AWS Billing 集成

云端的主要挑战之一是管理成本。 将 IBM® Turbonomic® 平台与 AWS Billing 集成后，您便可更准确地计算云投资和节省金额，因为该平台旨在规定有助于确保性能并优化成本的资源配置操作。借助此集成，IBM Turbonomic 平台还可针对预留实例 (RI) 覆盖率提出更准确的建议。