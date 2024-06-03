中央处理器 (CPU) 的类型

中央处理器 (CPU) 是电脑的大脑。它负责分配和处理任务，并管理各类电脑使用的操作功能。
CPU 类型是根据其处理数据所使用的芯片类型来指定的。处理器和微处理器的种类繁多，新的强大处理器也在不断开发中。CPU 提供的处理能力使计算机能够进行多任务处理活动。在讨论现有的 CPU 类型之前，我们应该先澄清一些基本术语，这些术语对于我们理解 CPU 类型至关重要。
CPU 内有许多组件，但这些方面对 CPU 的运行以及我们对其运行方式的理解尤为重要：
除上述组件外，现代 CPU 通常还包含以下组件：
CPU 使用一种重复指令周期，由控制单元与提供同步帮助的电脑时钟共同管理。
CPU 的工作按照既定的周期（称为 CPU 指令周期）进行。CPU 指令周期指定了一定的重复次数，这就是基本计算指令的重复次数，由电脑的处理能力决定。
三种基本计算指令如下：
为了提高处理速度，一些电脑用户放弃了创建高速性能的常规步骤，而这些步骤通常需要应用更多的内存核心。相反，这些用户会调整电脑时钟，使其在自己的机器上运行得更快。“超频"过程类似于对智能手机进行"越狱"，从而改变其性能。不幸的是，就像智能手机越狱一样，这种改动可能会对设备造成危害，而且也是电脑制造商所不允许的。
CPU 由驱动它们的处理器或微处理器定义：
虽然有几家公司生产支持 CPU 的产品或开发支持 CPU 的软件，但近年来这一数字已减少到只有几家主要公司。
该领域的两家主要公司是英特尔和先进微设备公司 (AMD)。每种系统都使用不同类型的指令集架构 (ISA)。英特尔处理器采用复杂指令集电脑 (CISC) 架构。AMD 处理器采用精简指令集电脑 (RISC) 架构。
虽然"图形处理单元"一词包含"图形"一词，但这一措辞并不能真正体现 GPU 的特点，即速度。在这种情况下，速度的提高就是电脑图形加速的原因。
GPU 是一种电子电路，直接应用于 PC、智能手机和视频游戏机，这也是其最初的用途。现在，GPU 还可用于与图形加速无关的用途，如加密货币挖矿和神经网络训练。
当电脑科学创造出小到可以装在小型集成电路芯片中的 CPU（称为微处理器）时，人们继续追求电脑的微型化。微处理器由其支持的内核数量指定。
CPU 内核是“大脑中的大脑”，充当 CPU 中的物理处理单元。微处理器可以包含多个处理器。同时，物理内核是直接构建在芯片中的 CPU，但它只占用一个插槽，因此可以使其他物理内核进入相同的计算环境。
如果没有输出设备来执行 CPU 的指令集，计算将是一项非常有限的活动。这些设备包括外围设备，它们连接到电脑外部，大大增强了电脑的功能。
外围设备为电脑用户提供了与电脑交互的手段，使电脑能够按照电脑用户的意愿处理指令。它们包括键盘、鼠标、扫描仪和打印机等桌面必需品。
外设并不是现代电脑常见的唯一附件。输入/输出设备也被广泛使用，它们既能接收信息，也能传输信息，如摄像机和麦克风。
有几个问题受到耗电量的影响。其中之一就是多核处理器产生的热量，以及如何从该设备中散发多余的热量，使电脑处理器保持热保护状态。因此，超大规模数据中心（容纳和使用成千上万台服务器）在设计上配备了大量空调和冷却系统。
此外，还有可持续性问题，即使我们谈论的是几台电脑而不是几千台电脑。电脑及其 CPU 的功能越强大，支持其运行所需的能源就越多--在某些大型情况下，这可能意味着千兆赫 (GHz) 的计算能力。
人工智能 (AI)是计算领域自诞生以来最深远的发展，目前正在影响大多数甚至所有计算环境。我们在 CPU 领域看到的一项发展是，专门为处理与 AI （或其他特殊用途）相关的大型复杂工作负载而打造的专用处理器应运而生：
晶体管对于电子产品，尤其是电脑而言极为重要。该术语是"转移电阻"的混合词， 通常指由半导体制成的元件，用于限制和/或控制流经电路的电流。
在计算领域，晶体管也同样重要。晶体管是制造所有微型芯片的基本单元。晶体管是 CPU 的组成部分，也是电脑用来解释布尔逻辑的 0 和 1 二进制语言的组成部分。
电脑科学家一直致力于提高 CPU 的输出和功能。以下是对未来 CPU 的一些预测：
公司对其投资的电脑期望很高。反过来，这些电脑也依赖于具有足够处理能力的 CPU，以处理当今数据密集型业务环境中具有挑战性的工作负载。
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