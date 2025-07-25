AI 驱动。专为 DBA 设计，可减少应急故障处理，增强系统掌控能力。
Db2 智能中心是面向 Db2 及 Db2 Warehouse 的 AI 驱动管理控制台，能够简化团队跨本地环境、云端环境及混合环境的数据库运行、监控与优化流程。该平台提供统一界面，使 DBA 能够实时监控数据库性能、自动化常规任务、通过智能引导加速故障排除，以及优化查询与配置以实现峰值效率。
适用于不同规模与技术水平的团队，能有效减少工具冗余、消除人工开销，推动数据库运营从被动响应转变为主动预防，助力团队提升系统可用性、加速性能表现，并聚焦核心业务。
借助直观的单一视图界面，对混合环境中的 Db2 数据库实例集群进行监控与管理，降低上下文切换成本，全方位提升资产可视性。
基于生成式 AI 的助手，可通过自然语言交互提供操作指导。该助手利用监控数据流，协助 DBA 解决常见的数据库问题、优化性能，并助力其快速掌握 Db2 技能。AI 助手还可充当您的 Db2 百科全书。它能提供与您的 Db2 版本精准匹配的解答，大幅降低 Db2 问题的检索成本。
提供针对 Db2 的专属监控能力，深入洞察 CPU、I/O、等待状态及锁等核心指标，实现快速定位根本原因，预防性能退化，并缩短故障排查时间。
通过 AI 驱动的索引与结构优化建议，实现查询语句的自动分析与调校，确保持续稳定的性能表现，减少手动 SQL 优化的需求。
简化的配置管理界面支持直观地查看、编辑及跟踪 Db2 设置，最大程度减少配置错误，提升管控效率，降低人工维护成本。
在安全可控的集中环境中管理、调度与执行脚本 (SQL/CLI) ，在轻松扩展规模的同时，简化维护、管控及文档化工作。