使用 IBM Turbonomic 助力 AWS 成本优化
借助 Turbonomic on AWS，根据实时需求自动优化 EC2 实例、EBS 卷、RDS 服务、RI 库存和成本
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引用工作流程的插图
云计算中的天作之合

Amazon Web Services (AWS) 可在云中提供可靠且可扩展的基础架构平台。然而，对许多人来说，对敏捷性和弹性做出承诺却往往伴随着在应用程序资源配置方面需完成哪些工作缺乏洞察。这样便会导致性能低下和预算超支。

IBM® Turbonomic® 平台根据实时需求不断生成优化 EC2 实例、RDS 数据库、EBS 卷和 Elastic Kubernetes Service (EKS) 的操作。其规定的操作有助于确保性能，同时最大限度地降低成本。此外，IBM Turbonomic 平台还能管理 RI 清单并对可最大限度提高 RI 利用率和覆盖率的操作进行发出指示，而所有这一切均以应用程序性能为准绳。
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白皮书 以最低成本解锁云：AWS Cloud 和 IBM Turbonomic

企业开启上云之旅时，通常具有双重目标：解锁可扩展性并将云成本控制在预算内。然而，对于许多人来说，由于缺乏在应用程序资源配置需求方面的洞察，因此对敏捷性和弹性的承诺往往无法兑现，从而导致性能不佳和预算超支。

在本文中，您将了解 Turbonomic 如何应对这些挑战。主题包括：

  • 使用 Turbonomic 优化 AWS 资源的四种方法
  • Turbonomic 如何与 AWS 集成，包括架构
  • 如何创建目标以监控 AWS 中的工作负载
  • 有关利用 Turbonomic 以帮助将工作负载迁移到 AWS 的指南
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AWS 合作伙伴徽标
我们引以为豪的合作伙伴

AWS 认可 IBM Turbonomic 作为具备云运营、Microsoft 工作负载、迁移和现代化、容器和安全性方面能力的基础技术合作伙伴。

Turbonomic 现在可以作为 SaaS 和软件在 AWS Marketplace（ibm.com 外部链接）上购买。

Turbonomic AWS 集成

部署

  • AWS 托管的 SaaS 或本地部署

  • 使用只读凭据通过 API 以无代理方式连接到您的 AWS 帐户

  • 与 AWS CloudWatch 集成以提取所有指标和元数据

  • 发现 AWS 实体并在 60 分钟内开始生成优化操作

 发现的实体

  • 虚拟机（EC2 实例）

  • 数据库服务器（RDS 实例）

  • 区域

  • 包括 GovCloud（美国）在内的区域

  • 计费账户

 发现的指标

  • 虚拟机 vCPU

  • 虚拟机 vMemory（如果启用）

  • 虚拟机存取速率 (IOPS)

  • 虚拟机网络吞吐量

  • 虚拟机 I/O 吞吐量

  • 虚拟机存储量 

  • 虚拟机预留实例覆盖率

  • 数据库 vMemory

  • 数据库 vCPU

  • 数据库存储量 

  • 数据库 I/O 吞吐量

  • 数据库高速缓存命中率

  • 数据库连接

  • RI 清单

  • RI 覆盖率（虚拟机）

 生成的优化操作

  • 按照不同类型或层级（包括 RI）扩大/缩小 AWS 实例虚拟机的规模

  • 停止/启动 AWS 实例（称为“停车”）

  • 扩大/缩小 EBS 卷

  • 删除未连接的 EBS 卷

  • 扩大/缩小数据库规模

  • 为区域购买 RI
AWS 成本优化

  • 充分利用现有的预留实例和节省计划，找机会扩大折扣范围

  • 通过“假设”规划场景进行建模并优化成本，支持快速发布周期

  • 精打细算地根据工作负载需求自动增缩规模，在保持性能的同时消除利用率低和过度配置的问题
AWS 的迁移规划 

  • 模拟并比较“直接迁移”计划和优化迁移计划对性能和成本的影响，将现有工作负载映射到最适合的 EC2 和 EBS 系列和类型，然后进行优化

  • 围绕单一数据源促进云、应用程序和 DevOps 团队之间的协作

  • 通过可扩展、可重复的流程将工作负载加速转移到 AWS，以实现未来的工作负载迁移和云整合
本机云原生 Elastic Kubernetes Service (EKS) 支持

  • 自动发现并映射 EKS 服务、容器、规格、Pod、工作负载控制器、命名空间、集群和虚拟机之间的相互依赖关系

  • 通过自动调整容器大小、Pod 移动、集群扩展/缩减和规划来持续优化 Kubernetes 的性能和成本
针对 AWS 和其他一切，实现资源管理的自优化

借助 Turbonomic 的全栈可视化智能自动化人工智能驱动的洞察分析和专利抽象等功能，您将能从一站式界面管理组织的所有 AWS 帐户，以及其他公共云和本地部署的数据中心环境。

 云成本优化

使用可自动化云成本优化工具控制云支出，同时保持应用程序性能。

云迁移规划

通过准确、易用的云迁移规划功能，加快云迁移计划的实施。

Kubernetes 优化

优化 Kubernetes 自动化，从而经济实惠地实现服务级别目标。
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更多公有云集成

Amazon Web Services 集成是可用于 IBM Turbonomic 平台的若干公有云集成之一。连接到公有云工具以通过基于实时需求而不断生成的操作来优化您的环境，其中包括预留实例清单。

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