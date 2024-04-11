利用 IBM® zCX Foundation for Red Hat® OpenShift® (zCX for OpenShift)，以敏捷灵活的方式将独立 Red Hat OpenShift 集群中的 Linux® on Z 应用程序和软件部署到 IBM /OS® 中。 将应用程序和工作负载放在一起，同时利用多个 z/OS 服务质量 (QoS)。
通过添加 IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift 扩展您的生态系统。 开发者可以将 Linux on Z 应用程序与 z/OS 相集成，围绕容器化软件交付企业级容器编排和管理功能。
启用现有或新的 z/OS 应用程序，以使用之前 zCX for OpenShift 不提供的服务。
在新解决方案设计中包含 z/OS，此类解决方案需要容器化的 Linux 软件部署，并通过 Red Hat OpenShift 对其进行编排。
通过 zCX 在 z/OS 上利用 Kubernetes 编排。 支持 z/OS 系统程序员将 zCX 集成到由 Red Hat OpenShift 托管的 Kubernetes 集群中，并扩展您的混合云战略。
使用标准 Red Hat OpenShift 界面、流程和工具，依托 z/OS 并在其支持下开发和部署容器化软件，无需特殊技能。
利用 Red Hat OpenShift 中提供的企业级Kubernetes 容器平台来管理混合云战略、多云和边缘部署。
受益于 z/OS 服务质量 (QoS) 并对站点故障提供自动、集成的重新启动功能（利用 z/OS DR/GDPS）。
通过与 z/OS 一致的运营管理，无缝集成到您当前的 z/OS 环境中。
通过将某些应用程序、工作负载和访问 z/OS 数据的应用程序尽可能近距离的共置，最大限度减少网络等待时间。
快速入门 zCX for OpenShift 所需的一切。
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借助领先的 Kubernetes 平台，不论您是在云端、本地还是边缘工作，都能在开发到生产的迁移过程中获得一致、高效的云类似体验。
z/OS Container Extensions 地址空间符合zIIP 要求。 大多数 zCX 处理（包括部署在 zCX 内的 Docker 容器）均可在可用的 zIIP 处理器上进行调度。 一些 zIIP 处理将在标准处理器上进行调度。 与 zIIP 上执行的处理器周期相比，此类处理所占百分比通常要小得多。 在 zCX 上运行 Acme Air 基准，测得高达 98% 的 zCX CPU 使用符合 zIIP 要求。1
第一个有利假设是，在 zCX 环境中运行的新工作中有 95% 符合 zIIP 要求。 然而，您的 zCX 环境可能或多或少地符合 zIIP 要求，具体取决于工作负载的特点。 容量规划应基于针对您的特定 zCX 应用程序测得的 zIIP 资格条件。 如果未提供任何 zIIP 处理器，zCX 可专门部署在标准处理器上。 有关更多信息，请参阅《 IBM z/OS Container Extensions 指南》中的“将 zIIP 和通用处理器用于 zCX 工作负载”。
1结果从受控环境中执行的 IBM 内部基准测试中推导而来，其中使用了带 TCP/IP 入站工作负载排队 (IWQ) 的单一 z14 z/OS 2.4 LPAR，用于入站流量，以及两个 zCX 容器：一个用于运行 Node.js，一个用于运行 MongoDB 数据库。 zIIP 资格基于 zCX 地址空间中运行的工作以及 TCPIP 和 VTAM 地址空间上的关联工作所耗用的 CPU。 结果可能有所不同。
IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift 属 IBM 产品。 因此，由 IBM 提供主要服务和支持。 购买 zCX for OpenShift 将提供 Red Hat OpenShift 授权。 如果在使用 zCX for OpenShift 时遇到任何问题，请在此处提交案例：http://www.ibm.com/mysupport