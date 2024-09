如果要从 IBM PureData System for Analytics (Netezza) 数据库迁移数据,首先需要使用“lift extract”将数据库表本地提取到 CSV 文件。然后使用“lift put”将 CSV 数据文件传输到 IBM Db2 Warehouse on Cloud 登陆区域。IBM Db2 Warehouse on Cloud 登陆区域是一个预先分配的空间,用于数据加载和暂存。最后使用“lift load”将上传的 CSV 数据文件加载到引擎中。加载完成后,可以使用“lift rm”删除数据文件。

如果要迁移一组 CSV 文件,则需要执行与上述类似的一组步骤。首先,使用“lift put”将 CSV 数据文件传输到 Db2 Warehouse on Cloud 登陆区域。Db2 Warehouse on Cloud 登陆区域是一个预先分配的空间,用于数据加载和暂存。最后使用“lift load”将上传的 CSV 数据文件加载到引擎中。加载完成后,可以使用“lift rm”删除数据文件。