IBM Db2 Intelligence Center 是面向现代数据库团队的突破性控制台，能够为 Db2 环境的每一个角落提供人工智能驱动的洞察分析、实时可见性以及直观控制。它专为速度、清晰度和规模而设计，可将复杂的管理工作转化为简化的智能体验。