Red Hat Ansible 集成

Red Hat® Ansible® Automation Platform 是一种端到端自动化解决方案,支持组织实现 IT 基础架构和应用程序的配置、部署和管理自动化。该解决方案提供一种强大的方法来自动执行重复且耗时的 IT 任务,并通过提供简洁的用户友好型界面来简化复杂的工作。由于具备灵活性,它在整个 IT 流程内部和流程之间实现自动化方面非常有效。

为了最大限度地发挥 IBM® Turbonomic® 优化的价值,必须实现操作自动化并将其实施到管道、流程和工作流程中。IBM Turbonomic 与 Red Hat Ansible 合作,使客户能够自动执行更多操作;并确保能够以最适合组织和业务的一致且准确的方式执行每个 Turbonomic 行动。