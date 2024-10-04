IBM Storage的数据弹性使用 AI 来帮助保护您的组织免受勒索软件、硬件故障、自然灾害、网络攻击和其他威胁。
IBM Storage flashsystem阵列具有内联数据损坏检测代码，该代码使用机器学习来帮助识别可能表明威胁的异常情况。 这样就能在破坏蔓延之前锁定系统。
IBM Storage Defender使用复制数据和Virtual Machines (VM) 的相对可信度的人工智能驱动指数来加速攻击后的恢复，并使用 IBM Research® 开发的新检测方法。
数据弹性是整个 IBM Storage 产品组合的核心，从横向扩展和纵向扩展硬件系统到软件定义的存储空间、大型机存储空间和磁带。
激活对主要和辅助存储空间系统的基于AI的监控。
集成您的 IBM Security® 和数据Resilient存储/存储空间解决方案。
利用无法更改或删除的不可变快照，加快可靠的恢复速度。
通过硬件快照和复制数据管理执行备份和恢复。
IBM FlashSystem ®通过结合加速发现、安全副本和自动化，增强了主要工作量的数据弹性。 专有的内联数据损坏检测代码扫描传入的数据，使用基于云的机器学习来帮助识别可能表明威胁的异常情况。 这样就可以采取防御措施，例如创建不可变快照。
IBM Storage Defender 在现代混合多云 IT 环境中提供端到端数据弹性，其中包括 VM、数据库、应用程序、文件系统、SaaS 工作量和容器。 它使用人工智能驱动的复制数据和虚拟机的相对可信度索引，该索引是通过将现有解决方案的数据模式和信号与 IBM Research 开发的新检测方法相结合而生成的® 。
IBM Storage Scale 为Object Storage AI和数据密集型工作量提供软件定义的文件和 ，使客户能够创建高性能、全球连接、成本优化的全球数据平台。
IBM Storage Ceph 是企业级存储空间软件，它将数据与物理存储空间硬件解耦，提供无与伦比的扩展性和数据弹性功能。
IBM Fusion 是一个容器原生数据服务平台，可为应用程序开发人员和数据科学家提供简化的基础架构。
IBM DS8000 存储空间系统具有硬件快照和复制功能、重复数据删除、加密以及与虚拟化环境的集成。
IBM Tape 存储/存储空间通过在存档数据和外部世界之间提供物理气隙，提供无与伦比的数据弹性。