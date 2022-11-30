磁带存储解决方案

具有网络弹性的高能效磁带存储，可提供气隙保护和长期保留功能，且成本低于其他介质
磁带存储可用于系统故障时的数据备份，以及长期存储的数据归档。

长期保留数据，包括数据、法规和合法保留的归档，对于企业至关重要。使用磁带长期保留数据，有助于降低碳影响、总拥有成本 (TCO) 和能耗。
磁带存储优势
功能全面

全系列磁带库和自动加载机，具有高性能和大容量的特点，适用于入门级、中端和企业级系统环境。          
低成本分层存储

使用磁带技术长期保留归档冷数据，可大幅降低存储日益增多的数据所需的成本。
可持续技术

磁带不仅具有较长的产品生命周期，而且具有较低的隐含碳足迹和运营碳足迹，
支持您的可持续发展计划。
网络弹性

在归档数据与外部世界之间进行“脱机式”气隙物理隔离，实现无与伦比的数据弹性。提供静态数据加密，以确保数据隐私并降低因病毒或破坏而导致数据损坏的风险。

适用于大型机的磁带存储

IBM 磁带存储类产品组合，助您保护数据并降低存储成本

TS7700 虚拟磁带 附带 IBM Enterprise Tape Drive 的 IBM TS4500 IBM Enterprise Tape Drive 存储介质
适用于开放系统的磁带存储

IBM LTO 磁带存储解决方案基于 IBM 二十多年在数据保护和存储方面的创新成果构建而成，可确保您的数据受到充分保护，免受网络威胁，让您安心无忧。

IBM Diamondback 磁带库

使用可持续、具有网络弹性的超高密度磁带存储来保存和保护数据。采用 LTO-10，最大容量为 46.4 PB（未压缩）。驱动器类型为 LTO FH。驱动器数量上限为 14。
IBM TS4500 Tape Library

采用 LTO-10 时，最大容量为 695 PB；采用 TS1170 时，最大容量为 877 PB。驱动器类型为 LTO 和/或 TS1100。驱动器数量上限为 128。
IBM TS4300 Tape Library

采用 LTO 9，最大容量为 11.52 PB。驱动器类型为 LTO FH 和 HH。驱动器数量上限为 48。
IBM TS2900 Tape Autoloader

采用 LTO 9，最大容量为 162 TB。驱动器类型为 LTO HH 和 SAS。驱动器数量上限为 1。

IBM Stand Alone Drive

IBM Stand Alone Drive 是一种采用 LTO Ultrium 9 技术的半高型磁带驱动器。最多可提供每磁带盒 45 TB 的容量（压缩比为 2.5:1）。旨在帮助中小型企业应对云、物联网 (IoT) 和活动文件归档等现代磁带用例不断增长的数据需求。如果需要备份和低成本数据归档存储，这款解决方案将是您的不二之选。
IBM LTO Ultrium Tape Data Cartridge

IBM LTO Ultrium Data Cartridge 支持长期数据保留和快速可靠的数据访问。可增大容量、提升性能，同时增强数据访问，从而降低许可成本和依赖性。
IBM 7226 Multimedia Enclosure

19 英寸机架的 1U 空间中最多可容纳四个存储设备。可提升半高型 Linear Tape-Open (LTO) Ultrium、DVD-RAM 或可移动磁盘驱动器的性能和容量。

IBM Storage Deep Archive

全新！

IBM Storage Deep Archive 是针对“深度但可访问”数据进行了优化的下一代长期归档解决方案。这是一款易于使用、易于集成的解决方案，可提供磁带存储的优势。

低成本特制设计 本地云归档存储 S3 Glacier 兼容接口
磁带管理软件
代表混合云流量的六边形
IBM® Storage Archive

通过物理气隙保护和直观管理系统来优化归档成本。以图形化方式直接访问 IBM 磁带驱动器和磁带库中存储的数据。IBM Storage Archive 使用 Linear Tape File System (LTFS) 格式标准来读取、写入和交换元数据，使磁带存储变得与磁盘存储一样简单。

磁带存储产品组合

IBM 磁带存储类产品组合提供了一系列选择，可以充分满足不同客户需求。从单驱动器入门级一直到大规模基础架构，无一不包。下面罗列了当前提供的各个产品的若干重要特征。

产品

IBM® Storage Archive

最大容量*

最大驱动器数

最大磁带盒数

TS2290
入门级
Single Drive Edition

18 TB

1

1

7226
入门级
Single Drive Edition

18 TB

1

1

TS2900
入门级
Library Edition

162 TB

1

9

TS4300
中端 大规模容量
Library Edition 企业版

11.52 PB

48

640

Diamondback
大规模容量
企业版

46.4 PB

14

1548 LTO

TS4500
大规模容量
企业版

695 PB LTO

877 PB** 企业级

128

23,170 LTO

17,550 企业级

适用于大型机的磁带存储

TS7700 Tape Attach

100 PB 企业级**

16

5,000 企业级

LTO*/TS1170

100 PB 企业级**

16

5,000 企业级

* 实际容量会因预留和交换插槽配置而有所不同

** 采用 JF 介质时的 TS1170 容量 
支持与服务 IBM Storage Expert Care for IBM TS7700
IBM Storage Expert Care 为所选 IBM Storage 系统提供、简化、标准化的服务和支持方法，既能帮助优化系统可用性，又能降低成本。
针对 IBM Storage 的技术生命周期服务
IBM 为 IBM Storage 产品和解决方案提供支持与服务，帮助客户规划、部署、支持、优化和更新其 IBM Storage 解决方案。
IBM Storage Expert Care for IBM Diamondback
IBM Diamondback Expert Care 可为您提供一种通过服务层级将服务和支持附加到 IBM 存储解决方案的新方法，以便您为自己的系统选择支持级别。
后续步骤

了解可扩展、安全、节能的磁带存储如何让您的组织受益。  

