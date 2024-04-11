IBM Db2® Advanced Recovery Feature 结合了用于高级数据库备份、恢复和数据提取的三种 Db2 工具：Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows；Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows；以及 IBM InfoSphere® Optim™ High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows。这些工具有助于提高数据可用性、降低风险并加快关键管理任务的执行。Db2 Advanced Recovery Feature 可以单独购买并与各种 Db2 版本一起使用。
缩短恢复时间，提高备份流程的速度和效率。
提供自我管理备份和恢复，帮助保护运行业务的关键任务数据。
通过在整个企业内快速卸载、提取和重新分区数据，最大限度地减少生产影响。
IBM Db2 Merge Backup for Linux, UNIX, and Windows 可缩短恢复时间，提高备份流程的速度和效率。
IBM Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows 提供自我管理备份和恢复，帮助保护运行业务的关键任务数据。
InfoSphere Optim High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows 是一个高速解决方案，用于卸载、提取和重新分割 Db2 中的数据。