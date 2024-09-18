容器化应用程序由软件代码组成，其中仅包含运行所需的操作系统 (OS) 库和依赖项。它们是敏捷的可执行单元（容器），几乎可以在任何 IT 基础设施上运行，从本地数据中心到混合云和多云环境。

CaaS 位于云计算堆栈中的基础设施即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 之间，在 IaaS 提供的控制和 PaaS 的简单性之间取得平衡。