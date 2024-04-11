Tekton on IBM Cloud

Tekton 是一个开源、供应商中立的框架，用于创建持续集成和交付 (CI/CD) 系统，由持续交付基金会 (CDF)（链接位于 IBM 外部）管理。作为 Kubernetes 原生框架，Tekton 通过提供管道、工作流程和其他构建块的行业规范来帮助实现持续交付现代化，从而使跨多个云提供商或混合环境的部署更快速、更轻松。

IBM 通过 IBM Cloud® 持续交付工具链中的 Tekton 管道提供无缝管理的 CI/CD 体验，因此您可以跨多个云提供商或本地系统交付云原生应用程序，并通过集成仪表板进行监控。