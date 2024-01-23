Dealerware 解决方案可以协助汽车零售商实现车队管理的现代化和简化。公司推出一系列增长举措，力求提高租赁和出借合同量，并将车辆管理数量增加五倍。

此前，Dealerware 的工程团队发现上午 8 点的提车量和下午 5 点左右的还车量达到峰值。为了应对预期的增长以及需求高峰期的数量激增，工程团队将 Dealerware 的平台从整体应用程序迁移到更具可扩展性的容器化架构。

同时，Dealerware 还寻找简化和扩展运营的新工具。随着业务呈指数级增长和新架构的使用，团队开始担心 Dealerware 应用程序可能出现的瓶颈、性能问题和延迟。

在新冠疫情催生出额外、紧迫的非接触式体验需求时，应用程序的性能和速度变得更加重要。