随着数据继续呈指数级增长，成本和安全性已成为最大的存储挑战。磁带技术可通过提供低成本、大容量的数据存储解决方案，帮助各种规模的企业应对这些挑战。

IBM Stand Alone Drive 系列采用最新的线性磁带开放协议 (LTO) Ultrium 技术，旨在帮助中小型企业处理云、物联网 (IoT) 和主动文件归档等现代磁带用例不断上升的数据需求。如果需要备份和低成本数据归档存储，这款解决方案将是您的不二之选。