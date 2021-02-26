事件驱动架构与事件流的对比

事件驱动架构和事件流都以事件为中心。事件是指发生的某些事情的记录，例如点击鼠标、敲击键盘或加载程序。平台的不同之处在于接收事件的方式。

事件驱动架构 发布单一用途的事件，其他应用程序或服务可以使用该事件依次执行一个或多个操作。

发布单一用途的事件，其他应用程序或服务可以使用该事件依次执行一个或多个操作。 Apache Kafka 和 Confluent 等事件流服务会将事件流发布到代理程序。事件流平台的使用者可以访问每个流并使用他们偏好的事件，然后代理程序会保留这些事件。

值得注意的是，事件流平台具有代理所不具备的某些特性 — 事件流平台记录是持久的，允许应用程序处理历史数据以及实时数据，而无需担心被代理程序删除。事件流平台可用于简单和复杂的事件处理，允许事件使用者立即根据结果进行处理和执行操作。