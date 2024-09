为了找到将大数据分析技术引入其研发流程的最佳方式,Honda R&D 希望与能够提供真正全面服务的技术合作伙伴合作。



Kyoka Nakakawa 指出:“之所以选择 IBM 作为合作伙伴,有两个重要原因。首先,IBM 提供非常广泛的大数据分析功能,包括数据挖掘、文本分析和可视化,因此我们能够从单一供应商获得所需的所有工具。其次,IBM 拥有技能和经验来指导我们完成大数据之旅,从咨询到概念验证再到最终实现。”



Honda R&D 的大数据分析环境基于 IBM® SPSS® Modeler、IBM Watson™ Content Analytics 和 IBM Predictive Maintenance and Quality (PMQ)。Kyoka Nakagawa 的职责是担任这些技术的交流中心,帮助建立概念验证,组织培训课程,并鼓励工程师分享他们的知识、经验和数据。



Kyoka Nakakawa 表示:“数据挖掘培训课程非常成功,IBM SPSS Modeler 已迅速成为整个企业的受欢迎的工具。目前已有 100 多名工程师完成了培训,其中许多人在工作中经常使用 SPSS。



“SPSS Modeler 非常适合将原始数据组织成可用的数据集,实现轻松分析。使用它也非常便于进行复杂分析。另一个有价值的功能是能够监视用户并查看他们如何与该工具交互。因此,如果有人在有效管理数据方面遇到困难,同事可以为他们提供一些额外的帮助。”



Honda R&D 使用 IBM Watson Content Analytics 进行文本挖掘,使研究人员能够近乎即时地洞察大量文档和其他文本数据。例如,JD Power 初始质量研究和 Honda R&D 的客户之声内部研究是有关汽车质量和可靠性的极富价值的信息来源在美国,国家公路交通安全局 (NHTSA) 还提供了有关消费者问题和安全问题的丰富见解。



Kyoka Nakagawa 举了一个例子:"我们最近召开了一次会议,一位高管就我们一款汽车的功能提出了一个问题。我们登录 Watson Content Analytics,分析了 NHTSA 数据集中超过一百万条记录,并在 10 分钟内找到了三、四个来自客户的相关反馈示例。这种分析几乎不可能手动执行。”



IBM Watson Content Analytics 解决方案在 IBM 灵活的云平台上运行,该平台部署在位于东京的共享虚拟服务器环境中。IBM Cloud 为 Honda 公司大数据计划团队中的用户构建和部署 Watson Content Analytics 环境,该环境表现出的多功能性以及扩展能力深受 Honda 公司赞许。



“从我们业务线用户的角度来看,我们是在本地还是在云中运行 Watson Content Analytics 并不重要,”Kyoka Nakakawa 说道。“对他们来说真正重要的是实施速度,IBM Cloud 使我们能够比本地解决方案更快地启动和运行解决方案。



此外,使用 Watson Content Analytics 进行文本挖掘的计算要求,取决于我们为自定义字典提供的内容数量。



由于我们在完善文本挖掘能力的同时不断开发词典,因此拥有灵活的云环境至关重要。”



IBM Cloud 基础架构的可扩展性还意味着可以轻松添加新用户,因此,如果其他部门未来决定采用 IBM Watson Content Analytics,Honda 将能够为他们提供无缝支持。



IBM Predictive Maintenance and Quality 旨在帮助组织监控其资产和流程,并预测资产故障或质量问题。Honda R&D 一直在市场质量保修分析中试用这项技术,初步结果令人鼓舞。



“IBM Predictive Maintenance and Quality 的可视化功能给我们留下了深刻的印象,”Kyoka Nakakawa 说道。



“PMQ 作为一个分析开发环境,使我们的研究人员能够在沙盒环境中探索,分析洞察力可以在哪些方面帮助识别质量或制造资产问题。PMQ 还可以作为一个完整的分析解决方案,通过从我们的运营中获取持续的流程事件数据来进行分析,我们可以上传数据并在直观的仪表板中轻松查看。”