：
|必需的 IBM 许可工具
|KDDI
|KDDI Cloud 平台服务
|有关 Virtual Servers，参见下文注释 1。关于 Bare Metal Server，参见下文注释 5。
|biz.kddi.com/service/cloud-platform/
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
|提供商
|服务产品
|许可附注
|有关更多详情
请前往：
|必需的 IBM 许可工具
|Microsoft
|Azure HCI
|参见下文注释 1
|https://azure.microsoft.com/cn-zh/products/local/
|传统部署：IBM® License Metric Tool
|Azure Virtual Machines
|参见下文注释 1
azure.microsoft.com/cn-zh/pricing/details/virtual-machines/linux/
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
|Azure VMware Solution
|参见下文注释 2
|azure.microsoft.com/cn-zh/services/azure-vmware/
|传统部署：IBM® License Metric Tool
|Azure Kubernetes
|参见下文注释 1
|azure.microsoft.com/cn-zh/services/kubernetes-service/
|IBM® License Service
|Azure Red Hat OpenShift (ARO)4
|参见下文注释 1
|https://azure.microsoft.com/cn-zh/services/openshift/
|提供商
|服务产品
|许可附注
|有关更多详情
请前往：
|必需的 IBM 许可工具
|NEC
|Cloud Infrastructure Service (NEC Cloud IaaS)
|参见下文注释 1
|https://www.nec.com
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
|提供商
|服务产品
|许可附注
|有关更多详情
请前往：
|必需的 IBM 许可工具
|NTT 云服务部门
|多云服务（仅限虚拟机）
|参见下文注释 1
|https://services.global.ntt/cn-zh/services-and-products/cloud/cloud-platform
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
|NTT 通信
|ECL 1.0
|参见下文注释 1
|https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
|智能数据平台云/服务器 (ECL 2.0)
|参见下文注释 1
|IPV（由 VMware 提供支持的 IaaS）
|参见下文注释 1
|NTT Data
|NTT Data OpenCanvas
|参见下文注释 1
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
|提供商
|服务产品
|许可附注
|有关更多详情
请前往：
|必需的 IBM 许可工具
|Oracle
|Cloud Compute Instances
|参见下文注释 3
|https://www.oracle.com/cloud/compute
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
|Oracle Kubernetes Engine
|参见下文注释 3
|https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/
|IBM® License Service
|Oracle Cloud VMWare Solution (OCVS)
|参见下文注释 2
|https://www.oracle.com
|传统部署：IBM® License Metric Tool
|提供商
|服务产品
|许可附注
|有关更多详情
请前往：
|必需的 IBM 许可工具
|腾讯
|腾讯云服务器实例
|参见下文注释 1
|https://intl.cloud.tencent.com/products/cvm
Red Hat OpenShift 部署：IBM 许可服务
注意：以下许可附注仅适用于上述“云供应商”章节中特别注明的情况。这些规定并非普遍适用于所有产品。
对于 AWS ECS Fargate，IBM 许可服务表示为许可服务 AWS S3（ibm.com 外部链接）存储桶。此功能因产品而异。请查阅您的产品文档或咨询 IBM 代表，以了解更多信息。注意：有关过程和部署方式的示例，请参阅 WebSphere Application Server Liberty 文档。
本节下方的规定仅适用于在 IBM Power Systems Virtual Server 上部署的基于 VPC 或基于 PVU 的程序。对于子容量许可，可以为共享处理器（即处理容量在多个逻辑分区之间共享的物理处理器）以至少 0.25 个核心的增量分配核心，为专用处理器（即分配给单个逻辑分区的整个物理处理器）分配 1.0 个核心。分数核心将被合计并舍入到下一个完整整数，需要明确的是，在相同机器类型上运行的所有逻辑分区都被视为单个池，而不是按服务器计算。出于说明而非限制的目的，请参阅以下示例：
客户需要安装和配置 ILMT v9.2.22 或更高版本，并根据 IPAA 第 1.13 和 1.14 节遵守子容量许可和报告要求。
根据 IPAA 第 1.14 节所述的报告条款，客户将收集部署数据，并使用命令行界面 (CLI)（参见链接）每季度手动计算一次 IBM 软件的虚拟化容量报告，以确定核心使用情况。对于 Google Cloud，则应使用 pcloud CLI 命令。此类核心使用情况应符合 IBM 符合条件的公有云 BYOSL 政策。
每个核心的 PVU 值根据所使用的电源系统确定，如处理器价值单位网页上的每个核心的 PVU 表（第 1 部分，共 2 部分 - RISC 和 System z）所示。
合格公有云 BYOSL 政策不修改或取代适用的管辖许可协议中的任何义务，包括子容量和容器许可政策中定义的虚拟环境中使用许可软件的要求。
当您上传、安装或使用 EPC 中的合格 IBM 软件，并且您同意收集该 EPC 中的许可软件的任何所需的使用数据时，此类许可协议中的验证条款即适用。您不会向云供应商提供对合格的 IBM 软件的任何未经授权的使用或访问。
您必须使用 IBM 指定的安装和配置报告工具（如上所述）用于报告使用情况，并根据 IBM 的准则应要求向 IBM 提供此类报告。
当您根据本政策使用许可权利时，您不得同时将此类权利用于任何其他目的或用于任何其他位置。
除非上文注明，否则“符合条件的公有云 BYOSL”政策“不”适用于与供应商的约定，即供应商在其员工的控制下访问软件和/或运行或管理您的部分或全部计算环境，无论是在您的办公场所还是在他们的办公场所（例如，战略外包、Web 托管、托管服务提供商等），此类约定需要单独安排。如果您的软件是以上述任何一种方式部署的，请发送电子邮件至“talk2sam@us.ibm.com”。请务必在主题行注明 BYOSL。
2024 年 3 月更新日志