作为全球领先的飞机制造商，空中客车在收购 A220 飞机项目多数股权后，在受限于卖方共享 IT 基础设施的情况下开展运营。由于无法完全掌控 IT 环境，其推进数字化与业务转型以达成战略目标的能力受到了制约。空中客车的目标是在 18 个月内（2023 年 7 月至 2025 年 1 月）实现全面自主，彻底摆脱对原卖方的依赖，同时持续推进产能扩张。

然而，将应用程序与基础设施整合至空中客车自有环境的过程并非一帆风顺。

集成架构的复杂性带来了巨大挑战，因为这会影响大量旧版应用程序的稳定运行。此前尝试脱离这些系统的努力效果不佳，原因在于系统间存在复杂的上下游整合，且空中客车需与全球 300 余家供应商协同合作。

为顺利完成这一过渡，空中客车需要一个实力强劲的合作伙伴，能够驾驭复杂的 IT 环境，并在不到 18 个月的时间里，在高度监管的行业环境中，推动 100 余个整合应用程序无缝迁移至云端。这些集成应用程序是 A220 项目的核心支柱，涵盖产品全生命周期管理 (PLM)、企业资源规划 (ERP)、制造执行系统 (MES) 及客户服务系统。

对于空中客车而言，迁移至云端并实现自主运营是至关重要的，因为这将助力其在瞬息万变的航空航天行业中维持竞争优势。迁移至云端不仅是优化 A220 项目的核心举措，更为空中客车拓展和转型 A220 运营的宏大愿景奠定了基础。