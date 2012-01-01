Microsoft Hyper-V 集成

如果您的环境中只有少量 Hyper-V 主机，您可以将它们逐个添加为 IBM® Turbonomic® 平台目标。此外，如果您将 Hyper-V 主机部署在集群域中（例如，作为故障转移集群），您可以指定一个 Hyper-V 主机作为目标，IBM Turbonomic 软件会自动添加该集群的其他成员。
注意：对于大型 Hyper-V 环境，通常通过 System Center Virtual Machine Manager (VMM) 来管理主机。您可以将 VMM 服务器指定为目标，IBM Turbonomic 平台将使用它来发现和管理其子 Hyper-V 主机。如果您使用 VMM，则不应将单独的 Hyper-V 主机添加为目标。关于添加 VMM 目标的信息，请参见添加虚拟机管理器目标。
实体
虚拟机
实体机
存储器
指标
VM 虚拟内存、CPU、存储器、IOPS、等待时间
实体机内存、CPU、IO、网络、交换
存储量、已供应、IOPS、等待时间
数据中心内存、CPU、IO、网络、交换
生成的操作
对于虚拟机：启动、移动、暂停、存储器移动、缩小/放大、终止、供应、重新配置
对于实体机：启动、暂停、终止、供应
对于存储器：供应
支持的版本