究其本质，公司治理是一套规则、政策和流程，用于确保企业活动协调一致，支持实现业务目标。其内容涵盖道德准则、资源管理、问责制和管理控制。

通过治理，还可确保最高管理层能够引导并影响企业各个层面发生的情况，业务部门能够根据客户的需求和企业总体目标开展业务活动。

有效的治理能够创造一种环境，既为员工赋能，又可以让行为和资源得到控制和良好协调。治理的目标之一是平衡企业众多利益相关者的利益，包括高层管理人员、员工、供应商和投资者的利益。

例如，为了保持这种平衡，可以通过治理帮助确保公司内部与外部利益相关者之间签订有效的合同，从而公平分配责任、权利和奖励。这涵盖了协调利益相关者之间相冲突利益的程序，以及确保监督、控制和数据流作为制衡制度运作的流程。

通过治理，既可以控制设施和基础架构（例如数据中心），又可以在产品组合层面上对应用程序进行监督。

最重要的是，实施治理是为了对行为和结果负责。可以通过实施符合道德规范的商业实践和企业公民规则来管理行为。良好的治理根据业务线 (LOB) 来定义工作职责，并根据取得的成果而不是职责对员工进行评估。