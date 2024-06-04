微控制器的典型特征是将所有必要的计算元素组合到单个芯片中 – 微控制器不需要任何额外的外部电路即可运行。相反，微处理器由一个 CPU 和几个提供内存、串行接口、I/O 和其他必要功能的支持芯片组成。

虽然术语微处理器和 CPU 有时可以互换使用，但将微处理器半导体描述为包含 CPU 并且可以连接到其他外部辅助设备（例如输入/输出设备）的单个集成电路更准确。

这两种类型的微芯片之间的主要区别在于，微控制器是独立的，而微处理器旨在与外部辅助设备连接。

因此，可能需要具有更高处理能力的专用硬件的通用和要求严苛的任务更适合微处理器。嵌入式系统中的特定任务（例如传感器或电机控制）是合适的微控制器应用的良好示例。