与 CPU 一样，微处理器通常被认为是计算机的“大脑”。但与传统 CPU 不同，微处理器可将多个传统 CPU 的算术、逻辑和控制电路集成到单个多用途、时钟驱动且基于寄存器的数字电路中。

虽然 CPU 和微处理器这两个术语经常互换使用，但微处理器本质上是单芯片上的一体化 CPU。这种单芯片设计减少了易损电气连接的数量，可通过减少潜在故障点来提高可靠性。因此，微处理器几乎完全取代了传统的多组件 CPU。



在微处理器出现之前，计算机使用 IC 机架来完成计算机的主要计算功能。1971 年，随着第一款商用微处理器 Intel 4004 的推出，计算技术发生了重大转变。这一突破性器件由 Federico Faggin 设计，它不仅仅回应了日本电子产品制造商 Busicom 为其计算器提供 12 个定制微芯片的请求。同时还具有里程碑意义，它彻底改变了我们对计算的看法，因为 Intel 打造出了一个通用逻辑器件，而不是单独制造 12 个芯片。

Intel 4004 的架构无法按当下的标准运行，其时钟速度为 740 kHz，并且只能处理最大 4 位的数据流，也称为“半字节”。虽然 4004 与现代 8 位至 64 位微处理器相比功能较弱，但大家通常将它视为电路领域的一次革命性突破。正如摩尔定律所预测的那样，半导体技术的快速发展促成了处理能力的重大改进。微处理器由 Intel 和 Pentium 等领先供应商制造，并被 IBM®、Microsoft 和 Apple 等各大科技公司广泛使用，为从电视遥控器到国际空间站的数千个系统和应用提供了动力支持。