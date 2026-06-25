IBM Db2 12.1.5 现已可用：将 AI 带到您的任务关键型数据所在之处

Db2 12.1.5 带来了 DiskANN 向量索引、基于原生 SQL 的 AI 模型调用、FIPS 140-3 合规性、扩展的 HADR 拓扑以及一系列运维改进。
2026 年 6 月 25 日，IBM 宣布 Db2 12.1.5 for Linux、UNIX 和 Windows 正式发布。此最新补丁包旨在帮助组织开发 AI 驱动的应用程序，同时保持任务关键型工作负载所需的性能、规模、可用性和安全性。
此版本在 Db2 12.1 的 AI 基础之上新增矢量数据索引能力，深化与外部 AI 模型的整合，并在高可用、安全防护与运行效率方面完成多项优化升级。
Db2 12.1.5 现包含 GSKit 9，将合规标准提升至 FIPS 140-3，确保加密模块满足严格的量子安全要求。GSKit 9 完全支持现代密钥封装机制，支持使用传统及量子安全算法，保护数据免受即时威胁，并增强抵御未来量子风险的能力。
安全增强功能包括新增的 ADMIN_GET_TLS_CERT 接口，可使用 SQL Query 轻松检索服务器端 TLS 证书链信息。用户可以方便地监控服务器证书是否过期并进行维护，确保用户能够持续连接服务器。为符合现代安全最佳实践与合规要求，在线密钥获取允许在不中断数据库的情况下更新 JWT (JSON Web Token) 签名验证密钥，减少用户管理本地密钥库的工作量。受限文件权限已扩展至覆盖 Db2 文件上的全局可读和全局可执行设置，让数据库管理员能够控制文件访问。在 LDAP 中注册 Db2 服务器和数据库详细信息时，用户现在可以指定密钥数据库和隐藏文件的客户端路径，简化客户端配置。
以上各项能力可帮助组织适配不断更新的合规要求，同时降低整体管理开销。
Db2 12.1.5 通过与两款一流且可自托管的外部搜索引擎——OpenSearch 和 Elasticsearch 集成，实现了全文搜索能力的现代化。它的工作方式与用户已有的操作完全一致。无论使用原生文本搜索、OpenSearch 还是 Elasticsearch，命令和方法都是相同的。这使用户能够开始从原生文本搜索引擎迁移至现代的 OpenSearch 或 Elasticsearch 技术，从而获得更优的性能、更强的可扩展性，并能受益于持续的开源创新。在此版本中，客户将能够同时使用这三种搜索引擎来测试索引性能，并逐步迁移索引。
全新的文本搜索引擎开箱即用地提供了高级搜索功能：简单词条、精确短语、通配符、模糊、邻近、布尔及同义词搜索——还有此版本新增的语音搜索，因此 “Meyer”、“Mayer”和“Meier”都能匹配。默认情况下，用户可获得不区分大小写的匹配，对中日韩等语言的语言学处理，以及通过集成的 Apache Tika 实现对 PDF、Word、Excel 和 ZIP 文件等丰富文档的支持。通过 SSL 认证的安全 HTTPS 通信，确保其企业就绪。
此版本引入了基于 RPM（Red Hat 包管理器）的安装方式，支持使用标准 Linux 工具进行部署、更新和依赖项管理。
平台适配范围进一步拓宽，新增 PPCLE (Power Linux Little Endian) 架构对远程表空间与数据湖软件的支持。Db2 12.1.5还在 AIX 系统上新增 AWS SDK 适配，可为远程存储配置别名，支持从 Db2 直接发起访问。这样可以优化 AIX 系统对 AWS S3 对象存储的访问效率，适配数据摄取、加载、备份、日志归档及审计等各类操作场景。
在联合架构系统中，源自源端数据库的存储过程现已支持沿用源数据库设定的参数默认值。此举可减少手动输入参数的操作，保障远程环境与联合架构环境的运行逻辑统一，整体使用便捷度也得到提升。
IBM Db2 12.1.5推出多项全新功能，从结构演进、性能表现、状态监控多个维度，优化数据库管理员的使用体验：
Db2 12.1.5 对 Db2 的原生 Iceberg 数据湖表进行了显著增强，基于 12.1.4 版本中增加的功能。这些更新包括对嵌入式 Iceberg REST 目录和 Azure ADLS Gen2 存储的支持，从而能够与现代数据湖生态系统和超大规模云原生存储无缝集成。
组织可在传统 DPF 部署架构基础上进行拓展，直接读取开放数据格式与 Iceberg 开放式数据表格式的文件，同时依旧保有 ACID 事务合规性与企业级性能表现。
Db2 12.1.5 将基于 DiskANN 的向量索引引入数据库引擎，为语义搜索、推荐引擎和检索增强生成 (RAG) 等 AI 用例提供快速、可扩展的相似性搜索。
为进一步简化 AI 工作流程，Db2 支持与外部 AI 模型进行原生整合。开发人员可注册 watsonx.ai 及兼容 OpenAI 引擎的模型，通过 TO_EMBEDDING、TEXT_GENERATION 等 SQL 函数直接完成调用。应用程序可直接生成向量嵌入与文本内容，无需将数据移出数据库，进而降低延迟、架构复杂度与安全风险。
这些功能相辅相成，让 Db2 成为适配事务处理、数据分析与 AI 工作负载的全栈数据平台，无需单独部署矢量数据库或搭建复杂数据流转通道。
Db2 12.1.5为高可用与灾难恢复部署场景提供了更高的配置灵活度。组织可搭建更完善的灾难恢复拓扑架构，在多地域部署三个以上备用节点，配置专属备用节点承载报表工作负载，并通过级联 HADR 架构适配全球化部署场景。
针对非集成式 Db2 快照的归档日志自动清理功能，可自动删除无需用于恢复的归档日志，简化备份管理流程，同时减少存储占用与业务运转开销。
此次发布还依托集成的 Pacemaker 集群管理器，对 Db2 高可用自动化能力完成大幅优化：
Db2 12.1.5 体现了将 AI 功能直接引入企业数据的明显转变，从而减少了对碎片化架构和复杂数据管道的需求。
通过融合一体化矢量检索、外部模型适配、现代化数据架构与企业级弹性，Db2 可帮助组织加快 AI 采用，同时牢牢把控最关键的工作负载。
IBM Db2 12.1.5 将于 2026 年 6 月 25 日作为 Db2 12.1 的补丁包发布，可从 Fix Central 下载。