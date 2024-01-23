媒体和娱乐行业面临着越来越多的数据挑战，更需要远程工作以及更高效地制作内容。英国领先的后期制作提供商 pixitmedia 正在利用 IBM® 混合云软件定义存储解决方案，加紧优化视频制作并实现并行性能的现代化。
媒体和娱乐公司正在发生重大转变。新冠疫情从根本上颠覆了内容创作者制作、分享和存储作品的方式。应用程序需求已迅速从本地网络和数据存储转向通过基于云的数据存储解决方案，以期实现更高效的工作流程和创造性协作。
pixitmedia 通过专门构建的软件定义存储和数据管理解决方案，为公司简化了这种新的数据流。
首席技术官兼联合创始人 Barry Evans 说道：“它不仅仅进行存储。与那些对创意故事进行创作呈现的人员交流，我发现他们并不关心数据的位置。无论他们是负责某个功能的剪辑师，还是色彩分级师、缩放师、音频或视觉效果人员，他们都有自己需要完成的工作。他们希望能够通过自己的工具和自己的项目管理工作流程来使用和访问这些数据，无论这些数据是在他们自己的工作站上，还是在云端。”
pixstor® 是 pixitmedia 强大的数据感知网络连接存储平台，它利用 IBM Spectrum® Scale “超越存储”，并提供更紧密的应用程序集成，以完全统一数据、基础架构和用户。
Barry Evans 说道：“我们最近非常成功地提供了一系列全新的灵活性。利用 IBM Spectrum Scale 开发的产品其优点在于本地和云端之间的互操作性。我们的客户希望在本地继续高效运营，同时又有信心和能力应对全球新的高要求工作流程。互连存储现在就能提供无损的全球协作，虽然目前还不是关键驱动因素，但为未来实施诸如人工智能等机器学习技术提供了空间。”
凭借这种灵活性，pixstor® 通过简化的管理流程、无缝的用户体验、跨单一命名空间的强大搜索功能，以及安全和审计合规的多租户容器，提高了创意工作流程的效率。
ngenea® 是对 pixstor® 的补充，也受到 IBM Spectrum Scale 的支持，它是一种动态数据管理解决方案，可以快速安全地将数据传输至云端、对象存储或传统 NAS 文件系统和磁带资源，也可从云端、对象存储或传统 NAS 文件系统和磁带资源传输数据。
Barry Evans 表示：“IBM Spectrum Scale 还使我们能够极大地提高 ngenea 的可定制性。从这个意义上说，我们的用户能够根据其特定的业务需求更轻松地移动数据。不论他们在哪里工作，需要什么样的系统和存储性能，有多少人将访问它，他们想要访问什么分辨率的数据。我们在构建解决方案时充分考虑了这一点，该解决方案即使在 99% 的容量下也能保证持续的性能，而在这种情况下一般都会出现性能下降。”
用于混合云的软件定义数据管理解决方案是一种粘合剂，无论内容存储在哪里，它都能使用户体验保持一致。正是全局文件系统和单一命名空间的强大功能，使 pixitmedia 能够为其用户提供互操作性和完整的协作控制。
Evans 说：“您会发现，通过简化的管理流程和 pixstor 强大的搜索功能，创意人员可以随时使用强大的存储功能，而不会中断创意工作流程。ngenea 在正确的时间向正确的团队提供内容。他们点击一个按钮，数据就会出现在他们的编辑套件旁边。它们的来源位置并不重要，因为我们的软件向最终用户屏蔽了这一过程。”
pixitmedia 向其媒体和娱乐客户展示了最大化 IT 资源投资的新方法。由于 pixstor 是软件定义的，因此 pixitmedia 的客户无需移除或更换现有的基础设施投资，他们的数据可以驻留在云中、数据中心中，或同时留在两者中。通过自由选择，这种混合云部署模型为客户提供了巨大的灵活性，让他们可以在整个组织中部署基于云的解决方案。
这种灵活的用户体验带来了真正的财务优势。在使用 pixitmedia 之前，剪辑师、音响师和电影工程师必须等待数据同步后，才能通过现有的存档系统检索数据，这既费时又费钱。现在，pixitmedia 的全球文件系统和单一命名空间为客户带来了更大的成本控制。
Barry Evans 解释道：“其特别之处在于，数据无需在存储平台之间进行物理传输，用户就能看到整个系统中的所有数据。用户只需访问文件，它就会按需从正确位置自动检索该文件。从汲取和输出成本的角度来看，它真的非常快，而且效率更高。”
因此，他们的内容不会被困在专有系统或数据中心中。通过让客户更好地控制 IT 成本并实现卓越绩效，pixitmedia 正在将自己打造成为一个促进增长的合作伙伴。
IBM Spectrum Scale 为 pixitmedia 提供丰富的企业级数据保护、数据管理和性能功能。“该方案从一开始就具备了这些基本功能，使我们能够集中精力为客户提供颠覆性的、与行业相关的创新。”对于 pixitmedia 来说，这意味着要专注于提高客户媒体和创意工作流程的效率。Barry 补充道：“IBM Spectrum Scale 夯实了基础，这让我们能够专注于开发行业领先的新技术，为客户带来真正的竞争优势，比如我们的多租户解决方案，可以显著降低本地基础架构要求，同时为客户提供效率和安全性。”
在应对跨多个存储平台访问和存储数据的安全挑战时，pixitmedia 部署的基于容器的多租户架构符合最严格的安全和审计标准。pixstor® 使工作室和公司能够在自己的数据生态系统中安全可靠地工作，这意味着公司可以避免因运营独立的基础架构堆栈或安全协议而导致的成本上升和生产率下降，并专注于创意项目的交付。
Barry Evans 总结道：“从我们客户的角度来看，他们正在适应这种变化，他们面临的挑战是找到一种快速的方法，让他们的创意人员用户能够远程访问数据。这些设置会对网络带宽产生影响，并限制有多少用户可以对同一数据进行存储、共享和协作。我们正在“超越存储”，对整个供应链和工作室内已编辑作品的流水线进行全面审视。为此，我们的核心解决方案仅专注于提供性能、协作和对数据的无缝访问，无论是在本地、在云端还是这两种模式的混合组合。”
Pixitmedia（ibm.com 外部链接）是一家屡获殊荣的软件定义存储和数据解决方案公司，总部位于英国，在美国和德国设有办事处。他们优化解决方案并简化数据流，以连接日益复杂的世界。他们不断挑战极限，旨在确保最佳性能和价值，同时提供选择和自由，不断追求创新。客户成功是 pixitmedia 的核心，我们拥有技术专家和独特的专用实验室设施，以确保我们解决方案的有效性。
要了解有关 IBM Spectrum Storage 解决方案的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站 ：https://www.ibm.com/cn-zh/products/spectrum-scale
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2021 年 3 月在美国制作。
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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
可能会报告未压缩和压缩数据的实际可用存储容量，并且会有所不同，并且可能会小于规定的容量。
pixstor 和 ngenea 是 pixitmedia 的注册商标。