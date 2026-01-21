IBM Consulting 助力空中客车实现全面自主运营，同时保障 A220 项目稳步推进。
作为全球领先的飞机制造商，空中客车在收购 A220 飞机项目多数股权后，在受限于卖方共享 IT 基础设施的情况下开展运营。由于无法完全掌控 IT 环境，其推进数字化与业务转型以达成战略目标的能力受到了制约。空中客车的目标是在 18 个月内（2023 年 7 月至 2025 年 1 月）实现全面自主，彻底摆脱对原卖方的依赖，同时持续推进产能扩张。
然而，将应用程序与基础设施整合至空中客车自有环境的过程并非一帆风顺。
集成架构的复杂性带来了巨大挑战，因为这会影响大量旧版应用程序的稳定运行。此前尝试脱离这些系统的努力效果不佳，原因在于系统间存在复杂的上下游整合，且空中客车需与全球 300 余家供应商协同合作。
为顺利完成这一过渡，空中客车需要一个实力强劲的合作伙伴，能够驾驭复杂的 IT 环境，并在不到 18 个月的时间里，在高度监管的行业环境中，推动 100 余个整合应用程序无缝迁移至云端。这些集成应用程序是 A220 项目的核心支柱，涵盖产品全生命周期管理 (PLM)、企业资源规划 (ERP)、制造执行系统 (MES) 及客户服务系统。
对于空中客车而言，迁移至云端并实现自主运营是至关重要的，因为这将助力其在瞬息万变的航空航天行业中维持竞争优势。迁移至云端不仅是优化 A220 项目的核心举措，更为空中客车拓展和转型 A220 运营的宏大愿景奠定了基础。
空中客车信赖 IBM Consulting®，其团队制定了混合云战略方案，将关键工作负载迁移至 Google Cloud Platform (GCP)。这一战略举措旨在：
应用程序与数据已按以下步骤迁移至空中客车的 GCP 租户环境：
IBM 还助力部分关键应用程序完成现代化改造，使其符合 A220 项目的标准要求。
IBM Consulting 交付团队采用基于 IBM watsonx® 技术构建的 IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation，为关键项目支持材料及内部工作流提供支撑，此举提升了信息准确性，助力团队更快做出更具依据的决策。
应用程序与流程高度集成的生态系统，加之迁移涉及海量数据，使得本次迁移工作极具复杂性。IBM 通过甄选合适的供应商与专家推进任务，无缝整合多套解决方案，为客户打造了专属服务体验。这些解决方案包括：
Red Hat 技术对本项目的成功至关重要：
通过此次战略迁移，IBM Consulting® 让所有 A220 应用程序在全新云端环境中与卖方完全剥离，从而推动空客 A220 的数字化与业务转型进程。该方案提供了所需的可扩展性，以支撑飞机产能扩张的战略目标。依托这种自主能力，A220 不再依赖卖方的任何运营支持。
短短 18 个月间，空中客车按计划顺利完成与原卖方的业务剥离，同时将月度产能从 6 架提升至 10 架。
IBM Aspera 技术加速了数据传输进程，10 亿余个文件及 2.5PB 以上非结构化数据的传输速度，达到传统文件传输方式的四倍。这个为期 18 个月的项目，为空中客车打造了专属的自有 IT 环境，为其未来的发展与成功奠定了坚实基础。
IBM Terraform 在云平台多数基础设施及服务器组件的自动化部署中，发挥了关键性作用，将相关部署时长缩短至原来的十分之一以下。
借助 IBM 的解决方案，空中客车得以在保障 A220 项目完整性与运营效率的同时，实现业务零中断。迁移完成后的短短数日内，A220 项目便恢复正常运行模式。系统环境保持稳定，运营性能达到甚至超过上一年度水平；米拉贝尔工厂的日完工生产工单数量提升 15%，工程版本日迭代效率提升 20%。
工程供应商协作解决方案也已迁移至欧洲及亚洲的云端区域。这些方案此前均部署在空中客车各供应商的本地环境中。借助这套全新解决方案，空中客车大幅缩短了供应商接入周期，将供应商的必要投入成本从 100 万美元降至约 15 万美元，同时降低了供应商与空中客车协作的延迟。
最终用户在 ERP 等核心应用程序上的操作性能提升 30%，用户体验得到显著优化。财务月结处理效率提升高达 40%，整体流程提前 7 小时完成，同时助力企业更快发现成本及收入异常。物料需求计划 (MRP) 作业的性能提升 45%，耗时从原先的 20 余小时缩短 11 小时，助力物料需求快速识别；批处理作业执行效率亦提升 50%。
通过混合云迁移实现全面自主运营后，空中客车已准备就绪，将与 IBM 携手推进下一阶段的现代化改造工作。作为 A220 应用程序管理服务与平台工程服务的核心合作伙伴，IBM 将继续为空中客车的发展保驾护航，不仅保障其云基础设施的性能与效率，更将助力其实现创新突破。
下一阶段的工作将聚焦于运营优化、灵活性提升与价值挖掘，确保空中客车在维持竞争优势的同时，通过降本增效实现更高的投资回报率。
空中客车公司 (Airbus) 是可持续航空航天领域的领军企业，致力于为构建安全、互联的世界贡献力量。公司始终坚持创新，为航空航天、国防及互联服务领域，提供高效且技术领先的解决方案。在商用飞机领域，空中客车专注于设计并制造现代化节油客机，同时提供相关配套服务。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、IBM Cloud® 、IBM Consulting®、IBM watsonx®、Aspera、Instana、AIX® 和 Power® 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档自发布之日起生效，并可能随时由 IBM 进行修改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
Red Hat、OpenShift 和 Ansible 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。