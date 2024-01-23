上海长江科技发展有限公司

近年来，心脑血管疾病在我国发病率呈上升趋势，已成为导致我国死亡和致残的主要原因之一。为了应对这一威胁，中国共产党中央委员会启动了“健康中国 2020”计划，旨在改善国人慢性病管理，同时加强医疗卫生服务质量和服务模式。

在医疗专业人员研究如何最好地治疗卒中和相关医疗并发症的过程中，他们确定了三个关键的重点领域：准确筛查、精准治疗和细致康复。

传统上，医疗机构依靠手动填写的文件来筛查患者与卒中相关的危险因素。但这些工作只能覆盖一小部分群体，医疗专业人员发现很难识别和针对高危群体执行预防工作。

关于治疗和康复计划的信息也同样是碎片化的。医生通常只能研究有关特定程序的细节，缺乏对治疗方法可能对患者健康产生的潜在成功或长期影响的深入了解。医生被迫根据个人经验而不是硬数据做出预测。由于患者及其家人努力寻找有关康复时间和其他问题的答案，医院发现很难获得患者的信任和合作。