云服务平台激增，有望进一步提高弹性能力，节省更多成本，因而许多组织纷纷更新其 IT 基础架构，并将工作负载移出现有的本地数据中心。如果您的数据中心基础架构成本上升，利用率下降，并且存在过度配置情况，那么是时候重新考虑您的数据中心战略了。



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