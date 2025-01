GRC 还可以指用于实施和管理企业 GRC 方法的整套集成软件功能。

GRC 的全套实践和流程提供了一种结构化方法,使 IT 能够与业务目标保持一致。“GRC”这一名称最初由 OCEG(Open Compliance and Ethics Group,开放合规与道德组织)于 2007 年提出。GRC 可帮助公司有效管理 IT 和安全风险,降低成本,减少不确定性,并满足合规要求。它还有助于从综合视角了解组织的风险管理状况,从而改善决策和绩效。如今,即使是中小型组织可能也会在全球开展经营,因此组织面临着全球风险并且需要遵守世界各地的政府法规,这种情况要求组织密切关注治理、风险管理与合规性。