IBM Db2® Advanced Recovery Feature 结合了用于高级数据库备份、恢复和数据提取的三种 Db2 工具:Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows;Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows;以及 IBM InfoSphere® Optim™ High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows。这些工具有助于提高数据可用性、降低风险并加快关键管理任务的执行。Db2 Advanced Recovery Feature 可以单独购买并与各种 Db2 版本一起使用。