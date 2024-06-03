中央处理器 (CPU) 的类型

图形处理单元 (GPU)

虽然"图形处理单元"一词包含"图形"一词，但这一措辞并不能真正体现 GPU 的特点，即速度。在这种情况下，速度的提高就是电脑图形加速的原因。

GPU 是一种电子电路，直接应用于 PC、智能手机和视频游戏机，这也是其最初的用途。现在，GPU 还可用于与图形加速无关的用途，如加密货币挖矿和神经网络训练。

微处理器

当电脑科学创造出小到可以装在小型集成电路芯片中的 CPU（称为微处理器）时，人们继续追求电脑的微型化。微处理器由其支持的内核数量指定。

CPU 内核是“大脑中的大脑”，充当 CPU 中的物理处理单元。微处理器可以包含多个处理器。同时，物理内核是直接构建在芯片中的 CPU，但它只占用一个插槽，因此可以使其他物理内核进入相同的计算环境。

输出设备

如果没有输出设备来执行 CPU 的指令集，计算将是一项非常有限的活动。这些设备包括外围设备，它们连接到电脑外部，大大增强了电脑的功能。

外围设备为电脑用户提供了与电脑交互的手段，使电脑能够按照电脑用户的意愿处理指令。它们包括键盘、鼠标、扫描仪和打印机等桌面必需品。

外设并不是现代电脑常见的唯一附件。输入/输出设备也被广泛使用，它们既能接收信息，也能传输信息，如摄像机和麦克风。

功耗

有几个问题受到耗电量的影响。其中之一就是多核处理器产生的热量，以及如何从该设备中散发多余的热量，使电脑处理器保持热保护状态。因此，超大规模数据中心（容纳和使用成千上万台服务器）在设计上配备了大量空调和冷却系统。

此外，还有可持续性问题，即使我们谈论的是几台电脑而不是几千台电脑。电脑及其 CPU 的功能越强大，支持其运行所需的能源就越多--在某些大型情况下，这可能意味着千兆赫 (GHz) 的计算能力。

专用芯片

人工智能 (AI)是计算领域自诞生以来最深远的发展，目前正在影响大多数甚至所有计算环境。我们在 CPU 领域看到的一项发展是，专门为处理与 AI （或其他特殊用途）相关的大型复杂工作负载而打造的专用处理器应运而生：

这些设备包括张量流处理器 (TSP)，除了人工智能应用外，还能处理机器学习 (ML) 任务。其他同样适合 AI 工作的产品还有 AMD Ryzen Threadripper 3990X 64 核处理器和使用 24 核的英特尔酷睿 i9-13900KS 台式机处理器。

对于视频编辑这样的应用，许多用户会选择 Intel Core i7 14700KF 20 核 28 线程 CPU。还有人选择 Ryzen 9 7900X，它被认为是 AMD 最适合视频编辑的 CPU。

在视频游戏处理器方面，AMD Ryzen 7 5800X3D 采用了 3D V-Cache 技术，有助于提升和加速游戏图形。

对于通用计算，如运行 Windows 等操作系统或浏览多媒体网站，任何最新型的 AMD 或英特尔处理器都能轻松处理日常任务。

晶体管

晶体管对于电子产品，尤其是电脑而言极为重要。该术语是"转移电阻"的混合词， 通常指由半导体制成的元件，用于限制和/或控制流经电路的电流。

在计算领域，晶体管也同样重要。晶体管是制造所有微型芯片的基本单元。晶体管是 CPU 的组成部分，也是电脑用来解释布尔逻辑的 0 和 1 二进制语言的组成部分。