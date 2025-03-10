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存储

磁带

TS2290

 IBM Stand Alone Drive
采用下一代 LTO Ultrium 9 技术，将容量增加 50% 并且每个盒带可存储高达 45 TB 的压缩数据
带有现代风格蓝色 V 形图案的清洁面板

IBM Stand Alone Drive 系列是一种采用 LTO Ultrium 9 技术的半高型磁带驱动器。它是 IBM Tape 产品组合的一部分。借助 IBM Storage 或第三方存储管理软件，可进一步拓展 Stand Alone Drive 磁带的强大功能。

随着数据继续呈指数级增长，成本和安全性已成为最大的存储挑战。磁带技术可通过提供低成本、大容量的数据存储解决方案，帮助各种规模的企业应对这些挑战。

IBM Stand Alone Drive 系列采用最新的线性磁带开放协议 (LTO) Ultrium 技术，旨在帮助中小型企业处理云、物联网 (IoT) 和主动文件归档等现代磁带用例不断上升的数据需求。如果需要备份和低成本数据归档存储，这款解决方案将是您的不二之选。
优势
降低存储成本

在相同的占用空间内，存储容量可增加 1.5 倍。每个盒带可存储高达 45 TB（压缩后）的数据，比上一代 LTO 盒带的容量高出 5%。
简化数据管理

方便用户获取基于磁带的数据。IBM Storage Archive 支持面向磁带的 IBM 线性磁带文件系统 (IBM LTFS)，可简化数据的查找和访问。
有助于满足合规要求

通过数据加密和一次写入多次读取 (WORM) 支持增强安全性和合规性。
提高空间效率

既可安装在台式机上，也可将两个 TS2280 并排安装在 19 英寸机架上，从而优化空间。紧凑型机箱便于携带和灵活安装。
增强用户能力

通过与 IBM® Storage Protect 集成，允许用户创建、管理和归档内容，包括内容的并发副本以及活动、非活动和异地内容。
轻松集成

利用跨平台的开放系统支持，将大容量磁带备份与运行 Microsoft Windows 或 UNIX 操作系统的各种系统集成。
功能 快速数据传输

通过 12 Gbps SAS 接口连接，能够以高达 350 MBps 的速度（以 2.5:1 压缩时高达 750 MBps）传输未压缩数据。

 简化访问和管理

IBM® Storage Archive 通过支持基于文本的文件标记、面向磁带的 LTFS 和图形用户界面，帮助简化数据访问和管理。

 灵活的服务器连接

12 Gbps SAS 接口支持与开放系统服务器的连接，两个 SAS 端口可单独使用，也可安装在 19 英寸标准机架上。

 数据归档

IBM Storage Archive 可创建高效的“数据足迹”，按最佳成本长期存储数据，帮助提高性能和安全性。

 磁带数据的文件级访问权限

将分区支持与 IBM Storage Archive 相结合，可以实现磁带数据的文件级访问，从而轻松查找和更新信息。

 可互换的 Ultrium 9 和 Ultrium 8 磁带介质

磁带可在兼容的 LTO 磁带和操作系统之间互换，可轻松访问文件并传输到其他 TS2290 磁带。

 加密支持

LTO Ultrium 9 磁带机旨在为数据加密提供原生支持，自身具备硬件加密与解密功能。

版本

IBM Stand Alone Drive 可提供容量更大的存储空间

IBM TS2290 Tape Drive

IBM TS2290 Tape Drive 可提供比上一代产品更高的存储容量，且每个盒带的容量高达 45 TB（压缩率为 2.5:1）。
IBM TS2280 Tape Drive

IBM TS2280 Tape Drive 提供每盒带高达 30 TB 的物理存储容量（压缩率为 2.5:1）。
资源 IBM System Storage Interoperation Center

访问 IBM System Storage Interoperation Center 以了解 IBM TS2900 Tape Autoloader 可为您提供的潜在功能。

相关产品 IBM® Storage Archive

IBM Storage Archive 通过整合 LTFS 格式标准，支持您以直接、直观和图形化的方式访问 IBM 磁带机和磁带库中存储的数据。

 IBM LTO Tape Drive

IBM LTO 磁带机支持数据加密，可快速访问数据，提高长期数据保留基础架构的安全性，并降低总拥有成本。

 IBM LTO Ultrium Data Cartridge

IBM LTO Ultrium 9 Data Cartridge (LTO 9) 的存储容量比上几代高出 50%，可实现长期数据保存和快速、可靠的数据访问。
后续步骤

了解如何利用 IBM TS2290 Tape Drive 满足您不断增长的存储需求。

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