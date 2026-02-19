宣布推出 IBM Db2 Developer Extension for VS Code

该扩展简化了关键工作流，以更快地获得结果：全部在 VS Code 中完成连接、浏览、编写、运行和导出。

1. 使用 Db2 社区版更快上手

开发人员可以创建 Db2 社区版实例，并开始针对随时可用的示例数据库和新创建的用户数据库运行查询。这有助于缩短上手时间，并使得在连接到共享环境之前更容易在本地进行原型设计。

2. 简单、可重复的连接

创建和管理连接配置文件，使开发人员能够在不同项目和环境中一致地连接到 Db2 实例。这减少了设置障碍，使得根据需要切换开发、测试和生产数据库更加容易。

3. VS Code 内的对象浏览

直接在编辑器中浏览 Db2 数据库对象并与之交互。更快地发现模式和对象有助于开发人员更有效地构建分布式应用程序，并减少上下文切换或搜索正确表或视图所花费的时间。

4. 更高效的 SQL 编写

借助为日常开发设计的编辑器辅助功能编写 SQL：代码补全、签名帮助、语法检查和突出显示。其目标是在编写和优化查询时，减少可避免的错误，加快迭代速度。

5. 运行 SQL 并立即使用结果

执行 SQL 查询，查看结果，并导出结果集以共享发现或进入下一步开发。这在开发人员已编写代码的同一工作空间中支持更紧密的编写、运行、优化循环。