事件驱动架构与事件流的对比

视频博主手持 NPF 便携式电池，在镜头前进行产品评测。网红测评用于设备和器材的可充电电源插头，并使用麦克风录制视频播客。

作者

Christian Milam

Content Writer

IBM Blog

它们之间有什么区别？它们能为您带来什么好处？哪一个才是适合您业务的正确选择？

事件驱动架构事件流对您的业务都很有价值，而且两者在很大程度上很相似 — 但它们有何区别，它们为何重要？

     

    事件驱动架构与事件流的对比

    事件驱动架构和事件流都以事件为中心。事件是指发生的某些事情的记录，例如点击鼠标、敲击键盘或加载程序。平台的不同之处在于接收事件的方式。

    • 事件驱动架构发布单一用途的事件，其他应用程序或服务可以使用该事件依次执行一个或多个操作。
    • Apache Kafka 和 Confluent 等事件流服务会将事件发布到代理程序。事件流平台的使用者可以访问每个流并使用他们偏好的事件，然后代理程序会保留这些事件。

    值得注意的是，事件流平台具有代理所不具备的某些特性 — 事件流平台记录是持久的，允许应用程序处理历史数据以及实时数据，而无需担心被代理程序删除。事件流平台可用于简单和复杂的事件处理，允许事件使用者立即根据结果进行处理和执行操作。

    事件驱动架构与事件流的互连方式

    不过，您不必二选一。事件驱动架构和事件流可以协同工作，使您的企业能够更好地实时响应事件，并加速您的机器学习进程。具有事件流功能的事件驱动架构所提供的流内处理功能使您的业务能够响应动态数据，并最终根据所有可用的当前数据和历史数据做出快速决策。

    这有助于使您的企业更智能、更快速，并更好地检测和解决问题。

    哪种方法最适合您的业务？

    事件驱动架构和事件流平台都支持企业实时观察、记录和响应事件，从而扩大数据覆盖范围，并提供更佳的客户体验。选择要合并的平台是您希望利用事件管理方式的可扩展性、灵活性和控制力的问题。

    事件驱动架构、事件流和 IBM

    IBM Event Streams 是基于开源 Apache Kafka 构建的事件流平台，利用该平台可帮助企业构建智能应用程序，以便在事件发生时做出应对，从而使其成为任务关键型工作量的理想选择。通过访问各种核心系统连接器和 RESTful API，您可以扩展数据资产的影响范围，从而创造更具吸引力的客户体验。

    IBM Event Streams 也是 IBM® Cloud Pak for Integration 的一部分，该解决方案包含消息、API、应用程序和数据整合选项，以及 IBM Event Streams 的基于事件的功能。

    利用这些产品及服务，帮助您的团队做出更明智的商业决策。
