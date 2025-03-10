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存储
磁带
TS2290
IBM Stand Alone Drive 系列是一种采用 LTO Ultrium 9 技术的半高型磁带驱动器。它是 IBM Tape 产品组合的一部分。借助 IBM Storage 或第三方存储管理软件，可进一步拓展 Stand Alone Drive 磁带的强大功能。
随着数据继续呈指数级增长，成本和安全性已成为最大的存储挑战。磁带技术可通过提供低成本、大容量的数据存储解决方案，帮助各种规模的企业应对这些挑战。
IBM Stand Alone Drive 系列采用最新的线性磁带开放协议 (LTO) Ultrium 技术，旨在帮助中小型企业处理云、物联网 (IoT) 和主动文件归档等现代磁带用例不断上升的数据需求。如果需要备份和低成本数据归档存储，这款解决方案将是您的不二之选。
在相同的占用空间内，存储容量可增加 1.5 倍。每个盒带可存储高达 45 TB（压缩后）的数据，比上一代 LTO 盒带的容量高出 5%。
方便用户获取基于磁带的数据。IBM Storage Archive 支持面向磁带的 IBM 线性磁带文件系统 (IBM LTFS)，可简化数据的查找和访问。
通过数据加密和一次写入多次读取 (WORM) 支持增强安全性和合规性。
既可安装在台式机上，也可将两个 TS2280 并排安装在 19 英寸机架上，从而优化空间。紧凑型机箱便于携带和灵活安装。
通过与 IBM® Storage Protect 集成，允许用户创建、管理和归档内容，包括内容的并发副本以及活动、非活动和异地内容。
利用跨平台的开放系统支持，将大容量磁带备份与运行 Microsoft Windows 或 UNIX 操作系统的各种系统集成。
通过 12 Gbps SAS 接口连接，能够以高达 350 MBps 的速度（以 2.5:1 压缩时高达 750 MBps）传输未压缩数据。
IBM® Storage Archive 通过支持基于文本的文件标记、面向磁带的 LTFS 和图形用户界面，帮助简化数据访问和管理。
12 Gbps SAS 接口支持与开放系统服务器的连接，两个 SAS 端口可单独使用，也可安装在 19 英寸标准机架上。
IBM Storage Archive 可创建高效的“数据足迹”，按最佳成本长期存储数据，帮助提高性能和安全性。
将分区支持与 IBM Storage Archive 相结合，可以实现磁带数据的文件级访问，从而轻松查找和更新信息。
磁带可在兼容的 LTO 磁带和操作系统之间互换，可轻松访问文件并传输到其他 TS2290 磁带。
LTO Ultrium 9 磁带机旨在为数据加密提供原生支持，自身具备硬件加密与解密功能。
访问 IBM System Storage Interoperation Center 以了解 IBM TS2900 Tape Autoloader 可为您提供的潜在功能。