云原生解决方案的现代化改造增强了 Profile Centevo 对金融服务的承诺，现在为利用 SWIFT（环球银行金融电信协会）支持实时支付的实体提供先进的连接，进一步巩固了 Profile Centevo 作为挪威领先金融服务提供商的地位。

“这项成就不仅凸显了我们对创新和自主的承诺，也凸显了我们为客户提供优质服务的奉献精神。”Profile Group 集团技术总监 Apostolos Kritikopoulos 博士表示，“向 AWS 过渡以及独立功能的开发让我们在挪威的金融服务提供商市场中占据了显着地位。”

自 IBM 和 AWS 推动的最新转型以来，Profile Centevo 一直对工作效率的提升感到十分满意，并能够体验到从现代化到云计算的诸多优势：

只需几次点击，公司就能设置一个新数据库实例，省去了冗长的配置过程。

该解决方案支持高可用性，有助于提供由 AWS 多可用区和跨区域备份提供支持且始终在线的基金与资产管理应用程序以及交易。

AWS 可管理开箱即用的安全和加密功能，支持 Profile Centevo 根据自身偏好进行配置，并防止敏感财务数据泄露。

自动化数据库监控可支持公司更好地优化其数据库实例和资源，告知其何时应缩小规模以降低成本，或在需要更多资源时扩大规模。

它可以将高质量数据的生产数据库快照持续时间从四小时缩短到五分钟。

公司现在通过 AWS 托管的维护升级实现自动化，每年可节省 288 小时的维护工作。

“总体而言，它能够帮助我们完善地监控资源消耗，并支持我们动态优化我们的实例。”Tsoulidis 谈到，“此外，它也有助于确保交易的安全性和合规性，并实现升级等其他繁琐任务的自动化，每年将为我们节省数百小时的手动升级工作。”

鉴于繁琐的基础架构管理任务现在已由 AWS 管理，Profile Centevo 估计，通过将现有的自助管理 Db2 数据库迁移到云端，可将年度基础架构成本降低多达 4 倍。

“例如，在基础架构管理成本方面，我们过去在本地支付的费用是现在使用 Amazon RDS for Db2 时支付的费用的四倍。我们讨论的不是无需大量资源的应用程序，而是一个对资源要求很高的应用程序，因此您可以想象由此产生的成本节约机会。”Tsoulidis 谈到。

展望未来，Profile Centevo 计划将其业务和基金管理应用扩展到北欧和北欧以外的全球其他客户。鉴于 Amazon RDS for Db2 服务和迁移的简便性，公司期待将其他应用程序迁移到 Amazon RDS，以便将其基于云的服务传播到全球其他区域。