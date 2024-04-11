主页 数据库 Db2 Advanced Recovery IBM Db2 Advanced Recovery Feature
结合了用于高级数据库备份、恢复和数据提取的三种 Db2 工具
选项
三位同事在电脑前
提高数据可用性并降低风险

IBM Db2® Advanced Recovery Feature 结合了用于高级数据库备份、恢复和数据提取的三种 Db2 工具：Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows；Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows；以及 IBM InfoSphere® Optim™ High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows。这些工具有助于提高数据可用性、降低风险并加快关键管理任务的执行。Db2 Advanced Recovery Feature 可以单独购买并与各种 Db2 版本一起使用。

 
优点 最大限度地减少备份的影响

缩短恢复时间，提高备份流程的速度和效率。

 快速恢复数据库对象

提供自我管理备份和恢复，帮助保护运行业务的关键任务数据。

 改进数据库应用程序流程

通过在整个企业内快速卸载、提取和重新分区数据，最大限度地减少生产影响。
哪个选项适合您？ IBM Db2 Merge Backup

IBM Db2 Merge Backup for Linux, UNIX, and Windows 可缩短恢复时间，提高备份流程的速度和效率。

 了解更多 IBM Db2 Recovery Expert

IBM Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows 提供自我管理备份和恢复，帮助保护运行业务的关键任务数据。

 了解更多 IBM InfoSphere Optim 高性能卸载

InfoSphere Optim High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows 是一个高速解决方案，用于卸载、提取和重新分割 Db2 中的数据。

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