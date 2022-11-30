磁带存储可用于系统故障时的数据备份，以及长期存储的数据归档。
长期保留数据，包括数据、法规和合法保留的归档，对于企业至关重要。使用磁带长期保留数据，有助于降低碳影响、总拥有成本 (TCO) 和能耗。
全系列磁带库和自动加载机，具有高性能和大容量的特点，适用于入门级、中端和企业级系统环境。
使用磁带技术长期保留归档冷数据，可大幅降低存储日益增多的数据所需的成本。
磁带不仅具有较长的产品生命周期，而且具有较低的隐含碳足迹和运营碳足迹，
支持您的可持续发展计划。
在归档数据与外部世界之间进行“脱机式”气隙物理隔离，实现无与伦比的数据弹性。提供静态数据加密，以确保数据隐私并降低因病毒或破坏而导致数据损坏的风险。
IBM 磁带存储类产品组合，助您保护数据并降低存储成本
获得具有 无缝混合云集成、基于云的磁带灾难恢复、跨 8 集群网格的数据加密和更小占地面积的任务关键型存储。
了解如何应对高数据量、数据中心增长和存储空间成本上涨等挑战。
轻松利用高数据密度，提高安全性，同时提供一个经济高效的长期数据保留基础架构。
质量一流的磁带介质，它旨在以尽可能低的成本保护您的存储数据。
IBM LTO 磁带存储解决方案基于 IBM 二十多年在数据保护和存储方面的创新成果构建而成，可确保您的数据受到充分保护，免受网络威胁，让您安心无忧。
使用可持续、具有网络弹性的超高密度磁带存储来保存和保护数据。采用 LTO-10，最大容量为 46.4 PB（未压缩）。驱动器类型为 LTO FH。驱动器数量上限为 14。
采用 LTO-10 时，最大容量为 695 PB；采用 TS1170 时，最大容量为 877 PB。驱动器类型为 LTO 和/或 TS1100。驱动器数量上限为 128。
IBM Stand Alone Drive 是一种采用 LTO Ultrium 9 技术的半高型磁带驱动器。最多可提供每磁带盒 45 TB 的容量（压缩比为 2.5:1）。旨在帮助中小型企业应对云、物联网 (IoT) 和活动文件归档等现代磁带用例不断增长的数据需求。如果需要备份和低成本数据归档存储，这款解决方案将是您的不二之选。
IBM LTO Ultrium Data Cartridge 支持长期数据保留和快速可靠的数据访问。可增大容量、提升性能，同时增强数据访问，从而降低许可成本和依赖性。
全新！
IBM Storage Deep Archive 是针对“深度但可访问”数据进行了优化的下一代长期归档解决方案。这是一款易于使用、易于集成的解决方案，可提供磁带存储的优势。
精简架构、快速部署，可增加数据密度并节约能源。
安全、持久的存储解决方案，可用于数据归档和在线备份。
此解决方案允许客户使用 S3 Glacier 协议进行安装、配置、管理和提供服务。
通过物理气隙保护和直观管理系统来优化归档成本。以图形化方式直接访问 IBM 磁带驱动器和磁带库中存储的数据。IBM Storage Archive 使用 Linear Tape File System (LTFS) 格式标准来读取、写入和交换元数据，使磁带存储变得与磁盘存储一样简单。
产品
IBM® Storage Archive
最大容量*
最大驱动器数
最大磁带盒数
TS2290
18 TB
1
1
7226
18 TB
1
1
TS2900
162 TB
1
9
TS4300
11.52 PB
48
640
Diamondback
46.4 PB
14
1548 LTO
TS4500
695 PB LTO
877 PB** 企业级
128
23,170 LTO
17,550 企业级
|
适用于大型机的磁带存储
TS7700 Tape Attach
100 PB 企业级**
16
5,000 企业级
LTO*/TS1170
100 PB 企业级**
16
5,000 企业级
* 实际容量会因预留和交换插槽配置而有所不同
** 采用 JF 介质时的 TS1170 容量