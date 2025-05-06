传统的数据管理工具通常会通过将事件存储为静态、结构化格式来延迟处理，因而会立即丧失可操作的价值，从而限制事件的潜力。要找回此价值，组织须将数据恢复为其最初的动态形式。此过程涉及实时捕捉发生的事件（无论是大型机上的核心事件、IoT 设备中的传感器数据，还是其他关键来源）并将其转化为可操作的情报。

这一从批量处理到实时数据视图的关键转变可为事件主导式整合奠定坚实的基础。通过促进事件从起点到所需地点的连续流动，组织可将其数据基础设施从静态系统转变为动态的洞察分析驱动式框架。

这些框架可解锁实时洞察分析，从而促成果断行动并创造竞争优势。当组织采取这一至关重要的第一步时，它们就能有效利用实时情报，并迅速应对新出现的机遇。