云服务平台激增，有望进一步提高弹性能力，节省更多成本，因而许多组织纷纷更新其 IT 基础架构，并将工作负载移出现有的本地数据中心。如果您的数据中心基础架构成本上升，利用率下降，并且存在过度配置情况，那么是时候重新考虑您的数据中心战略了。
IBM Turbonomic 平台可帮助您将数据中心重塑为公司生态系统的下一个明星。Turbonomic 软件可自动优化应用程序的资源配置水平，同时根据业务需求实时动态扩展。借助现代化战略，您可以获得更高效的数据中心和更出色的业务成果。
了解应用程序和基础架构之间的所有相互依赖关系，主动识别瓶颈并自动执行纠正措施，以提高性能和可用性
将站点可靠性和运营团队的决策时间从几天缩短到几秒钟
通过一站式界面管理原有虚拟化和新一代微服务
通过 AI 驱动的应用感知分析提高效率并增加基础架构密度
实时优化 IT 资源，并通过先进的“假设”容量规划方案进行优化
消除过度配置，并根据您的业务周期自动调整运营规模
借助应用程序和基础架构运行状况的统一模型来消除复杂性
以每个应用程序组件为基础，提供可解释、可审计的 IT 资源决策视图，从而弥合基础架构和应用程序团队之间的差距
利用 Turbonomic 在任何级别的应用程序基础架构堆栈上的特定修复操作和透明的自动化操作，使“作战室”更有成效
Turbonomic 能够以无代理的方式与您的旧版和下一代数据中心技术无缝集成，实现快速自动发现并缩短实现价值的时间：
为什么要整合？
整合数据中心硬件并开展更广泛数据中心优化的原因有很多，包括节省成本，以及提高效率和安全性。简而言之，硬件越少，购买、维护、管理和监控需求就越低。 此外，改进的数据中心可以让您的数字化转型更加成功。
无论贵组织是希望为即将到来的云迁移整合数据中心，在现有的私有云、公有云、混合云或多云环境中进行整合，还是提高本地运行效率，Turbonomic 平台都可以帮助加速这一过程。Turbonomic 软件可为您规划数据中心转型，并帮助确保任务关键型应用程序在整个过程中的性能。
了解 Turbonomic 如何帮助您重新构想数据中心。
规划
我们的计划可帮助组织了解他们可以或应该保留哪些硬件。在计划中，Turbonomic 软件考虑到了不同硬件的效率和折旧时间表，并插入标签以指示租约何时到期。对于数据中心整合，组织通常从整合到更少的服务器上开始，再进一步整合到更少的数据中心。我们为这两个流程提供计划：
优化本地部署计划
硬件更新计划
服务器退役计划
在选择计划之前，组织应考虑调整测试/开发规模以充分利用其硬件。
执行
整合旨在最大限度减少停机时间并优化数据中心硬件和资源使用。在整合到更少的主机上后，您可能需要迁移到更少的数据中心。通过创建适当的策略来合并集群（甚至在 vCenter 和数据中心之间），虚拟机可以实时迁移到其新目的地。
合并集群计划
虚拟机迁移计划
用户可通过此计划将计算机从一个集群移动到另一集群。