IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift
通过以敏捷灵活的方式在独立 Red Hat OpenShift 集群中部署 Linux on Z 应用程序，实现 IBM z/OS 生态系统现代化。
一个人站在成堆的集装箱前
扩展您的本机 z/OS 生态系统并实现其现代化

利用 IBM® zCX Foundation for Red Hat® OpenShift® (zCX for OpenShift)，以敏捷灵活的方式将独立 Red Hat OpenShift 集群中的 Linux® on Z 应用程序和软件部署到 IBM /OS® 中。 将应用程序和工作负载放在一起，同时利用多个 z/OS 服务质量 (QoS)。

通过添加 IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift 扩展您的生态系统。 开发者可以将 Linux on Z 应用程序与 z/OS 相集成，围绕容器化软件交付企业级容器编排和管理功能。
优点 发掘 z/OS 的潜能

启用现有或新的 z/OS 应用程序，以使用之前 zCX for OpenShift 不提供的服务。

通过 z/OS 设计解决方案

在新解决方案设计中包含 z/OS，此类解决方案需要容器化的 Linux 软件部署，并通过 Red Hat OpenShift 对其进行编排。

简化您的混合云战略

通过 zCX 在 z/OS 上利用 Kubernetes 编排。 支持 z/OS 系统程序员将 zCX 集成到由 Red Hat OpenShift 托管的 Kubernetes 集群中，并扩展您的混合云战略。

不需要专门的 z/OS 技能或专业知识

使用标准 Red Hat OpenShift 界面、流程和工具，依托 z/OS 并在其支持下开发和部署容器化软件，无需特殊技能。

功能 企业级 Kubernetes

利用 Red Hat OpenShift 中提供的企业级Kubernetes 容器平台来管理混合云战略、多云和边缘部署。

继承灾难恢复

受益于 z/OS 服务质量 (QoS) 并对站点故障提供自动、集成的重新启动功能（利用 z/OS DR/GDPS）。

运营管理与 z/OS 相一致

通过与 z/OS 一致的运营管理，无缝集成到您当前的 z/OS 环境中。

共置（平台外）

通过将某些应用程序、工作负载和访问 z/OS 数据的应用程序尽可能近距离的共置，最大限度减少网络等待时间。

客户案例

z/OS 软件生态系统扩张 通过 z/OS QoS（如性能和安全性）提供集成式 z/OS 运营模型，包括共置的非 SQL 数据库、最新的微服务和分析框架。
系统管理 减少运营需求和依赖关系管理。 示例包含用于管理产品的集中式数据库和用户界面 (UI) 门户。
DevSecOps 吸引/利用新人才，缩短上市时间并提供 z/OS 上的云原生体验。 示例包含开源应用程序和基于Linux 的开发工具。
z/OS 软件开发 提供与关键任务工作负载（包括 CICS、IMS、DB2 等）的集成。 示例包括从关键资源的可访问性和邻近部署中获益的应用程序和工作负载。
资源 内容解决方案页面

快速入门 zCX for OpenShift 所需的一切。

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zCX for OpenShift 入门 zCX 社区

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法律信息

z/OS Container Extensions 地址空间符合zIIP 要求。 大多数 zCX 处理（包括部署在 zCX 内的 Docker 容器）均可在可用的 zIIP 处理器上进行调度。 一些 zIIP 处理将在标准处理器上进行调度。 与 zIIP 上执行的处理器周期相比，此类处理所占百分比通常要小得多。 在 zCX 上运行 Acme Air 基准，测得高达 98% 的 zCX CPU 使用符合 zIIP 要求。1

第一个有利假设是，在 zCX 环境中运行的新工作中有 95% 符合 zIIP 要求。 然而，您的 zCX 环境可能或多或少地符合 zIIP 要求，具体取决于工作负载的特点。 容量规划应基于针对您的特定 zCX 应用程序测得的 zIIP 资格条件。 如果未提供任何 zIIP 处理器，zCX 可专门部署在标准处理器上。 有关更多信息，请参阅《 IBM z/OS Container Extensions 指南》中的“将 zIIP 和通用处理器用于 zCX 工作负载”。

1结果从受控环境中执行的 IBM 内部基准测试中推导而来，其中使用了带 TCP/IP 入站工作负载排队 (IWQ) 的单一 z14 z/OS 2.4 LPAR，用于入站流量，以及两个 zCX 容器：一个用于运行 Node.js，一个用于运行 MongoDB 数据库。 zIIP 资格基于 zCX 地址空间中运行的工作以及 TCPIP 和 VTAM 地址空间上的关联工作所耗用的 CPU。 结果可能有所不同。

IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift 属 IBM 产品。 因此，由 IBM 提供主要服务和支持。 购买 zCX for OpenShift 将提供 Red Hat OpenShift 授权。 如果在使用 zCX for OpenShift 时遇到任何问题，请在此处提交案例：http://www.ibm.com/mysupport