Red Hat Ansible 集成
实现 IT 基础架构和应用程序的配置、部署和管理自动化
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插图：显示 IT 基础架构和应用程序的配置、部署和管理自动化
工作原理

Red Hat® Ansible® Automation Platform 是一种端到端自动化解决方案，支持组织实现 IT 基础架构和应用程序的配置、部署和管理自动化。该解决方案提供一种强大的方法来自动执行重复且耗时的 IT 任务，并通过提供简洁的用户友好型界面来简化复杂的工作。由于具备灵活性，它在整个 IT 流程内部和流程之间实现自动化方面非常有效。

为了最大限度地发挥 IBM® Turbonomic® 优化的价值，必须实现操作自动化并将其实施到管道、流程和工作流程中。IBM Turbonomic 与 Red Hat Ansible 合作，使客户能够自动执行更多操作；并确保能够以最适合组织和业务的一致且准确的方式执行每个 Turbonomic 行动。
与 Event-Driven Ansible 集成

IBM Turbonomic 还与 Red Hat Ansible Automation Platform 的 Event-Driven Ansible 集成，提供自动执行耗时任务和响应任何 IT 域中不断变化的条件所需的事件处理功能。Event-Driven Ansible 可以接收包含有关 IT 环境中各种状况的分散情报的事件，确定对事件的适当响应，然后执行自动化操作来解决或修复该事件。

IT 服务管理任务（例如工单增强、修复和用户管理）是理想的起点，但 Ansible Event-Driven Ansible 足够灵活，可以在 IT 环境中自动执行各种任务。使用 Red Hat 和 IBM 联合解决方案，您可以自动执行任务并修复事件，而无需根据故障工单检查并手动启动操作的用户进行任何干预。
更多业务流程集成

Ansible 是可用于 IBM Turbonomic 平台的三个编排集成之一。连接到 IT 变更管理以协助确保合规性，同时自动配置资源以提高性能和效率。

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与任何现代 HTTP API 安全集成，以通知或执行 IBM Turbonomic 操作。

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确保遵守 IT 变更管理，同时自动调配资源以提高性能和效率。

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