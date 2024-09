利用 IBM® zCX Foundation for Red Hat® OpenShift® (zCX for OpenShift),以敏捷灵活的方式将独立 Red Hat OpenShift 集群中的 Linux® on Z 应用程序和软件部署到 IBM /OS® 中。 将应用程序和工作负载放在一起,同时利用多个 z/OS 服务质量 (QoS)。

通过添加 IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift 扩展您的生态系统。 开发者可以将 Linux on Z 应用程序与 z/OS 相集成,围绕容器化软件交付企业级容器编排和管理功能。