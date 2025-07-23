利用 IBM® Db2® 数据管工具，无缝识别和管理数据库健康状态。Db2 工具助力企业管理数据库，优化查询性能，实施备份/恢复、迁移，以及克隆企业数据库。提高生产力，降低成本，同时保持企业数据的机密性、安全性和完整性。
通过此整合式设计的数据库工具来管理、优化和实施整个企业的 Db2 数据库实例。
针对开发 / 测试以及迁移场景，将 Db2 数据库从源端移动到目标端。
在控制成本和优化性能的同时，将整个企业的应用程序连接至企业大型机。
Db2 Click-to-Containerize 帮助用户从传统的 Db2 部署转变为容器化的 Linux 集群。
IBM Db2 High Performance Unload 是一个高速解决方案，用于卸载、提取和重新分割 Db2 中的数据。
IBM Db2 Recovery Expert 提供自管理式备份、详细日志分析和恢复工具，以保护任务关键型数据。
IBM Merge Backup 可缩短恢复时间，提高备份流程的速度和效率。
IBM Db2 Advanced Recovery 集成了 Db2 High Performance Unload、Db2 Recovery Expert 和 Db2 Merge Backup，用于高级数据库备份、恢复和数据提取。
IBM InfoSphere Data Architect 简化并加速了商业智能、主数据管理和面向服务的体系结构计划的集成设计。
IBM Db2 Data Studio 在一个协作环境中，助力 IBM Db2 for Linux、UNIX 和 Microsoft Windows 的数据库开发和管理。
可以利用 Db2 Lift 快速、轻松、安全地将数据库从本地数据中心迁移到 IBM Cloud。