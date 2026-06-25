IBM Db2 12.1.5 现已可用：将 AI 带到您的任务关键型数据所在之处

此版本引入了基于 RPM（Red Hat 包管理器）的安装方式，支持使用标准 Linux 工具进行部署、更新和依赖项管理。

平台适配范围进一步拓宽，新增 PPCLE (Power Linux Little Endian) 架构对远程表空间与数据湖软件的支持。Db2 12.1.5还在 AIX 系统上新增 AWS SDK 适配，可为远程存储配置别名，支持从 Db2 直接发起访问。这样可以优化 AIX 系统对 AWS S3 对象存储的访问效率，适配数据摄取、加载、备份、日志归档及审计等各类操作场景。

在联合架构系统中，源自源端数据库的存储过程现已支持沿用源数据库设定的参数默认值。此举可减少手动输入参数的操作，保障远程环境与联合架构环境的运行逻辑统一，整体使用便捷度也得到提升。