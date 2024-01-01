面向混合云的 IBM® Storage 可支持企业在本地部署云架构，并将其无缝扩展到公共云环境。通过控制混合云环境来停止维护并开始创新。让 IT 更加敏捷、可扩展、安全、高效，并为便携式工作量带来更高的成本效益。

应用程序现代化举措在现代业务领域中日益突出，企业需要相应地对基础架构进行现代化改造，并寻找经济高效的本地部署和云端存储解决方案。其中一个主要的挑战是云存储服务的定价，因为云供应商会根据所使用的数据存储量收费。不过，企业可以通过实施数据生命周期管理策略，防止备份数据在云端过度积累，从而最大限度地降低定价。