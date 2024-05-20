定制化配置管理 (CM) 实践使系统管理员能够跟踪资产状态（如计算机系统、服务器和应用程序），以便团队能够快速识别问题、有效管理变更控制，并防止配置漂移和不必要停机。

这一学科始于美国军方，即国防部，其旨在在不损害性能的前提下延长硬件设备的使用寿命。军方最终创建了 480 系列，这是一套用于维护技术设备的管理标准，于 1998 年演变为 ANSI-EIA-649（国家配置管理共识标准）。

CM 的主要目标是控制复杂系统的演变，并创建监督记录流程，以简化和加速 IT 资产管理。CM 实践确保系统的设计、实施和操作信息始终保持同步，促进有效的版本管理，并防止未经跟踪的修改可能导致的系统不稳定。换句话说，无论 IT 资产如何随时间演变，CM 都能确保其保持理想状态。