30 多年来，Profile Centevo 一直致力于提供领先的资产和基金管理解决方案，并为北欧超过 65 家银行和金融机构提供支持。三年前，Profile Centevo 被领先的金融解决方案提供商 Profile Group 收购，以扩展资产管理、基金管理、信托管理和家族理财室服务的解决方案，同时为当地银行提供强大的 API 网关。
Profile Group 一直致力于数字化转型和云原生解决方案，以降低成本、提高运营效率，并加速扩展新的应用程序和用例。根据 Profile Group 的数据和云战略，Profile Centevo 需要快速将其本地部署的 IBM® Db2 数据库环境和任务关键型应用程序现代化改造为完全托管的云服务，同时不会造成停机或应用程序更改。这个赌注很高：例如，一个应用程序为实时支付系统提供高性能交易支持，该系统支持挪威和瑞典的数十万用户，包括基金经理、零售商和企业用户。
将数据库从本地部署进行现代化改造到云端，可能需要数周到数月的时间。Profile Centevo 还需要一种特定的方法来存储敏感数据和管理安全性配置，配置所使用的服务、存储、内存、CPU 和其他数据库管理任务的监控，并避免在整个迁移过程中出现连接问题。Profile Group 选择 Amazon Web Services (AWS) 作为其主要云供应商，是因为其领先的基础架构管理、安全性、合规性以及适用于 IBM Db2 等本地部署的直接迁移。通过在 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 上使用 Db2，IBM 和 AWS 可支持 Profile Centevo 通过数据库迁移服务和同类兼容性无缝地将其 Db2 数据库和应用程序迁移到 AWS Cloud。Amazon RDS for Db2 可自动执行耗时的数据库管理任务，例如配置、备份、软件补丁、监控等，从而腾出时间进行创新，并推动业务价值的视线。
短短 15 天内，Profile Centevo 就将其本地 Db2 数据库环境和应用程序迁移到云端，如果没有 Amazon RDS 服务，这会需要三倍的时间。传统来看，将数据库恢复到生产环境等繁琐的任务只需两天时间，无需停机或更改应用程序。迁移至 AWS 是一个重要的里程碑，目前已有 20 多家基金管理公司和分销商已无缝过渡到新平台。Profile Centevo 还迁移了消息集成服务，通过改进服务和功能，最终造福客户。借助 AWS 上的现代化云原生基础架构，Profile Centevo 现可在寻求全球扩张的同时，跨区域快速扩展新的应用程序和用例。
“如果没有 Amazon RDS for Db2 作为解决方案，我们可能需要三倍的时间才能将 Db2 实例现代化改造到云端。”Profile Centevo 的云架构师兼 DevOps 经理 Antonis Tsoulidis 谈到，“没有 Amazon RDS for Db2，我们就不得不自行安装 Db2、管理数据库的安全和加密、配置实例监控并管理连接问题。”
云原生解决方案的现代化改造增强了 Profile Centevo 对金融服务的承诺，现在为利用 SWIFT（环球银行金融电信协会）支持实时支付的实体提供先进的连接，进一步巩固了 Profile Centevo 作为挪威领先金融服务提供商的地位。
“这项成就不仅凸显了我们对创新和自主的承诺，也凸显了我们为客户提供优质服务的奉献精神。”Profile Group 集团技术总监 Apostolos Kritikopoulos 博士表示，“向 AWS 过渡以及独立功能的开发让我们在挪威的金融服务提供商市场中占据了显着地位。”
自 IBM 和 AWS 推动的最新转型以来，Profile Centevo 一直对工作效率的提升感到十分满意，并能够体验到从现代化到云计算的诸多优势：
“总体而言，它能够帮助我们完善地监控资源消耗，并支持我们动态优化我们的实例。”Tsoulidis 谈到，“此外，它也有助于确保交易的安全性和合规性，并实现升级等其他繁琐任务的自动化，每年将为我们节省数百小时的手动升级工作。”
鉴于繁琐的基础架构管理任务现在已由 AWS 管理，Profile Centevo 估计，通过将现有的自助管理 Db2 数据库迁移到云端，可将年度基础架构成本降低多达 4 倍。
“例如，在基础架构管理成本方面，我们过去在本地支付的费用是现在使用 Amazon RDS for Db2 时支付的费用的四倍。我们讨论的不是无需大量资源的应用程序，而是一个对资源要求很高的应用程序，因此您可以想象由此产生的成本节约机会。”Tsoulidis 谈到。
展望未来，Profile Centevo 计划将其业务和基金管理应用扩展到北欧和北欧以外的全球其他客户。鉴于 Amazon RDS for Db2 服务和迁移的简便性，公司期待将其他应用程序迁移到 Amazon RDS，以便将其基于云的服务传播到全球其他区域。
Profile Centevo（链接位于 ibm.com 站外）是北欧地区的资产和基金管理解决方案专业提供商。公司为超过 65 家客户提供数字服务，是一家可靠的长期供应商，具备久经考验的加盟流程和敏捷型开发方法。
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2024 年 3 月制作于美国。
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