AWS Billing 集成

云端的主要挑战之一是管理成本。 将 IBM® Turbonomic® 平台与 AWS Billing 集成后，您便可更准确地计算云投资和节省金额，因为该平台旨在规定有助于确保性能并优化成本的资源配置操作。借助此集成，IBM Turbonomic 平台还可针对预留实例 (RI) 覆盖率提出更准确的建议。
生成的操作
IBM Turbonomic 软件不对 AWS Billing 目标提出建议的操作。但是，该帐单信息会与 Amazon Web Services 目标结合使用以便做出明智的决策。
AWS Billing 集成是可用于 IBM Turbonomic 平台的若干公有云集成之一。连接到公有云工具以通过基于实时需求而不断生成的操作来优化您的环境，其中包括预留实例清单。
通过基于实时需求而不断生成的操作来优化您的环境，其中包括预留实例清单。
通过基于实时需求而持续生成的操作来优化 Azure 虚拟机、数据库和卷。
利用自定义定价来计算 Azure 环境的工作负载大小和预留实例覆盖率。
持续、实时地将应用程序需求与 Google Cloud Platform 的配置选项进行匹配。
更准确地计算云投资和节省金额。
使用 Azure App Service 来规划应用程序部署的构成。