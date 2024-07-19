全球各地的公司都在拥抱数字化转型，而是否能成功转型到更好的工作方式，员工是关键推动者。为了帮助客户的员工专注于战略性活动而非低价值任务，Contextor 与 IBM 合作，利用人工智能功能增强其机器人流程自动化解决方案。
无论您从事哪个行业，您的许多员工都有可能将过多的时间花在通常单调枯燥的低价值任务上。从手动数据录入和验证到信息检索和回答简单的客户咨询，您的员工很可能正在将时间和才能用于本可以自动化处理的任务。
试想，当您能帮员工省下宝贵时间，让他们专注于真正有利于业务发展的工作，会取得怎样的效果？法国软件开发商 Contextor 正在努力帮助法国巴黎银行、EDF Energy、Bouygues 和 Engie 等公司实现这一目标。
在过去的 15 年里，Contextor 一直致力于开发机器人流程自动化 (RPA) 解决方案，使公司能够自动处理员工工作中繁琐单调的部分，涉及在应用程序或屏幕之间切换、复制和粘贴数据、检索文件之类的工作。
然而，许多任务需要的不仅仅是机械的数据处理，还需要一些智能代理程序来解释数据并利用数据做出决策。例如，虽然传统的 RPA 解决方案可能能够自动将收到的客户电子邮件输入 CRM 系统，但它仍然需要人工阅读电子邮件并确保首先处理最紧急的电子邮件。
随着人工智能和机器学习技术的兴起，Contextor 看到了通过增强其认知能力解决方案将 RPA 提升到新水平的机会。例如，认知 RPA 解决方案可以经过训练来理解数千封电子邮件的内容和观点，并立即突出显示最相关的消息，以帮助客户服务团队更有效地确定优先级。
该公司还认识到，认知技术可以加快 RPA 解决方案的部署速度，从而帮助其更快地实现价值。由于 Contextor 的每个客户都有自己独特的系统和工作流程，因此任何 RPA 项目的第一阶段都涉及一个称为“业务流程挖掘”的过程。用户的电脑上安装了一个日志记录工具，该工具可以捕获用户在执行日常任务时所采取的每一个操作。然后，Contextor 的专家顾问会查看日志，并确定完成重要业务流程（如新客户入职或“了解您的客户”验证）所需的操作序列。然后，可以使用 RPA 软件自动执行这些操作序列。
Contextor 首席营销官 Pierre Col 解释道：“业务流程挖掘本质上是一个智能模式识别问题，而这正是机器学习最擅长解决的问题。我们知道，如果能在业务流程挖掘阶段利用机器学习，就能减少顾问分析日志所需的时间，并大大加快 RPA 项目设计阶段的进度。”
Contextor 评估了机器学习领域的多家不同供应商，IBM® 的认知和云技术相关能力，及其在法国和全球众多大型企业中有口皆碑的可信 IT 供应商地位，给该公司留下了深刻印象。
Pierre Col 证实：“IBM 及其 Watson 认知解决方案得到银行和能源领域主要企业的高度评价。我们认为，与 IBM 建立更牢固的关系，可以为我们在技术和商业上开辟新的局面。例如，IBM 有很大潜力担任系统集成商，使用我们的 RPA 软件为其客户构建定制自动化解决方案。”
Contextor 利用 IBM Watson Machine Learning 建立了一个机器学习模型，该模型可自动加速新项目的业务流程挖掘阶段，从而开启了公司认知之旅。该模型使用已确定为常见业务流程已知部分的操作序列进行训练。然后它可以用于分析新序列，检测相似的模式，并评估它们是否属于同一过程的一部分。这使 Contextor 的顾问能够即时洞察公司的工作实践，而无需花费数小时仔细研究数千行日志。
下一步，Contextor 还在评估如何将 IBM Watson Natural Language Classifier 嵌入到其为客户提供的 RPA 解决方案中。例如，帮助分析客户发来的电子邮件，了解其内容和上下文，并将其发送给最合适的客户服务人员进行进一步处理。
Contextor 还看到了 IBM Watsonx Assistant 增强人类员工能力的机会，它可以充当人工智能驱动的聊天机器人，几乎可以立即回答问题并检索信息。此类聊天机器人可以用作客户服务的第一联系点，帮助对客户咨询进行分类，并在适当的情况下自动触发 RPA 工作流程。在内部，它们还可以作为员工的虚拟个人助手，提供智能提醒、回答问题，并根据要求执行 RPA 任务。
通过基于云的易用 API 将 Contextor 的 RPA 技术与 IBM Watson 服务相集成，这种能力也是一个关键优势：这意味着 Contextor 的开发人员可以在必要时将认知能力快速添加到 RPA 项目中，而无需重新设计整个解决方案。
Pierre Col 指出：“我们现在正在构建认知增强型 RPA 解决方案，既可以在内部运行，也可以在 IBM Cloud® 中运行，我们正在向客户宣传基于云的方法的优势。例如，云技术可以避免使用内部部署解决方案时出现的前期投资、安装和配置问题，从而加快上市速度。从长远来看，也可以显著节省硬件和软件维护费用。”
通过将 IBM Watson 和云技术集成到其 RPA 解决方案中，Contextor 比以往任何时候都更有能力帮助客户实现繁琐、低价值任务的自动化，并提高生产力和效率。
Pierre Col 表示：“借助我们认知增强的 RPA 解决方案，我们的客户将能够进一步改善平均处理时间和首次呼叫解决率等关键业务度量值。我们已经看到客户将新客户入职等流程加快了 80% 或更多，随着人工智能的加入，我们将为更复杂的流程节省更多时间。”
IBM Watson 解决方案还应有助于缩短价值实现时间，这是 RPA 项目的一个关键指标。例如，Contextor 在银行业的某个重要客户表示，只有确信在一年内获得投资回报，才会继续实施自动化项目。
Pierre Col 表示：“我们的初步结果表明，通过使用机器学习来自动化我们的业务流程挖掘工作流程，可以将 RPA 部署速度加快至少 20%。因此，客户可以在几周内开始看到 RPA 的好处，并在短短几个月内获得全额投资回报。”
他总结道：“人们一听到自动化，就会担心机器人会抢走他们的工作；但 RPA 的目的是增强人的能力，而不是取代人。机器人的真正潜力在于它们能够让我们每天免于处理工作中的繁琐任务，从而使我们有更多时间发展技能和创造价值。借助 IBM Watson 的认知技术，我们的 RPA 解决方案将帮助客户将自动化与智能化相结合，增强员工能力，帮助企业推动数字化转型。”
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2018 年 3 月在美国制作。
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