媒体和娱乐公司正在发生重大转变。新冠疫情从根本上颠覆了内容创作者制作、分享和存储作品的方式。应用程序需求已迅速从本地网络和数据存储转向通过基于云的数据存储解决方案，以期实现更高效的工作流程和创造性协作。

pixitmedia 通过专门构建的软件定义存储和数据管理解决方案，为公司简化了这种新的数据流。

首席技术官兼联合创始人 Barry Evans 说道：“它不仅仅进行存储。与那些对创意故事进行创作呈现的人员交流，我发现他们并不关心数据的位置。无论他们是负责某个功能的剪辑师，还是色彩分级师、缩放师、音频或视觉效果人员，他们都有自己需要完成的工作。他们希望能够通过自己的工具和自己的项目管理工作流程来使用和访问这些数据，无论这些数据是在他们自己的工作站上，还是在云端。”

pixstor® 是 pixitmedia 强大的数据感知网络连接存储平台，它利用 IBM Spectrum® Scale “超越存储”，并提供更紧密的应用程序集成，以完全统一数据、基础架构和用户。

Barry Evans 说道：“我们最近非常成功地提供了一系列全新的灵活性。利用 IBM Spectrum Scale 开发的产品其优点在于本地和云端之间的互操作性。我们的客户希望在本地继续高效运营，同时又有信心和能力应对全球新的高要求工作流程。互连存储现在就能提供无损的全球协作，虽然目前还不是关键驱动因素，但为未来实施诸如人工智能等机器学习技术提供了空间。”

凭借这种灵活性，pixstor® 通过简化的管理流程、无缝的用户体验、跨单一命名空间的强大搜索功能，以及安全和审计合规的多租户容器，提高了创意工作流程的效率。