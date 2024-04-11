Tekton on IBM Cloud
以最快的速度和灵活性创建 Kubernetes 原生 CI/CD 管道
Tekton 是一个开源、供应商中立的框架，用于创建持续集成和交付 (CI/CD) 系统，由持续交付基金会 (CDF)（链接位于 IBM 外部）管理。作为 Kubernetes 原生框架，Tekton 通过提供管道、工作流程和其他构建块的行业规范来帮助实现持续交付现代化，从而使跨多个云提供商或混合环境的部署更快速、更轻松。
IBM 通过 IBM Cloud® 持续交付工具链中的 Tekton 管道提供无缝管理的 CI/CD 体验，因此您可以跨多个云提供商或本地系统交付云原生应用程序，并通过集成仪表板进行监控。
Tekton 管道在 Kubernetes 上运行，使用 Kubernetes 集群作为头等类型，并使用容器作为其构建块。
仅在需要执行管道任务时才使用云资源，这有助于降低成本并增强开发团队的控制。
用于创建支持应用交付任务的工具链。每月免费获取 500 个管道作业。
在原生 Kubernetes 原生中部署安全且高度可用的应用。获取免费集群开始使用。
使用 Tekton 管道构建和部署“hello world”应用程序的 Github 存储库。
通过架构图、GitHub 存储库、分步说明和演示，亲自探索 Tekton。
创建一个开放工具链，并开发一个简单的 Web 应用程序，并将其部署到 IBM Kubernetes Service 集群。
了解我们如何使用 Tekton 管道和 Red Hat® OpenShift® 将部署速度从 45 分钟缩短到 15 分钟。
更多信息，请参阅我们的文档。如果您有疑问，请在此处注册，通过 Slack 与我们的团队联系，并加入我们公共 Cloud DevOps @ IBM Slack 上的 #ask-your-question 频道中的讨论（链接位于 IBM 外部）。