主页 IT 自动化 Turbonomic 通过 IBM Turbonomic 实现数据中心现代化
通过智能资源分配、容量规划和自动化性能保证，实现数据中心管理现代化
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数据中心现代化插图
推行现代化数据中心战略正当其时

云服务平台激增，有望进一步提高弹性能力，节省更多成本，因而许多组织纷纷更新其 IT 基础架构，并将工作负载移出现有的本地数据中心。如果您的数据中心基础架构成本上升，利用率下降，并且存在过度配置情况，那么是时候重新考虑您的数据中心战略了。

IBM Turbonomic 平台可帮助您将数据中心重塑为公司生态系统的下一个明星。Turbonomic 软件可自动优化应用程序的资源配置水平，同时根据业务需求实时动态扩展。借助现代化战略，您可以获得更高效的数据中心和更出色的业务成果。
 

自动配置应用程序资源

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持续性计算配置 Turbonomic 软件可持续分析应用程序需求和资源供应水平。它会生成可自动完成的操作，以减少潜在的资源阻塞、降低延迟造成的影响，并安全使用所有硬件，让组织远离性能风险。
虚拟机大小调整 通过大小调整，安全增加密度，并避免因分摊过大而引起资源争用。在适当调整虚拟机 (VM) 大小时，Turbonomic 软件会考虑 VM 虚拟内存、CPU、存储、IOPS 和延迟，以及整个堆栈的需求。
持续性存储配置 Turbonomic 软件了解每个工作负载从存储中获得的体验，以及存储与底层数组的可用性和性能之间的关系。这让软件能够通过在虚拟化层移动数据来优化存储设备，而不会中断性能或强制对数组本身进行重新配置。
主动容量管理 Turbonomic 软件使用实时环境的准确视图来模拟您定义的更改，如需要多少物理基础架构来支持增长或迁移工作负载。通过持续数据中心自动化和优化，您可以运行团队所构想的任何模拟。
优化的超级集群 在任何给定时间，您的服务器集群都可能没有均衡的可用空间。为了解决这个问题，Turbonomic 软件帮助您创建“超级集群”或虚拟池，支持工作负载在需求增加时在集群之间移动，从而释放总累积资源量。这可以在您的数据中心内提供更大的弹性、更好的性能和更出色的云经济性。

关键成果

让数据中心的正常运行时间自动化

  • 了解应用程序和基础架构之间的所有相互依赖关系，主动识别瓶颈并自动执行纠正措施，以提高性能和可用性

  • 将站点可靠性和运营团队的决策时间从几天缩短到几秒钟

  • 通过一站式界面管理原有虚拟化和新一代微服务

 自动实时优化 IT 资源

  • 通过 AI 驱动的应用感知分析提高效率并增加基础架构密度

  • 实时优化 IT 资源，并通过先进的“假设”容量规划方案进行优化

  • 消除过度配置，并根据您的业务周期自动调整运营规模

 利用透明的自动化操作协调数据中心和应用程序团队

  • 借助应用程序和基础架构运行状况的统一模型来消除复杂性

  • 以每个应用程序组件为基础，提供可解释、可审计的 IT 资源决策视图，从而弥合基础架构和应用程序团队之间的差距

  • 利用 Turbonomic 在任何级别的应用程序基础架构堆栈上的特定修复操作和透明的自动化操作，使“作战室”更有成效

 无缝集成

 

Turbonomic 能够以无代理的方式与您的旧版和下一代数据中心技术无缝集成，实现快速自动发现并缩短实现价值的时间：

查看所有技术集成
数据中心整合

为什么要整合？

整合数据中心硬件并开展更广泛数据中心优化的原因有很多，包括节省成本，以及提高效率和安全性。简而言之，硬件越少，购买、维护、管理和监控需求就越低。 此外，改进的数据中心可以让您的数字化转型更加成功。

无论贵组织是希望为即将到来的云迁移整合数据中心，在现有的私有云、公有云、混合云或多云环境中进行整合，还是提高本地运行效率，Turbonomic 平台都可以帮助加速这一过程。Turbonomic 软件可为您规划数据中心转型，并帮助确保任务关键型应用程序在整个过程中的性能。
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了解 Turbonomic 如何帮助您重新构想数据中心。

规划

我们的计划可帮助组织了解他们可以或应该保留哪些硬件。在计划中，Turbonomic 软件考虑到了不同硬件的效率和折旧时间表，并插入标签以指示租约何时到期。对于数据中心整合，组织通常从整合到更少的服务器上开始，再进一步整合到更少的数据中心。我们为这两个流程提供计划： 

优化本地部署计划

  • 用户可通过此计划扩展或移动虚拟机并整合硬件。

硬件更新计划

  • 用户可通过此计划查看升级时需要多少服务器。 

服务器退役计划

  • 用户可通过该计划了解在关闭主机的情况下他们是否可以支持其当前的负载。

在选择计划之前，组织应考虑调整测试/开发规模以充分利用其硬件。

执行

整合旨在最大限度减少停机时间并优化数据中心硬件和资源使用。在整合到更少的主机上后，您可能需要迁移到更少的数据中心。通过创建适当的策略来合并集群（甚至在 vCenter 和数据中心之间），虚拟机可以实时迁移到其新目的地。

合并集群计划

  • 用户可通过该计划创建超级集群以利用其硬件。

虚拟机迁移计划

  • 用户可通过此计划将计算机从一个集群移动到另一集群。
因为我们能够依靠 IBM Turbonomic 的人工智能自动化来确保全天候 (24x7) 的应用性能，所以我们的团队现在可以将精力集中在追求战略计划的实现上，而无需充当故障修复的救火队员。 Porsche Waddell 服务器和存储经理 BBC Studios 阅读成功案例
相关用例 FinOps 自动化

Turbonomic 平台提供了您可以安全、自动开展的持续优化。这让该平台成为采用云成本优化的云操作和工程团队的理想平台，可用于确保性能，最大限度提高业务价值。

 可持续 IT

Turbonomic 平台利用智能自动化来提高利用率、降低能源成本和碳排放，促进可持续发展。

云成本优化

使用 Turbonomic 平台的 AI 赋能自动化和云成本优化解决方案，持续帮助确保应用程序性能（传统和云原生）并优化云基础架构成本。
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开启实现持续应用程序性能的旅程，同时安全降低成本。

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