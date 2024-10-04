存储/数据弹性存储空间

检测、保护勒索软件和其他威胁并从中恢复
评估您的数据弹性
图形插图：在弹性数据存储环境中工作的人员

IBM Storage的数据弹性使用 AI 来帮助保护您的组织免受勒索软件、硬件故障、自然灾害、网络攻击和其他威胁。

IBM Storage flashsystem阵列具有内联数据损坏检测代码，该代码使用机器学习来帮助识别可能表明威胁的异常情况。 这样就能在破坏蔓延之前锁定系统。

IBM Storage Defender使用复制数据和Virtual Machines (VM) 的相对可信度的人工智能驱动指数来加速攻击后的恢复，并使用 IBM Research® 开发的新检测方法。

数据弹性是整个 IBM Storage 产品组合的核心，从横向扩展和纵向扩展硬件系统到软件定义的存储空间、大型机存储空间和磁带。
优势
主动威胁检测

激活对主要和辅助存储空间系统的基于AI的监控。
安全且Resilient

集成您的 IBM Security® 和数据Resilient存储/存储空间解决方案。
不可篡改快照

利用无法更改或删除的不可变快照，加快可靠的恢复速度。
数据保护

通过硬件快照和复制数据管理执行备份和恢复。
Resilient硬件、 Resilient软件
FlashSystem 9500R Left Transparent
具有内置数据弹性的企业数据存储

IBM FlashSystem ®通过结合加速发现、安全副本和自动化，增强了主要工作量的数据弹性。 专有的内联数据损坏检测代码扫描传入的数据，使用基于云的机器学习来帮助识别可能表明威胁的异常情况。 这样就可以采取防御措施，例如创建不可变快照。

探索
ibm storage defender UI leadspace
人工智能驱动的数据弹性软件

IBM Storage Defender 在现代混合多云 IT 环境中提供端到端数据弹性，其中包括 VM、数据库、应用程序、文件系统、SaaS 工作量和容器。 它使用人工智能驱动的复制数据和虚拟机的相对可信度索引，该索引是通过将现有解决方案的数据模式和信号与 IBM Research 开发的新检测方法相结合而生成的® 。

 探索
多层存储/存储空间弹性 数据Resilient文件和Object Storage

IBM Storage Scale 为Object Storage AI和数据密集型工作量提供软件定义的文件和 ，使客户能够创建高性能、全球连接、成本优化的全球数据平台。

 探索 IBM Storage Scale 数据Resilient多协议存储／存储空间

IBM Storage Ceph 是企业级存储空间软件，它将数据与物理存储空间硬件解耦，提供无与伦比的扩展性和数据弹性功能。

 探索 IBM Storage Ceph Data Resilient cloud-native 存储／存储空间

IBM Fusion 是一个容器原生数据服务平台，可为应用程序开发人员和数据科学家提供简化的基础架构。

 探索 IBM Storage Fusion 数据Resilient大型机 存储／存储空间

IBM DS8000 存储空间系统具有硬件快照和复制功能、重复数据删除、加密以及与虚拟化环境的集成。

 探索 IBM DS8000 气隙数据弹性

IBM Tape 存储/存储空间通过在存档数据和外部世界之间提供物理气隙，提供无与伦比的数据弹性。

 探索 IBM Tape 存储／存储空间
资源 2024 年数据泄露成本报告
了解数据泄露给公司带来了多少损失。 了解如何检测、响应数据泄露的经济影响并从中恢复。
网络弹性评估工具
免费评估您组织的数据保护状态。 找出差距、优势和劣势，并学习如何制定有效的网络弹性计划。
后续步骤

安排与 IBM Storage 代表的会议，了解数据Resilient存储解决方案如何推动您的业务向前发展。
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