Amazon Web Services (AWS) 可在云中提供可靠且可扩展的基础架构平台。然而，对许多人来说，对敏捷性和弹性做出承诺却往往伴随着在应用程序资源配置方面需完成哪些工作缺乏洞察。这样便会导致性能低下和预算超支。



IBM® Turbonomic® 平台根据实时需求不断生成优化 EC2 实例、RDS 数据库、EBS 卷和 Elastic Kubernetes Service (EKS) 的操作。其规定的操作有助于确保性能，同时最大限度地降低成本。此外，IBM Turbonomic 平台还能管理 RI 清单并对可最大限度提高 RI 利用率和覆盖率的操作进行发出指示，而所有这一切均以应用程序性能为准绳。