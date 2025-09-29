表示层

表示层是应用程序的用户界面和通信层，最终用户在此与应用程序进行交互。 其主要目的是向用户显示信息并从用户收集信息。 此顶级层的运行方式多样，例如，可以在 Web 浏览器上运行、作为桌面应用程序运行，或者作为图形用户界面 (GUI) 运行。 Web 表示层通常使用 HTML、CSS 和 JavaScript 开发。 可根据平台以各种不同语言编写桌面应用程序。

应用层

应用层，也称为逻辑层或中间层，是应用程序的核心。 在这一层，通过业务逻辑（即一组特定的业务规则）来处理表示层中收集的信息，有时还包括数据层中的其他信息。 应用层还可以添加、删除或修改数据层中的数据。

应用层通常使用 Python、Java、Perl、PHP 或 Ruby 开发，并使用 API 调用与数据层通信。

数据层

数据层有时称为数据库层、数据访问层或后端，用于存储和管理应用程序所处理的信息。 这可以是关系 数据库管理系统，例如 PostgreSQL、MySQL、MariaDB、Oracle、DB2、Informix 或 Microsoft SQL Server，也可以是 NoSQL 数据库服务器，如 Cassandra、CouchDB 或 MongoDB。

在三层应用程序中，所有通信均通过应用层进行。 表示层和数据层无法直接相互通信。

层 (tier) 与层 (layer)

在讨论三层架构时，“layer”（层）与“tier”（层）通常被错误地互换使用，比如“表示层 (presentation layer)”或“业务逻辑层 (business logic layer)”。

这两者并不相同。 “层 (layer)”是指软件的功能分区，而“层 (tier)”则是指在基础架构上运行的独立于其他分区的软件功能分区。 例如，手机中的“联系人”应用是一个三层 (layer) 应用程序，但又是一个单层 (tier) 应用程序 ，因为三个层 (layer) 都在您的手机上运行。

这一区别很重要，因为层 (layer) 无法提供与层 (tier) 相同的收益。