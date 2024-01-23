百分之五百的增长，这是 Dealerware 为自己设定的目标。
Dealerware 解决方案可以协助汽车零售商实现车队管理的现代化和简化。公司推出一系列增长举措，力求提高租赁和出借合同量，并将车辆管理数量增加五倍。
此前，Dealerware 的工程团队发现上午 8 点的提车量和下午 5 点左右的还车量达到峰值。为了应对预期的增长以及需求高峰期的数量激增，工程团队将 Dealerware 的平台从整体应用程序迁移到更具可扩展性的容器化架构。
同时，Dealerware 还寻找简化和扩展运营的新工具。随着业务呈指数级增长和新架构的使用，团队开始担心 Dealerware 应用程序可能出现的瓶颈、性能问题和延迟。
在新冠疫情催生出额外、紧迫的非接触式体验需求时，应用程序的性能和速度变得更加重要。
Dealerware 的 DevOps 团队将传输延迟从 10 分钟缩短至 10-12 秒，减少 98%
团队正在使用 Instana® 来实现 < 250 毫秒的延迟目标
对于 Dealerware 来说，应用程序性能至关重要。经销商依赖 Dealerware 平台的功能和响应度。为了提供最佳客户体验，公司希望更明确地衡量和了解应用程序性能。
自 2016 年成立以来，Dealerware 一直在 Amazon Web Services (AWS) 云平台上运行，通过整体堆栈在 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 实例上构建应用程序。容器是更小的资源，配置速度快于普通 Amazon EC2 实例。调配容器化应用程序只需几秒钟（有时甚至几毫秒），而虚拟机则需要几分钟。这个速度很重要。借助容器，Dealerware 可以更有效地扩展，并在需求高峰期快速从 5 个实例扩展到 40 个实例，不会在峰值时段出现延迟、降低客户体验。
缺乏合适的工具，就无法监视容器化体系架构中的应用程序性能。Dealerware 需要改善对容器、API 调用和数据库查询的可见性，以便发现瓶颈；需要可视化每个应用程序和基础架构组件的关系依赖性。服务之间的依赖关系可以深入到很多层。单个微服务的延迟激增会级联至上下游，从而引发问题。
当产品团队向工程团队提出 500% 的增长目标时，后者的最初反应是："我们需要进行监视。我们怎样才能做到最好？”
Dealerware DevOps 团队记得，几年前在一场 DevOps Days 会议上看过 IBM® Observability by Instana 技术的演示。Instana 应用程序监视解决方案实现无缝启动，使用单个代理自动检测正在运行的内容并从中收集数据。
将 Instana 代理安装到 Dealerware 的 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 集群后，代理就会自动发现 pod、服务和端点中运行的所有容器以及它们的依赖关系。代理自动捕获每个端点的错误消息并建立索引，然后将其汇总到服务和应用程序级别。
Instana 解决方案还能监视微服务和云原生技术，例如 EKS 和 Dealerware 现在使用的完整 AWS 堆栈。可定制的 Instana 仪表板对应用程序依赖性和性能指标进行了丰富的可视化。对于 DevOps 和产品团队以外的未来潜在目标用户而言，灵活性非常重要。
迁移到性能更好的环境后，可观察性、监视和扩展能力正是 Dealerware 控制延迟所需的。
通常，可观察性工具会收集并显示团队希望监视的系统中的数据。但是数据需要有意义、可操作的分析。组织的分析能力越好，在可观察性和监视方面的投资就越有价值。
这就是 Instana 的亮点。Instana Enterprise Observability Platform 对整个环境进行自动检测，并对 EKS 集群进行全面监视。Instana 代理无需额外配置即可完成所有繁重工作：
跟踪每个请求，无抽样。Instana 提供完整的可见性，监视最终用户事务请求并提供相关后端请求。
Instana 还实现三个类别的警报：
在故障诊断开始之前，这些警报有助于组织深入了解所发生的情况。这不仅是应用程序性能管理 (APM)，还包括实时基础架构监视、平台监视、最终用户监视和智能警报系统。
有了 Instana，Dealerware 现在可以监视、观察和管理所有环境。用户可以通过单个控制窗格，查看问题发生的位置、了解原因并启动修复。
“我一直使用 Instana 作为故障诊断工具。”Dealerware 高级 DevOps 工程师 Kenneth Skertchly 说道，“能够在基础架构视图中追踪问题根源，实在是太棒了。提供了很多洞察，有助于我理解原本不清楚的问题。”
Dealerware 如今能弄清为何某个数据库查询或微服务会出现延迟激增以及如何消除瓶颈。借助这些信息和行动，公司可以缩短延迟，从而提高 Dealerware 平台的性能和客户体验。特定服务出现延迟问题时，工程团队可以提醒 UI 团队隐藏某些功能。
这种能力尤其重要，尤其是在 2020 年初行业发生变化之后，Dealerware 必须调整标准操作程序并转向非接触式体验。公司发现，有时通过短信发送的合同需要长达 10 分钟才能到达客户。
使用来自 Instana 和 AWS CloudWatch 的实时数据，DevOps 团队发现短信与运行时间较长的作业一起排队。团队能够分离队列、监视队列并设置警报，从而将传输延迟从 10 分钟缩短到 10-12 秒。
Dealerware 的下一步
延迟得到控制后，Dealerware 团队将重点转向构建新的平台特性和功能，并加速建设持续集成、持续交付 (CI/CD) 流程。
Dealerware 首席平台架构设计师 Bryce Hendrix 解释说：“有了Instana，我们的日常目标是保证延迟预期。我们的服务调用目标是不超过 250 毫秒。这不仅用于防灾演习。我们能在日常工作中改善性能，促使我们朝着 250 毫秒的目标前进。Instana 使之成为可能。”
工程团队还希望将 Instana 推广到其他团队，特别是市场营销和客户支持团队。虽然这些团队可能无需像开发和运营那样深入研究数据，但与其业务相关的更高级别的指标会产生有价值的洞察。
这就是 Instana 的可自定义仪表板发挥作用之处。个人用户无需查看办公室中的单个显示器，而可以创建窗口小部件来显示相关自定义指标，并将这些指标组合起来为自己定制登录页面。
Dealerware（链接位于 ibm.com 以外）提供的车联网移动解决方案可简化汽车经销商的车队管理工作。平台协助经销商降低服务部门的成本并改善客户体验。如今，Dealerware 帮助数百家经销商管理数万台车辆，与十大经销商集团和超过 25 个原始设备制造商品牌合作。
IBM 旗下公司 Instana 为运营各类复杂现代化云原生应用程序的企业提供 Enterprise Observability Platform（具备多项自动化应用程序性能监视功能）；无论企业的这些应用程序位于本地、公有云或私有云，包括移动设备或 IBM Z® 大型计算机等，本平台均可适用。
利用 Instana 配备 AI 技术的发现功能，洞悉混合应用程序内部的深层次上下文依赖关系，自如掌控现代化混合应用程序。Instana 还提供对开发流水线的可视化管理，有助于实现闭环运行的 DevOps 自动化。
对于希望优化应用程序性能、进行创新以及减少风险的客户，这些功能可以提供所需的、切实可行的反馈详情，从而帮助 DevOps 团队提高效率，增加软件交付流水线的价值，同时达成他们的服务与业务级别目标。
如需了解更多信息，请访问 instana.com。
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美国出品，2021 年 7 月。
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Instana® 是 IBM 旗下公司 Instana 的商标或注册商标。
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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。