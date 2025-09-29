什么是 Java Spring Boot？

尽管 Spring Framework 功能强大而且全面，但仍然需要开发人员花费大量时间和知识来配置、设置和部署 Spring 应用。 Spring Boot 通过三个重要功能减轻了这些工作。

自动配置



借助自动配置，应用使用预设的依赖项进行初始化，您无需人工进行配置。 由于 Java Spring Boot 随附内置的自动配置功能，因此会根据您的设置（以及根据有助于避免错误的最佳实践）自动配置底层 Spring Framework 和第三方包。 尽管您可以在初始化完成后覆盖这些默认值，但 Java Spring Boot 的自动配置功能有助于快速开始开发基于 Spring 的应用，并减少人为错误的可能性。

能提出自己意见的方法



Spring Boot 会根据项目的需要，使用能提出自己意见的方法，添加和配置启动器依赖项。 Spring Boot 会根据自己的判断来选择安装哪些包以及使用哪些默认值，因此您不需要自己做出所有这些决定并手动设置所有内容。

可在初始化过程中定义项目的需求，在此期间，您可以在涵盖典型用例的多个启动器依赖项（称为 Spring Starter）中进行选择。 只需填写一个简单的 Web 表单即可运行 Spring Boot Initializr，无需编写任何代码。

例如，"Spring Web"启动器依赖项通过将所有必要的依赖项（例如 Apache Tomcat Web 服务器）添加到项目中，以最少的配置构建基于 Spring 的 Web 应用。 "Spring Security"是另一种流行的启动器依赖项，可自动向应用添加身份验证和访问控制功能。

Spring Boot 包括 50 多个 Spring Starter，还有更多第三方启动器可用。

独立应用



Spring Boot 帮助开发人员创建刚好能够运行的应用。 具体来说，通过在初始化过程中将 Tomcat 或 Netty 等 Web 服务器嵌入到应用中，创建可独立运行的应用，无需依赖外部 Web 服务器。 因此，您只需点击运行命令即可在任何平台上启动应用。 （可选择取消此功能，以构建没有嵌入式 Web 服务器的应用。）