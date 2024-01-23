IBM® 合作伙伴上海长江科技发展有限公司使用 IBM Watson® 技术构建一个基于 AI 的医疗评估平台，该平台可以分析现有病历，根据患者卒中的风险对患者进行分类，并可以预测不同治疗计划的成功率。
近年来，心脑血管疾病在我国发病率呈上升趋势，已成为导致我国死亡和致残的主要原因之一。为了应对这一威胁，中国共产党中央委员会启动了“健康中国 2020”计划，旨在改善国人慢性病管理，同时加强医疗卫生服务质量和服务模式。
在医疗专业人员研究如何最好地治疗卒中和相关医疗并发症的过程中，他们确定了三个关键的重点领域：准确筛查、精准治疗和细致康复。
传统上，医疗机构依靠手动填写的文件来筛查患者与卒中相关的危险因素。但这些工作只能覆盖一小部分群体，医疗专业人员发现很难识别和针对高危群体执行预防工作。
关于治疗和康复计划的信息也同样是碎片化的。医生通常只能研究有关特定程序的细节，缺乏对治疗方法可能对患者健康产生的潜在成功或长期影响的深入了解。医生被迫根据个人经验而不是硬数据做出预测。由于患者及其家人努力寻找有关康复时间和其他问题的答案，医院发现很难获得患者的信任和合作。
2017 年，IBM 合作伙伴上海长江科技发展有限公司联合 IBM 和国内三所顶级医院的神经内科共同开发了智能卒中评估和管理平台。理想情况下，这一新系统可以利用 AI 的力量来识别卒中高危人群，并监督从诊断、治疗到康复随访的整个治疗生命周期。
现在，随着各个医疗中心和医院添加新的患者信息，使用 IBM Watson Studio 技术构建的嵌入式筛查模型可以分析病历以及任何现有信息（检查历史记录、化学测试、血液检查），并将这些详细信息与已知风险因素进行比较。如果患者被诊断为卒中高危人群，系统会通知相应的医生，并根据他们成功的可能性提供治疗建议。
更让人欣慰的是，随着医生继续导入患者病历和治疗结局，预测性算法将能够采用迭代式深度学习，提高治疗计划成功的可能性。
分析框架的封装是标准网络服务，该服务使用 IBM API Connect® 解决方案，旨在简化与医院和其他医疗系统的集成。上海长江科技发展有限公司还利用 IBM 技术为其应用程序开发团队创建自助服务门户，以简化开发流程。
通过更好地访问必要的 API，该企业进一步扩展了解决方案的范围。创建一款移动应用程序，让公众自行进行卒中筛查，上海长江科技发展有限公司使患者能够评估和识别自己的风险水平。对于面临更高风险的患者，该应用程序可以提供补充性医疗信息，甚至可以确定合适的保险产品。
为了鼓励公众广泛使用脑卒中评估平台，IBM 和上海长江科技发展有限公司设计了可通过公共云和私有云交付模式提供的解决方案。
借助新的解决方案，患者现在可以更好地了解自己的潜在风险；医务人员或患者本身现在可以在更短的时间内对更多的人进行筛查。因此，之前一般人群中未覆盖的典型群体现在可以接受评估，使他们能够采取行动预防卒中。更让人欣慰的是，与以前使用的较主观的方法相比，借助基于 Watson 的平台的分析功能生成的诊断结果在预测给定患者的风险水平方面准确率提高了 15%。
借助该解决方案，医院还能够研究和开发新的治疗计划和康复方案，采用数据驱动技术并注重经过验证的结果。此外，医生可以根据患者的个人病史和相关因素提出有针对性的治疗建议。在项目前六个月跟踪一家医院的护理结局后，基于 Watson 的解决方案能够以 80.89% 的准确性预测康复成功率。随着系统中输入的数据越来越多，这些预测可能会变得更加准确。
总体而言，上海长江科技发展有限公司和相关医院都对选择采用 IBM 技术来支持该解决方案感到满意。Watson Studio 产品提供一个易于使用的平台，可以轻松与多个平台集成，从而结束数据隔离。通过采用 API Connect 技术，企业可以更轻松地将解决方案分发到更广泛的医院和护理机构，从而促进中国各地实现更好的医疗结局。“通过与 IBM 合作，我们能够利用 AI 的力量在整个治疗过程中为患者提供更好的护理，”上海长江科技发展有限公司总经理章玉宇说道。
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2018 年 11 月在美国制作。
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