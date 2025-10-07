喜力啤酒正蜕变为面向未来的数字化企业
作为拥有 300 多个知名品牌、业务遍及 190 多个国家的全球知名啤酒商，喜力啤酒始终将前瞻性布局作为战略核心。2021 年，基于可持续增长、数字创新与长期弹性的“常青战略”应运而生。
该战略的核心是打造“全球互联程度最高的啤酒企业”的宏伟目标。意识到唯有通过深度数字化才能实现这一愿景，喜力啤酒启动了前端数字化改造与后端现代化精简的双重使命。
为构建强大的“数字骨干”，喜力啤酒开启了全面数字化转型：聚焦消费者触达路径数字化、挖掘数据价值、简化自动化端到端业务流程，建设安全现代的技术架构。在此过程中，喜力啤酒着力整合分散的技术体系，打造以轻量数字核心与标准化云平台为基础的“松耦合、强集成”新生态。
喜力啤酒与 IBM 的合作可追溯至 2013 年，双方合作持续深化，甚至围绕提升效能进行了根本性改进。通过合作，喜力啤酒数字与技术组织采用敏捷 DevOps 工作模式，并建立了面向未来的“北极星”服务与交付框架。
作为“数字骨干”计划的一部分，双方还共同引领基于混合云的模块化 IT 架构建设。他们在 Microsoft Azure 云上构建了精简高效的全球 SAP S/4HANA 核心系统。他们还将其与最佳业务平台及集中式数据湖集成，进一步强化了高级分析与数据驱动洞察能力。此外，双方联合利用 Terraform 和 Red Hat Ansible 开发了一系列自动化流程，显著加速操作系统预配置、硬件/虚拟机配置、安全加固、SAP 预配置、SAP S/4HANA 安装与恢复等关键环节。
在 IBM Consulting 等技术伙伴支持下，喜力啤酒成功构建并交付了新一代“数字骨干”系统。经过试点验证后，该平台于 2024 年在卢旺达、埃及和塞尔维亚的三家运营基地正式上线。
数据转型是另一项重要举措。该旅程始于制定数据管理蓝图，旨在统一各运营公司 (OpCos) 的业务流程，加强数据治理、架构及谱系追踪，最终使数据更易获取且可靠可信。双方还在 Azure Data Lake 上搭建了自助服务分析平台，让业务用户能实时获取洞察并生成高级报表。
该团队提供了全方位数据服务，包括构建数据摄取管道、技术架构支持及工程专家资源，IBM 则同步提供培训、变革管理与流程优化支持。喜力啤酒正将其数据运营从传统 DataOps 模式转向 AI 驱动的 IT 运营 (AIOps)。
此次数据转型打造了集中式元数据枢纽，既提供统一元数据存储库，也支持元数据驱动型决策。该枢纽采用用户画像设计理念，为不同角色定制差异化洞察。此外，IBM 主导了喜力啤酒全球大规模数据迁移项目，在保障数据完整性的同时实现无缝过渡。
喜力啤酒与 IBM 长期合作将自动化与 AI 融入数字运营，近期更开始运用 IBM Consulting Advantage 部署 AI 助手，实现动态化多元服务交付。该团队还联合微软助力喜力啤酒将智能聊天机器人 Hoppy 从低代码应用升级为支持多系统集成的高代码应用。
过去十年间，喜力啤酒与 IBM 携手开启了“共同创造、共同实施、共同创新”的转型征程。
早期开展的敏捷 DevOps 转型，在双方产品负责人、运营公司业务用户与交付团队间培育了透明、敏捷、持续协作的文化，共同加速商业价值交付。
另一项高回报举措是采用混合云架构支撑 SAP S/4HANA 系统。这带来了显著的成效：生成可复用的环境脚本、提升部署效率与质量、提高生产力。尤为突出的是，部署时间从 1-2 天骤减至 45 分钟，降幅达 95%。此外，硬件和虚拟机的配置速度也大幅提升，配置时间从 10 至 15 天缩短至 5 分钟以内。这些成果助力喜力啤酒实现快速扩展、优化客户服务、开创全新工作模式，为未来创新与敏捷发展奠定基础。
喜力啤酒的数据转型同样成果丰硕。通过实施 54 个自动化用例，该公司优化了存储与系统性能，数据占用量减少超过 500 GB。自动化程度的提升不仅提高了运营效率，更使团队能专注于高价值创新。
在“常青战略”指引下，喜力啤酒正借助数字创新力量推动精准转型。通过科技赋能，公司为消费者、供应商及员工提供更流畅、高效、有意义的体验，持续迈向“全球互联程度最高的啤酒企业”目标。
喜力啤酒 是全球国际化程度最高的啤酒商。他们是高端及无酒精啤酒与苹果酒品牌的领军开发者与营销商。以喜力啤酒品牌为核心，该集团拥有超过 340 个国际、区域、本地及特色啤酒与苹果酒组合。喜力啤酒在 70 多个国家设有啤酒厂、麦芽厂、苹果酒厂及其他生产设施。
