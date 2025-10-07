喜力啤酒与 IBM 的合作可追溯至 2013 年，双方合作持续深化，甚至围绕提升效能进行了根本性改进。通过合作，喜力啤酒数字与技术组织采用敏捷 DevOps 工作模式，并建立了面向未来的“北极星”服务与交付框架。

作为“数字骨干”计划的一部分，双方还共同引领基于混合云的模块化 IT 架构建设。他们在 Microsoft Azure 云上构建了精简高效的全球 SAP S/4HANA 核心系统。他们还将其与最佳业务平台及集中式数据湖集成，进一步强化了高级分析与数据驱动洞察能力。此外，双方联合利用 Terraform 和 Red Hat Ansible 开发了一系列自动化流程，显著加速操作系统预配置、硬件/虚拟机配置、安全加固、SAP 预配置、SAP S/4HANA 安装与恢复等关键环节。

在 IBM Consulting 等技术伙伴支持下，喜力啤酒成功构建并交付了新一代“数字骨干”系统。经过试点验证后，该平台于 2024 年在卢旺达、埃及和塞尔维亚的三家运营基地正式上线。

数据转型是另一项重要举措。该旅程始于制定数据管理蓝图，旨在统一各运营公司 (OpCos) 的业务流程，加强数据治理、架构及谱系追踪，最终使数据更易获取且可靠可信。双方还在 Azure Data Lake 上搭建了自助服务分析平台，让业务用户能实时获取洞察并生成高级报表。

该团队提供了全方位数据服务，包括构建数据摄取管道、技术架构支持及工程专家资源，IBM 则同步提供培训、变革管理与流程优化支持。喜力啤酒正将其数据运营从传统 DataOps 模式转向 AI 驱动的 IT 运营 (AIOps)。

此次数据转型打造了集中式元数据枢纽，既提供统一元数据存储库，也支持元数据驱动型决策。该枢纽采用用户画像设计理念，为不同角色定制差异化洞察。此外，IBM 主导了喜力啤酒全球大规模数据迁移项目，在保障数据完整性的同时实现无缝过渡。

喜力啤酒与 IBM 长期合作将自动化与 AI 融入数字运营，近期更开始运用 IBM Consulting Advantage 部署 AI 助手，实现动态化多元服务交付。该团队还联合微软助力喜力啤酒将智能聊天机器人 Hoppy 从低代码应用升级为支持多系统集成的高代码应用。