Microsoft Hyper-V 集成
使用自动化来帮助确保虚拟机获得执行所需的资源。
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IBM Turbonomic 的 Microsoft Hyper-V 集成的插图
评选方式

如果您的环境中只有少量 Hyper-V 主机，您可以将它们逐个添加为 IBM® Turbonomic® 平台目标。此外，如果您将 Hyper-V 主机部署在集群域中（例如，作为故障转移集群），您可以指定一个 Hyper-V 主机作为目标，IBM Turbonomic 软件会自动添加该集群的其他成员。

注意：对于大型 Hyper-V 环境，通常通过 System Center Virtual Machine Manager (VMM) 来管理主机。您可以将 VMM 服务器指定为目标，IBM Turbonomic 平台将使用它来发现和管理其子 Hyper-V 主机。如果您使用 VMM，则不应将单独的 Hyper-V 主机添加为目标。关于添加 VMM 目标的信息，请参见添加虚拟机管理器目标

发现的数据

实体

  • 虚拟机

  • 实体机

  • 存储器

指标

  • VM 虚拟内存、CPU、存储器、IOPS、等待时间

  • 实体机内存、CPU、IO、网络、交换

  • 存储量、已供应、IOPS、等待时间

  • 数据中心内存、CPU、IO、网络、交换

生成的操作

  • 对于虚拟机：启动、移动、暂停、存储器移动、缩小/放大、终止、供应、重新配置

  • 对于实体机：启动、暂停、终止、供应

  • 对于存储器：供应

支持的版本

  • Microsoft Hyper-V 2008 R2、Hyper-V 2012、Hyper-V 2012 R2 和 Hyper-V 2016
更多管理程序集成

Microsoft Hyper-V 集成是可用于 IBM Turbonomic 平台的三个管理程序集成之一。连接到管理程序工具以管理资源，并使用自动化操作，协助确保虚拟机始终能获得执行所需的资源，而无论是在本地还是云端。

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