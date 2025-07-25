Db2 智能中心是面向 Db2 及 Db2 Warehouse 的 AI 驱动管理控制台，能够简化团队跨本地环境、云端环境及混合环境的数据库运行、监控与优化流程。该平台提供统一界面，使 DBA 能够实时监控数据库性能、自动化常规任务、通过智能引导加速故障排除，以及优化查询与配置以实现峰值效率。

适用于不同规模与技术水平的团队，能有效减少工具冗余、消除人工开销，推动数据库运营从被动响应转变为主动预防，助力团队提升系统可用性、加速性能表现，并聚焦核心业务。