IBM Db2 工具

利用 Db2 开发者套件和 DBA 工具改善企业数据库管理并优化查询性能
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管理和监控工作负载的最简单方法

利用 IBM® Db2® 数据管工具，无缝识别和管理数据库健康状态。Db2 工具助力企业管理数据库，优化查询性能，实施备份/恢复、迁移，以及克隆企业数据库。提高生产力，降低成本，同时保持企业数据的机密性、安全性和完整性。
焦点
In the Modern Data Center: IT Engineer Standing Beside Open Server Rack Cabinets, Does Wireless Maintenance and Diagnostics Procedure with a Laptop.
IBM Db2 Intelligence Center：下一代数据库管理控制台

IBM Db2 Intelligence Center 是面向现代数据库团队的突破性控制台，能够为 Db2 环境的每一个角落提供人工智能驱动的洞察分析、实时可见性以及直观控制。它专为速度、清晰度和规模而设计，可将复杂的管理工作转化为简化的智能体验。

 深入了解 Db2 智能中心
特色工具
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IBM Db2 Intelligence Center

通过此整合式设计的数据库工具来管理、优化和实施整个企业的 Db2 数据库实例。

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Concentrated young african american businesswoman employee worker in eyeglasses analyzing online sales statistics data on computer, reviewing marketing research, working with documents at home office.
IBM Db2 Bridge

针对开发 / 测试以及迁移场景，将 Db2 数据库从源端移动到目标端。

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Group of people working on digital tablet in server room - stock photo
IBM Db2 Connect

在控制成本和优化性能的同时，将整个企业的应用程序连接至企业大型机。

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了解相关工具 IBM Db2 Click-to-Containerize

Db2 Click-to-Containerize 帮助用户从传统的 Db2 部署转变为容器化的 Linux 集群。

 了解更多 IBM Db2 High Performance Unload

IBM Db2 High Performance Unload 是一个高速解决方案，用于卸载、提取和重新分割 Db2 中的数据。

 了解更多 IBM Db2 Recovery Expert

IBM Db2 Recovery Expert 提供自管理式备份、详细日志分析和恢复工具，以保护任务关键型数据。

 了解更多 IBM Merge Backup

IBM Merge Backup 可缩短恢复时间，提高备份流程的速度和效率。

 了解更多 IBM Db2 Advanced Recovery

IBM Db2 Advanced Recovery 集成了 Db2 High Performance Unload、Db2 Recovery Expert 和 Db2 Merge Backup，用于高级数据库备份、恢复和数据提取。

 了解更多 IBM InfoSphere Data Architect

IBM InfoSphere Data Architect 简化并加速了商业智能、主数据管理和面向服务的体系结构计划的集成设计。

 了解更多 IBM Db2 Data Studio

IBM Db2 Data Studio 在一个协作环境中，助力 IBM Db2 for Linux、UNIX 和 Microsoft Windows 的数据库开发和管理。

 了解更多 IBM Db2 Lift

可以利用 Db2 Lift 快速、轻松、安全地将数据库从本地数据中心迁移到 IBM Cloud。

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建立联系并进行互动 IDUG
IDUG 将全球各地的 Db2 专业人士聚集在一起，举办一流的技术教育及世界级活动。
IBM 支持
搜索问题、文档和支持论坛，帮助企业充分利用 IBM Db2。
社区
联系 Db2、Informix、Netezza、开源等领域的数据专家，从企业数据中获取价值并分享见解。
采取后续步骤

安排与 IBM 专家进行一对一通话。专家指导您如何从企业数据库部署中获得最大收益，无论是在云端还是在本地。