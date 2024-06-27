由于神经形态计算的灵感源自人类大脑，因此它大量借鉴了生物学和神经科学。

根据昆士兰脑神经科学研究所的说法，神经元“是大脑和神经系统的基本单位”。5作为信使，这些神经细胞在大脑的不同区域之间以及身体的其他部分传递信息。当神经元开始活跃或出现“脉冲”时，就会触发化学和电信号的释放，这些信号会通过称为突触的连接点网络传播，从而使神经元之间能够相互通信。6

这些神经和生物机制通过脉冲神经网络 (SNN) 在神经形态计算系统中进行建模。脉冲神经网络是一种由脉冲神经元和突触组成的人工神经网络。

脉冲神经元存储和处理与生物神经元类似的数据，每个神经元都有自己的电荷、延迟和阈值。突触在神经元之间创建通路，并且还具有与之相关的延迟和权重值。这些值，即神经元电荷、神经元和突触延迟、神经元阈值和突触权重，都可以在神经形态计算系统中进行编程。7

在神经形态架构中，突触被表示为基于晶体管的突触设备，采用回路来传输电信号。突触通常包含学习部件，根据脉冲神经网络内的活动随时间改变其权重值。7

与传统的神经网络不同，SNN 将时间因素考虑在其运作中。神经元的电荷值会随着时间的推移而累积；当该电荷达到神经元的相关阈值时，它会发出脉冲，沿着其突触网传播信息。但是，如果电荷值没有超过阈值，它就会消散并最终“泄漏”。此外，SNN 由事件驱动，其神经元和突触延迟值允许异步传播信息。7