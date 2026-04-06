合格公有云 BYOSL 政策不修改或取代适用的管辖许可协议中的任何义务，包括子容量和容器许可政策中定义的虚拟环境中使用许可软件的要求。

当您上传、安装或使用 EPC 中的合格 IBM 软件，并且您同意收集该 EPC 中的许可软件的任何所需的使用数据时，此类许可协议中的验证条款即适用。您不会向云供应商提供对合格的 IBM 软件的任何未经授权的使用或访问。

您必须使用 IBM 指定的安装和配置报告工具（如上所述）用于报告使用情况，并根据 IBM 的准则应要求向 IBM 提供此类报告。

当您根据本政策使用许可权利时，您不得同时将此类权利用于任何其他目的或用于任何其他位置。

除非上文注明，否则“符合条件的公有云 BYOSL”政策“不”适用于与供应商的约定，即供应商在其员工的控制下访问软件和/或运行或管理您的部分或全部计算环境，无论是在您的办公场所还是在他们的办公场所（例如，战略外包、Web 托管、托管服务提供商等），此类约定需要单独安排。如果您的软件是以上述任何一种方式部署的，请发送电子邮件至“talk2sam@us.ibm.com”。请务必在主题行注明 BYOSL。