IBM InfoSphere® Data Architect 是一款协作式企业数据建模和设计解决方案，可以简化并加速商业智能、主数据管理和面向服务的架构计划的整合设计。InfoSphere Data Architect 使企业能够在数据设计流程的每一步（从项目管理到应用程序设计再到数据设计）与用户合作。该工具有助于协调流程、服务、应用程序和数据架构。
简单的仓库设计、维度建模和变更管理任务有助于缩短开发时间，并为您提供通过企业逻辑模型来设计和管理仓库的工具。
带时间戳并按列整理的表格有助于更好地了解数据资产，从而提高效率并缩短上市时间。
小型团队或分散办公的大型团队可以使用 InfoSphere Data Architect 作为共享 Eclipse 实例的插件，或通过标准配置管理存储库共享工件。
InfoSphere Data Architect 通过检查和分析底层元数据来发现异构数据源的结构。它借助与数据源已建立的 Java 数据库连接 (JDBC) 连接，从而使用本机查询来探索结构。通过用户界面，用户可轻松浏览数据元素的层次结构，从而有助于了解每个元素的详尽属性。
创建逻辑数据模型来描述您的组织希望如何收集数据，以及数据对象如何相互关联。然后，您可转换为新的物理数据模型，或从现有源进行逆向工程。使用物理数据模型对数据的存储方式进行建模。
使用导入/导出映射模型向导自动将映射模型中包含的所有常量映射导入到 csv 文件，或从 csv 文件中导出。
新增 Git 和 Microsoft Team Foundation Server (TFS) 支持。
InfoSphere Data Architect 允许您为 IBM® DB2、IBM® Informix、Oracle、Sybase、Microsoft SQL Server、MySQL 和 Teradata 源系统创建模型。逻辑和物理数据模型中的元素可使用信息工程 (IE) 符号在图表中直观地进行表示。它还可通过 IBM Data Studio 和 IBM InfoSphere Optim™ Query Workload Tuner 提供与 Rational Team Concert 的更优集成，以及与最新 IBM® Rational 产品的 Shell 共享。