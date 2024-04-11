IBM InfoSphere® Data Architect 是一款协作式企业数据建模和设计解决方案，可以简化并加速商业智能、主数据管理和面向服务的架构计划的整合设计。InfoSphere Data Architect 使企业能够在数据设计流程的每一步（从项目管理到应用程序设计再到数据设计）与用户合作。该工具有助于协调流程、服务、应用程序和数据架构。