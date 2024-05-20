发布日期：2024 年 1 月 30 日 撰稿人： Chrystal R. China、Michael Goodwin
配置管理是一个系统工程过程，旨在帮助企业在其整个生命周期中维护给定产品、系统或其他 IT 资产的性能质量和功能。
定制化配置管理 (CM) 实践使系统管理员能够跟踪资产状态（如计算机系统、服务器和应用程序），以便团队能够快速识别问题、有效管理变更控制，并防止配置漂移和不必要停机。
这一学科始于美国军方，即国防部，其旨在在不损害性能的前提下延长硬件设备的使用寿命。军方最终创建了 480 系列，这是一套用于维护技术设备的管理标准，于 1998 年演变为 ANSI-EIA-649（国家配置管理共识标准）。
CM 的主要目标是控制复杂系统的演变，并创建监督记录流程，以简化和加速 IT 资产管理。CM 实践确保系统的设计、实施和操作信息始终保持同步，促进有效的版本管理，并防止未经跟踪的修改可能导致的系统不稳定。换句话说，无论 IT 资产如何随时间演变，CM 都能确保其保持理想状态。
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CM 流程由管理工具驱动，这些工具允许 IT 管理员使用特定设置构建工作站或服务器，然后将这些设置应用于其他资产。CM 与 IT 服务管理（由 ITIL 定义）结合使用，要求团队实时监控系统状态，以识别异常行为和/或补丁、更新或升级的机会。
具体而言，CM 涉及以下关键过程：
配置识别是确定在任何时间点定义配置项 (CI) 各个方面的属性的过程。它还包括有关配置项（团队将监视和控制的软件或基础设施计划、模块或 API）、标识符（每个 CI 的唯一序列号或版本号或其他跟踪机制）和基线（通常为工作生产环境的配置）的关键决策。
配置变更控制（也称为配置控制）是一种系统地处理变更的策略，以便资产的完整性在其整个生命周期内保持一致。它通常涉及几个稳定实践，包括提交变更提案、评估每个提案的成本和收益、从授权方获得必要批准以及实施和记录变更。
CSA 包括记录所有配置标识详细信息（例如位置、版本、当前状态）和变更详细信息（日期、责任方、修改描述）。该流程还包括为利益相关者生成常规状态和历史记录、验证所有记录的准确性，并创建可访问的审计跟踪。
配置审计是正式评估 CI 和 CM 实践与已建立标准和基线符合程度的过程，包括识别和解决异常情况。审计可能涉及对物理属性和/或功能属性的评估。
CMP 概述了为特定项目或组织指定的具体 CM 实践、程序和时间表。它通常包括有关相关过程的信息，以及有关 CM 范围和目标、CM 活动、角色和职责、基线管理、团队培训程序以及团队将用于支持该过程的任何工具的完整详细信息。
配置管理工具 - 从 Ansible、Jira、Puppet、SaltStack 和 CFEngine等开源程序到 IBM® AIOps Insights 等专有解决方案，通过自动化大多数关联流程，帮助系统管理员最大限度地降低 CM 的复杂性。CM 工具可以管理代码版本、跟踪系统变更，并自动化构建和部署流程。
它们使团队能够从中心位置更改基本配置；按组/子组对 CI 进行分类和管理；自动化 CI 识别、更新和补丁；跨组安装新设置；以及定位过时或性能不佳的配置。
CM 工具包括以下技术：
版本控制系统：这些工具可管理源代码或文档随时间发生的变化。他们维护版本和历史记录，以帮助跟踪变化、实施回滚（如有必要）并支持并行开发。
持续集成/持续交付 (CI/CD) 工具：CI/CD 管道工具可自动执行软件测试和部署，确保系统定期将更改集成到代码库，并运行适当的测试以识别问题。
基础架构即代码 (IaC) 工具：IaC 工具使用可进行版本控制并被视为任何其他软件系统组件的代码来促进基础结构配置和管理。
变更管理和跟踪工具：这些工具通过定义的工作流程记录、跟踪和管理变更请求和问题。
配置管理数据库 (CMDB)：CMDB 存储有关 CI 及其依赖项的配置信息，阐明 IT 环境的结构和变更的潜在影响。
有效的配置管理对于优化业务中的 IT自动化至关重要。它可以帮助团队就其 IT 基础架构和资产的变更做出明智决策，并通过优先考虑整个生命周期中对系统状态进行清晰、持续的文档化，促进利益相关者之间的清晰沟通。
在 DevOps 开发运维环境中，CM 使 IT 管理员能够进一步自动化基础架构管理和部署流程。在敏捷环境中，CM 可帮助团队更轻松地访问和分类配置任务，以简化项目管理实践。在 CI/CD 环境中，CM 工具可自动执行修改，以便团队可以立即将批准的代码和配置更改部署到实时系统。
CM 还为从软件开发和医疗保健到制造和 IT 服务管理 (ITSM) 等各行各业的质量控制和风险管理提供显著优势。它为一系列 IT 环境提供无数用例，包括：
CM 程序生成的大量数据可能会增加任何组织的 IT 资产管理过程的复杂性。因此，优化 CM 程序和工具的优势需要充分的计划、资源和人员培训。为了最大限度地提高配置管理系统的效率，团队可以：
尽早建立基准。项目启动后立即设定初始基准。
尽可能实现自动化。使用 CM 工具自动执行任何重复性任务;这不仅节省了时间，还降低了人为错误的风险。
经常备份数据。毫不奇怪，如果管理员在数据丢失或损坏事件后需要重新访问基线配置，则资产状态和配置数据的备份将变得非常宝贵。
保持单一事实来源。 使用一个确定的存储库或数据库来记录和跟踪 CI 的状态。
创建变更咨询委员会 (CAB)。CAB 在变更评估和批准过程中提供额外的结构和可追溯性。
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